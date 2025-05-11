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旅遊／重慶喀斯特地貌 雄偉奇絕

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宋朝四大書法家之一黃庭堅在白鶴梁上的題刻「元符庚辰涪翁來」七字，暗藏玄機。由於水底拍攝困難字跡模糊不清，此為博物館內的題刻複製品。(圖╱作者提供)
宋朝四大書法家之一黃庭堅在白鶴梁上的題刻「元符庚辰涪翁來」七字，暗藏玄機。由於水底拍攝困難字跡模糊不清，此為博物館內的題刻複製品。(圖╱作者提供)

眾所周知，重慶是中國西部唯一的直轄市，也是西部戰略、金融、製造業和交通中心。許多人拜訪重慶，大多是遊完長江三峽後的順道遊，我們以前也曾數度順道拜訪過重慶，譬如乘坐長江三峽遊輪時重慶為終點站、探索險峻蜀道時重慶為起點站、探訪聞名世界九寨溝時重慶為轉運站等等，都曾蜻蜓點水地遊覽過重慶。

白鶴梁水下博物館在水下40公尺，為保護歷代古人題刻，而建的永久性水下設施。(圖╱...
白鶴梁水下博物館在水下40公尺，為保護歷代古人題刻，而建的永久性水下設施。(圖╱作者提供)

2024年9月，我們再度組團探訪中國西南部山區，西南部山脈縱橫，水源充沛，江河切割山脈，造就許多鬼斧神工的美景，重慶為西南部的交通樞紐，自然再次停留拜訪。此次，我們特別去探訪重慶近郊的喀斯特地形山區，一路上看到許多奇岩異石的奇特景觀，驚豔萬分，印象深刻。

白鶴梁水下博物館 水下碑林古物保存

前往山區途中，我們順道停留白鶴梁水下博物館，一座位於重慶涪陵區長江水中的特殊博物館。涪陵是長江和烏江的交匯點，在重慶主城區東南方。

白鶴梁被譽為「世界第一古代水文站」和「水下碑林」，是長江三峽極富歷史價值的文物。博物館建在水下40公尺，由於三峽大壩建成後，白鶴梁會淹沒於水中，當局為保護古物，特別設計興建此永久性的水下設施，防止古物在水底受水中生物的破壞或水流的侵蝕。

博物館內的參觀走廊有水下視窗，遊客從視窗觀賞淹沒於水中的白鶴梁石魚刻和書法題刻，設計獨具匠心，中國獨一無二。

白鶴梁原本是長江岸邊一塊長約1600公尺，寬16公尺的巨型石梁，以往只有在春冬枯水時期才會露出長江水面。石梁上雕刻有一對石魚，每當水平面正好在雙魚眼睛時，人們發現第二年就會豐收，於是「雙魚兆豐年」的說法愈傳愈神奇。其實，白鶴梁雙魚刻相當於古代的一個水文站，主要是顯示長江上游的水位高低。唐代以來，慕名而來觀「雙魚兆豐年」的遊客絡繹不絕，許多文人墨客在白鶴梁上題刻，成為集文學、書法、石刻藝術的「水下碑林」。

聽說，題刻一共有160則，從唐代一直延伸到明清近代。其中宋代大文豪兼書法家黃庭堅的題刻最有名。黃庭堅是宋朝四大書法家之一，曾被貶至黔州(今重慶彭水)為官，到過涪陵，他在白鶴梁上題刻了「元符庚辰涪翁來」七個字。據傳，他寫這句話時，貶官之途已結束，朝廷召他回京，他當時可能悵望長江，百感交集，那個「來」字寫得有點像「不去」二字的結合。

究竟是「來」還是「不去」？黃庭堅自稱涪翁，所以他對涪陵應該是有感情的，是否捨不得離開涪陵？或者對當初朝廷的誣陷不滿，如今暗暗抗拒朝廷的召喚？黃庭堅當時的真實想法無人知曉，此字因此成為千古之謎，耐人尋味。

水下博物館的科技設計獨特新穎，非常值得一訪。

武陵山大裂谷 石破天驚奇險峻偉

武陵山大裂谷位於重慶涪陵區，大裂谷是劇烈地殼運動後造成的自然美麗景觀，占地極廣，考慮我們這些年屆古稀的老者體力以及有限的旅遊時間，我們只選擇了大峽谷最精采的一段──「青天峽地縫」到「時間隧道」的一段遊覽。

武陵山大裂谷屬於絕壁裂縫，地縫兩旁全是90度垂直的峭壁，非常險峻壯觀。此地區古稱巴蜀，由於運輸茶鹽的需要，有所謂的茶鹽馬道蜿蜒綿延於山區，居民們因此善於在懸崖峭壁上修築棧道。棧道多在崖壁上鑿孔，然後用木材或水泥石版插入鑿石中，凌空飛架，穿越崇山峻嶺和懸崖峭壁。公園管理處也在此地離谷底數公尺高的峭壁上，築了平緩的棧道，我們無需攀岩爬壁，就可以輕鬆自在地賞景，非常方便。

