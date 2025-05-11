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美國現象／逾半Z世代認學位浪費錢 傾向非傳統工作或創業

編譯陳盈霖
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研究顯示，愈來愈多年輕人對大學學位需求下降。(本報資料照)
研究顯示，愈來愈多年輕人對大學學位需求下降。(本報資料照)

News Nation報導，隨著數位時代到來，年輕一代傾向從事非傳統工作或創業，大學學位需求逐漸下降。熱門求職網站和招聘平台Indeed近期對擁有副學士學位(associate's degree)或更高學歷的800名專業人士進行調查，發現超過半數者認為自己的學位是浪費金錢。

研究指出，受訪者對投資報酬率的質疑反映世代差異。大約51%的Z世代 (出生於1997年至2012年) 認為他們的學位浪費錢，只有20%嬰兒潮世代 (Baby Boomers，出生於1946年至1964年) 和41%千禧世代 (Millennials，出生於1981年至1996年) 持相同看法。

該研究人員加夫納 (Jocelyne Gafner)表示，幾十年來，獲得學位意味著有更高薪酬。從1980年至2010年左右，大學畢業生和僅有高中文憑者之間的收入差距顯著擴大，然近期這種優勢已停滯不前。

舊金山儲備銀行 (Federal Reserve Bank of San Francisco) 研究人員將薪資差距歸因於「教育與科技之間的競賽」。如今薪資差距縮小，許多人通過不需高等教育背景的網際網路和科技領域工作成為百萬富翁，而許多上過大學者仍背負學貸

「薪資利益停滯、學費飆升、學位飽和和債務負擔等等因素結合，或許可解釋為什麼年輕一代愈來愈質疑上大學是否值得」加夫納說，「高等教育的傳統承諾，與許多年輕專業人士的現實經歷並不相符。」

舊金山 學貸

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