大仁說財經／川普關稅大夢 恐難實現

關稅戰肯定改變全球經濟形態，但可能不是按川普的構想呈現。(路透)

川普 總統曾多次宣揚要讓製造業回流美國，並對那些承諾投入大量資金在美國製造電腦晶片或汽車等各種產品的公司大加讚揚。

但說得輕鬆，卻難以實踐。從長遠來看，川普治下的美國，在短短幾周就顛覆全球經濟秩序，為什麼企業和其他國家會決定投資？在川普1月20日上任後，美國就從一個穩定的經濟體、一個值得信賴的貿易協定和全球安全夥伴，變成了一個混亂和懷疑的根源。

也許沒有人比歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)的話更直白：「我們所知道的西方世界已不復存在。」言外之意是：美國並不是世界上唯一的貿易對手。

全球信心遭重創

當然，美國仍是世上最大經濟體，國內生產毛額(GDP)接近30兆美元。但根據世界銀行的數據，全球第二大經濟體中國的經濟規模約為18兆美元。歐盟經濟總價值約17兆歐元，約合19兆美元。

世界貿易組織(WTO)總幹事伊韋阿拉表示：「WTO有166個成員國，美國貿易占其中的13%。這意味著87%的世界貿易發生在WTO其他成員國之間。」

川普曾多次聲稱美國的經濟成長速度令已開發國家羨慕不已，但其他國家多年來一直在「剝削」美國。截稿前為止，他已對鋁和鋼鐵徵收25%的關稅 ；對不符合自由貿易協定的墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅；對中國進口產品徵收145%的高額關稅；對汽車徵收25%的關稅，並將在稍後對汽車零件徵收單獨的關稅，並對所有進口產品徵收10%。

但這些數字並不能完全反映出川普徵收關稅、隨後撤銷關稅、隨後又宣布更多關稅、並很快進行另一項政策調整的驚人速度。不斷變化的競爭環境使得企業和國家更難以應對新政策。

穆迪評級在最新報告中表示，目前實施的關稅「可能會顯著減緩全球經濟成長」，「不一致的政策制訂方式已經損害了全球信心。」

聯準會主席鮑爾4月16日在芝加哥經濟俱樂部主辦的活動上表示：「這些都是非常根本的政策變化。」「現代人還沒有經驗來思考這個問題。」

他的言論導致當日美股暴跌，投資人顯然對這位通常穩重的聯準會主席暗示世界經濟秩序正在顛覆而感到不安。

企業和個人已經看到現實世界的影響，從晶片製造商Nvidia (輝達，或譯英偉達) 到飛機製造商波音，再到人們在Temu和Shein上購買廉價服裝或化妝品。

中國拉攏美盟友

中國自從在川普第一任政府與美國爆發貿易戰以來，北京一直在努力實現與美國以外的貿易關係多元化。中國國家統計局副局長盛來運在4月16日的記者會上表示，中國對美出口占其海外出口總額的比重將從2018年的19.2%下降到2024年的14.7%。路透報導，雖然過去中歐之間偶爾因廉價商品和貿易流動而發生爭執，但北京方面仍在努力加強與歐盟的貿易。

但川普似乎不擔心中國與美國盟友拉近關係時，否認了這種可能性：「沒有人能與我們競爭，沒有人。」

但中國並不是唯一一個疏遠美國的國家。許多加拿大人已經取消前往美國的行程，以抵制川普的關稅政策。加拿大新任總理馬克卡尼也在社群媒體上發布了與范德賴恩通話的情況。 歐盟委員會主席范德賴恩直言，我們所知的西方世界已不存在。(歐新社)

他寫道：「縱觀我們的歷史，加拿大和歐洲一直共同努力建設我們的經濟並加強我們的共同安全。」「在這個全球不確定的時期，我們致力於使我們的關係更加牢固。」

范德賴恩也重申了這個評論，並指出包括加拿大、墨西哥和印度在內的更多政府表示希望與歐盟加強合作。

她說，「每個人都要求與歐洲開展更多貿易，而且不僅是經濟聯繫。」「這也關乎建立共同規則，也關乎可預測性。歐洲以其可預測性和可靠性而聞名，這些再次開始被視為非常寶貴的東西。」

歐洲央行行長拉加德在川普4月2日宣布所謂「對等」關稅之前敦促歐洲團結，「這是我們共同決定掌握自己命運的時刻，這是邁向獨立的一步。」