峽谷兩旁壁崖都是自然界刻蝕出來的嶙峋怪石，千形百態，奇特巧妙，有的酷似某些實物，想像力豐富的朋友總能揣摩出某些物形，大夥跟著七嘴八舌地研究討論，趣味十足。其中最特別的一處，稱「將軍石」，一塊落於谷底的傾斜巨岩，外形酷似古代戴著頭盔的將軍側面，鼻梁高挺，嘴唇緊閉，儼然就是一位個性剛毅堅強的軍官正在低頭沉思，唯妙唯肖，讓人驚嘆不已。

武陵山大裂谷青天峽地縫奇景，驚而無險。(圖╱作者提供)
武陵山大裂谷青天峽地縫奇景，驚而無險。(圖╱作者提供)

谷中還有一處，一塊岩石懸掛於半空中，正好卡在峽谷的隙縫間，似乎搖搖欲墜，棧道從懸石下通過，看似驚險萬分，實則有驚無險，饒有趣味。如此奇特景觀，不免讓人聯想，當年恐怕有石破天驚的地殼運動，才會造成如此巨石翻落的景象，讓人膽顫心驚。

我們拜訪時，重慶城內氣溫超過100℉(37.78℃)，炙熱難挨，重慶一向有「大火爐」之稱，並不足為奇。然而下到武陵山大裂谷底，陰涼爽快，彷彿進入天然冷氣間，非常舒適愉悅。更難得的是，整個峽谷訪客不多，幽深靜祕，我們悠哉遊哉地用自己的步調，慢慢選景擺姿拍照，縱情肆意觀賞峭壁之美，十分愜意。

唯一遺憾的是，當時正逢枯水期，谷底溪水乾涸，否則潺潺流水，加上懸掛崖壁的流泉瀑布，景致必然更美。

武陵山大裂谷峽谷內的「將軍石」，唯妙唯肖。(圖╱作者提供)
武陵山大裂谷峽谷內的「將軍石」，唯妙唯肖。(圖╱作者提供)

武隆天生三橋 規模宏大氣勢磅礡

重慶武隆山區有一處罕見的喀斯特地形國家公園，也是聯合國認可的世界自然遺產，稱為「天生三橋」。三座天然石拱橋──天龍橋、青龍橋、黑龍橋，橫跨於羊水河大峽谷之上，將兩岸的山體連成一起。景區內具有雄、奇、險、秀、幽、絕的特點，其規模之宏大，氣勢之磅礡，嘆為觀止。

我們從景區乘坐電梯下降，一出電梯門，一座驚人的龐大橋洞「天龍橋」呈現眼前，我不禁嘖嘖稱奇，耳邊更是不斷聽到遊客的驚嘆聲。雖說是橋，其實更像是天然鑿出的岩石門框，門框內峰青岭翠，林森木秀，綠草茵茵，小徑蜿蜒，猶似陶淵明的桃花源仙境。

「天龍橋」底有一座青瓦灰牆的四合院，古色古香，院落前掛著「天福官驛」的燈籠，這是張藝謀導演「滿城盡帶黃金甲」的外景地之一。「天福官驛」原是唐代涪州與黔州之間傳遞信息的重要驛站，後來毀於兵燹，張藝謀於此處重建驛館，拍攝電影。這處獨特的天然景點，也是「變形金剛4」(Transformers：Age of Extinction)的中國取景地。

穿過「天龍橋」橋洞後，裏面還有類似的「青龍橋」和「黑龍橋」。漫步於谷底小徑，環顧四周，萬丈懸壁圍繞，我頓時領悟，原來我們置身於天坑之底。仰頭觀看四周的峭壁巨崖，奇岩崢嶸，峰巒疊嶂，雄奇壯麗，完全是自然界雕琢出來的藝術品，美不勝收。

重慶「天生三橋」的「天龍橋」雄偉壯觀，氣勢磅礡，嘆為觀止。(圖╱作者提供)
重慶「天生三橋」的「天龍橋」雄偉壯觀，氣勢磅礡，嘆為觀止。(圖╱作者提供)

進入另一「青龍橋」附近的天坑，奇峰羅列，氣勢雄偉。從坑底仰望，山峰上的岩石，有的似夫妻背靠背的雙面側臉，有的則似長鼻大象，千形百態，非常有趣。最壯觀的是，圓弧形懸崖上頂著一塊鷹頭狀的巨岩，整個天坑就宛如一隻展翅欲飛的神鵰。神鵰展開雙翅環抱大地，景觀之奇特，精妙絕倫。

參觀這大自然造就的天橋和天坑時，巍峨險峻的崖壁近在咫尺，近距離感受磅礡壯觀的氣勢，感覺特別強烈，不禁感慨造物者的神奇偉大。

「天生三橋」的「青龍橋」天坑，狀似一隻展翅欲飛的神雕，精妙絕倫。照片右下方的橋洞...
「天生三橋」的「青龍橋」天坑，狀似一隻展翅欲飛的神雕，精妙絕倫。照片右下方的橋洞，即為「青龍橋」。(圖╱作者提供)

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