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周日動動腦／紅色康乃馨是美國哪一州的州花？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.紅色康乃馨是美國哪一州的州花？

2.位於萊茵河邊，有歐盟的「第二首都」及「法國最美童話小鎮」之稱的城市是哪個？

3.18世紀作曲家韓德爾(G.F.Händel)曾以古羅馬軍事家西庇阿(Scipione)的事跡譜寫歌劇。西庇阿以擊敗何人而聞名？

4.美國傳教士醫生嘉約翰(John G,Kerr)於清末創立中國第一間西醫院，還開辦博濟醫學堂，其中最著名的學生是誰？

5.哪個行星的衛星是以希臘神話海神波塞頓(Poseidon)的兒子特里頓(Triton)命名？

6.在中國古代有「碧玉鳳尾」、「千金菜」等稱謂的蔬菜，就是現在的什麼菜？

7.中國歷史上有兩個姓袁的皇帝都是河南人，他們是誰？

8.美國哪一所大學的校旗上有三本書，並有拉丁文的veritas (真理)一字？  

9.日本傳統在5月5日慶祝什麼節日，要吃柏餅與粽子，還要在戶外升起鯉魚旗？  

10.幽默題：陰間和陽間的中間是哪裡？

答案：1.俄亥俄 2.史特拉斯堡 3.漢尼拔 4.孫中山 5.海王星 6.萵筍  7.袁術、袁世凱 8.哈佛 9.男孩節 10.太平間

河南 特拉斯 歐盟

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