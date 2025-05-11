我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

美國現象／畢業5年內中位數 人文藝術科平均年薪拿4萬

編譯陳盈霖
聽新聞
test
0:00 /0:00
主修教育、社會工作或文科等專業的大學畢業生，在畢業五年內收入中位數最低。(路透)
主修教育、社會工作或文科等專業的大學畢業生，在畢業五年內收入中位數最低。(路透)

NBC電視台報導，盡管上大學意味著可拿到相較穩定薪資，然並非所有學位都能保證高收入，特別是主修人文藝術類科目。根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Resarve Bank in New York)一項最新分析，主修教育、社會工作或文科等專業的大學畢業生，在畢業五年內收入中位數最低。該分析僅包括擁有學士學位的全職工作者，不包括仍在就學的學生。

這些薪資數據基於2023年新的資料(最新可用資料)進行分析，研究顯示這些領域的職業薪資低於美國當年收入中位數4萬8060美元 (根據美國勞工統計局數據)。工程類專業畢業生在職業生涯早期薪資可能超過8萬美元，但許多文科及教育類專業的畢業生收入更接近4萬美元。所有受調查專業的薪資中位數為5萬美元。

22歲至27歲全職工作者薪資中位數最低的專業，排行首位為外語(Foreign Language)專業，年薪平均4萬美元，接著是一般社會科學(General Social Sciences)與表演藝術(Performing arts)，均為4萬1000美元。

學習外語雖是一項有價值的技能，但專攻該領域的學生不一定能有高薪工作，這可能是因語言技能可在正式教育之外學習，但許多畢業生傾向畢業後進入收入相對較低領域，如教育、翻譯或公共服務等。文科畢業生薪資通常低於技術類專業 (如工程或數學)，主要原因在於高薪產業 (如金融或科技) 對文科技能需求較少。

許多文科專業類畢業生隨著年齡增長，收入並未有明顯改善，尤其是教育相關領域畢業生。35歲至45歲全職工作者薪資最低的主修中，排行最低的為幼兒教育(Early Childhood Education)年薪平均4萬9000美元、小學教育(Elementary Education)5萬3000美元次之，接著是社會服務(Social Services)5萬4000美元、一般教育(General Education)與特殊教育(Special Education)均為5萬5000美元。相比之下，工程類專業畢業生在職業中期通常年薪能突破六位數。

工程類專業畢業生在職業生涯早期薪資可能超過8萬美元，但許多文科及教育類專業的畢業...
工程類專業畢業生在職業生涯早期薪資可能超過8萬美元，但許多文科及教育類專業的畢業生收入更接近4萬美元。(美聯社)

上一則

美國現象／逾半Z世代認學位浪費錢 傾向非傳統工作或創業

下一則

新聞眼／大阪世博 在夢洲團結世界

延伸閱讀

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議
風險不只來自台灣 美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高

風險不只來自台灣 美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高
美財長：最快本周公布部分貿易協議

美財長：最快本周公布部分貿易協議
成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

熱門新聞

「洛磯山登山者號」是全美最豪華的列車，配有全景窗戶。（美聯社）

封面故事／全美最豪華列車穿越洛基山脈 今夏新增2條路線

2025-05-04 10:20
阿薩巴斯卡瀑布是阿薩巴斯卡山谷冰川在今天的賈斯珀國家公園內後退時形成的。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加公路 壯麗天堂：一段與大自然和歷史對話的旅程

2025-05-04 12:35
湯加斯國家森林景色。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加郵輪初體驗 行萬里路勝讀萬卷書

2025-05-04 13:38
一路同行的旅伴們，從陌生人變成了彼此生命中重要的人。（作者提供）

封面故事／跟團安心玩阿拉斯加 旅伴成人生夥伴

2025-05-04 02:29
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚。

料理功夫／簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚

2025-05-04 02:12
紐約市植物園2024年舉辦的「蘭花展：時尚花卉」現場。(美聯社)

綠手指／嬌貴蘭花這樣精心照料 可活上15年

2025-05-04 02:20

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