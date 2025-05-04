我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

養生／每3個月 你該換把新牙刷

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
每三個月要換一次牙刷，每次刷完牙後，一定要用清水沖洗牙刷，然後讓牙刷風乾。（圖╱123RF）
每三個月要換一次牙刷，每次刷完牙後，一定要用清水沖洗牙刷，然後讓牙刷風乾。（圖╱123RF）

如果在過去一年中，每天早晚都拿起同一把牙刷，那麼它對牙齒的傷害可能比好處還多。為什麼？因為牙刷早該換新了。

每日郵報報導，牙醫約夏·帕爾曼（Joshua Perlman）表示，他會建議病人每三個月更換牙刷，其中原因比「牙刷髒了」這個理由更複雜。

帕爾曼說，牙刷的刷毛用來清潔牙齒上的牙菌斑、細菌與食物微粒，可能只是在三個月後被過度使用；當刷毛被過度使用，會變弱或磨損，失去清潔牙齒的功能。

他說，牙刷毛若在使用三個月前就磨損，更該提前更換；如果繼續使用，將面對牙齦與蛀牙等問題。

帕爾曼指出，磨損的刷毛無法清潔牙齒間的狹小縫隙，牙菌斑與食物殘渣仍會留在牙齒上；牙刷使用的時間越長，刷毛上積聚的細菌就越多。

他還說，牙刷顏色或氣味的改變也是該換新的跡象。如果生病了，在痊癒後最好馬上換新牙刷。帕爾曼稱，如果繼續使用生病時用的牙刷，可能會再次感染。

更換牙刷也讓人有機會選擇更適合自己牙齒健康的牙刷。市面上有許多選擇，帕爾曼建議在選擇最適合的牙刷時，要遵守一套標準。

軟刷毛保護牙齦

首先，他建議確保刷毛是軟的，否則很容易損傷牙齦和牙齒琺瑯質。人們可能以為硬毛牙刷較能清潔牙齒的污垢；帕爾曼說，這其實非常危險，會造成牙齦萎縮、敏感等問題，甚至還會讓琺瑯質過早磨損。

帕爾曼也建議注意牙刷握在手中的感覺是否舒適，以及是否能觸及所有的牙齒，這是確保每天刷牙都能發揮最大功效的關鍵。

帕爾曼說，每次刷完牙後，一定要用清水沖洗牙刷，並確保刷毛上的牙膏都已清洗乾淨，然後讓牙刷風乾。他說，濕氣會促進細菌滋生，因此在兩次使用之間要讓牙刷完全風乾。

上一則

養生／大腦沒關機 93%美國人輾轉難眠

下一則

養生／每日做3件事 「走出戶外」健康跟著來

延伸閱讀

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
關稅、消費疲軟夾擊營運 寶鹼大幅下修全年財測

關稅、消費疲軟夾擊營運 寶鹼大幅下修全年財測
牙膏含鉛引恐慌 「無毒教母」建議：刷牙前先做事更護牙

牙膏含鉛引恐慌 「無毒教母」建議：刷牙前先做事更護牙
牙刷多久該換新？牙醫說為何3個月是極限

牙刷多久該換新？牙醫說為何3個月是極限

熱門新聞

氣候變遷恐使某些類型的亂流趨於頻繁，但拜科技之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。(圖／123RF)

封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

2025-04-27 11:37
FDA規定，凡生吃或未煮熟的魚類須先冷凍以殺死寄生蟲。（圖／123RF）

養生／拜FDA規定 在美吃生魚片較安全

2025-04-27 02:07
美國最大的鬱金香節就在華盛頓州西北部的斯卡吉特谷舉行。(路透)

春天的顏色／不必遠赴荷蘭 鬱金香花海在斯卡吉特谷滿開

2025-04-27 02:16
2025年前幾個月的航空事故新聞，造成許多旅客產生「飛行恐懼症」或「飛行焦慮症」。(圖／123RF)

封面故事／飛行焦慮症該如何克服？安撫心理有訣竅

2025-04-27 16:47
在家烹飪可確保食材品質。（圖／123RF）

養生／上世紀較健康？可學5原則

2025-04-27 12:24
過去難以入手的債券，隨著相關ETF產品的推出變成市場熱門話題，但債券究竟是什麼呢？(路透)

理財百科／為何買、怎麼選…一次搞懂債券

2025-04-27 02:15

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決