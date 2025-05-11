娛樂／辣模伊莉莎白赫莉之子 達米恩電影時尚圈闖星途

伊莉莎白赫莉（右）的兒子達米恩（左）在時尚與演藝圈闖出一片天。（取材自Instagram）

英國知名演員、性感辣模伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）23歲的兒子達米恩（Damian Hurley）不僅遺傳母親「英國第一美女」的俊俏容貌，且在模特兒、演員、編劇與導演等眾多領域展現天賦。

影劇新聞「好萊塢生活」（hollywoodlife）報導，從伸展台到執導第一部電影，伊莉莎白赫莉和已故美國商人史蒂夫賓（Steve Bing）的獨子達米恩用行動證明，他不僅是伊莉莎白赫莉的兒子，更是努力撰寫自己故事的難得奇才。

幼年缺乏父愛 成年破冰…爸卻自殺

2002年4月，達米恩生於英國倫敦的波特蘭醫院（Portland Hospital），他的母親是身材火辣的超級名模和演員伊莉莎白赫莉，父親則是美國房地產開發商和著名電影製片人史蒂夫賓。然而，達米恩的童年並不像童話般充滿雙親疼愛，他的親生父親起初並不承認這個兒子。

史蒂夫賓矢口否認，直到雙方做了DNA親子鑑定，經科學驗證血緣關係之後，史蒂夫賓才不得不在同年6月公開承認他是生父。不過，史蒂夫賓承認兒子不久後，便與伊莉莎白分手了，兩人直到兒子18歲後才破冰。孰料，好景不常。

2020年6月22日，全世界因為新冠肺炎疫情 經歷隔離。飽受憂鬱症折磨多年的史蒂夫賓疑似因為長期避疫缺乏社交互動，難以排遣寂寞情緒，使他的病況更加惡化。最終，55歲的史蒂夫賓從洛杉磯 的27樓豪華公寓縱身躍下，令人唏噓。

史蒂夫賓自我了斷後，當時年僅18歲的達米恩透過社群媒體 Instagram發布貼文，寫道「我發自內心感謝所有在這毀滅性消息後伸出援手的人，我會永遠記住你們的善意。這是一個非常詭異且令人困惑的時期，我非常感謝親朋好友的陪伴」。

這段文字凸顯達米恩的脆弱與堅毅心智，也讓眾人看見他在逆境中依然滿懷感恩的樂觀心境。

伊莉莎白赫莉也透過Instagram貼出兩人的合照，發文悼念：「我們在一起的時候非常開心，這是一個可怕的結局。」

父捍衛非婚生子女 不惜和家族打官司

在達米恩失怙前一年，他才面臨家族遺囑爭議風波，所幸他的生父積極維護親生骨肉，才沒讓他失去應有的權利。

2019年4月，達米恩與同父異母的妹妹基拉科科里安（Kira Kerkorian）因非婚生身分，差點被祖父彼得賓（Peter Bing）從家族信託中剝奪繼承權。

彼得賓當年試圖修改信託條款，排除非婚生子女的繼承權，此舉引發該家族的激烈衝突。

史蒂夫賓為了保護子女的權益而積極爭取，甚至公開指責親姐姐試圖操縱信託，阻止達米恩與基拉取得遺產，一家人不惜對簿公堂。

最終，法院裁定彼得賓無權擅改「孫子女」的定義，達米恩與基拉得以保有繼承權。

16歲模特兒出道 和媽合拍王室劇

達米恩的職業生涯始於模特兒圈子，遺傳母親優良基因和父親深邃輪廓的他，展現獨特的個人特質與星光魅力。

2018年9月，年僅16歲的達米恩與知名模特兒經紀公司「Tess Management」簽約，正式踏進時尚圈。2019年，達米恩便肩負起個人第一個重要企畫，他與英國知名化妝師派特麥格拉斯（Pat McGrath）合作，擔任其彩妝系列「Sublime Perfection」的代言人。

這組廣告大片由著名攝影師史蒂文邁澤爾（Steven Meisel）操刀，達米恩與外表剛柔並濟的中國舞蹈男模張正陽（Zhengyang Zhang）及美國變裝皇后維奧萊特查奇基（Violet Chachki）合作無間，展現令人讚嘆的視覺張力。

麥格拉斯曾被「時尚」（Vogue）雜誌評為全世界最具影響力的化妝師，2019年入選「時代雜誌」（Time）百大最具影響力人物名單，且成為首位獲頒英國女爵士勳章的化妝師。此次合作與企畫不僅讓達米恩在模特兒界大放異彩，也讓業界認同他擔綱「新生代時尚代表人物」的潛力。

除了當模特兒，達米恩繼承母親的衣缽進軍演藝圈嶄露頭角。伊莉莎白曾因參演熱門影集「王室後宮傳」（The Royals）而暴紅，達米恩也在這部「E！頻道」的影集中客串演出兩集，飾演列支敦士登王儲漢塞爾馮列支敦士登（Hansel von Liechtenstein），與母親同台飆戲。

達米恩受訪時曾表示，與母親一起拍戲「既緊張、又有趣」，同時也讓母子感情變得更親密。

年幼時期的達米恩與母親伊莉莎白赫莉。（取材自Instagram）

跨界電影編導 星二代要走自己的路

達米恩並不滿足模特兒與演員的身分，他希望在更高層次的領域，發揮藝術天分與創作才華。

2022年12月，達米恩透過社群媒體宣布，殺青自己身兼編劇和導演的第一部故事片拍攝工作。截至今年4月底，這部新電影的具體細節尚未公布，但達米恩在Instagram上難掩興奮之情，寫下：「這確實是最令人難以置信的經歷，無論是專業層面還是個人的精神層次。我交到許多好朋友，學到很多寶貴經驗。我為這部電影感到非常自豪，現在其實很想分享更多，（可惜事與願違，因為我發布的幾乎每一張照片，都堪稱大劇透，哈哈）。」

達米恩呼籲粉絲關注動態，透露「很快」會公布新消息，吊足粉絲胃口。

這部電影象徵達米恩從台前轉型走向幕後，他不僅親自撰寫劇本，還肩負導演職責，展現對影視創作的全方位掌控能力。

業界人士認為，憑藉他的才華與資源，達米恩極可能在影視圈闖出一片屬於他自己的天地，影評人士也對於這位年輕導演的第一個作品充滿期待。隨著達米恩的第一部編導作品即將面世，他的未來充滿了無限可能。

達米恩今後是否會繼續擔任鎂光燈焦點的模特兒和演員，亦或是走向幕後發展影劇事業，或許只能交給時間揭曉答案。

不過，現在可以肯定的是，達米恩早已不再只是「伊莉莎白赫莉的兒子」，而是自帶光芒照亮影藝產業的年輕藝術家。