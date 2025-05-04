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養生／大腦沒關機 93%美國人輾轉難眠

編譯周靜芝
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調查顯示，93%的美國人輾轉難以入 眠。示意圖。（圖／123RF）
調查顯示，93%的美國人輾轉難以入 眠。示意圖。（圖／123RF）

調查顯示，只有百分之七的美國人晚上睡得夠；如果不幸是另外93%輾轉難以入睡的人之一，可能有諸多不同原因。

每日郵報報導，造成睡眠障礙的原因有可能是飲食、作息習慣，也可能是無法在晚上讓大腦「關機」；壓力與焦慮會導致晚上思緒翻騰、難以入眠。

臨床心理學家阿道夫·布朗（Adolph Brown）表示，想太多的人很難讓思緒靜止下來，他們會不斷質疑、事後批評自己。他說，這類人傾向評估周遭一切，導致一種稱為「分析癱瘓」（analysis paralysis）的現象，無法在指定時間內做出有效決定，就像無法入睡一樣。

思緒洗牌 轉移注意力

加拿大認知學家呂克·比昂安（Luc Beaudoin）創造一種針對失眠者的「思緒洗牌」（cognitive shuffling）新療法，亦即以隨機想像、中性物件或情境打亂腦中思緒。

布朗指出，這有助於防止大腦沉浸在憂慮中，促進更快入睡；這個方法可解決思慮過多的問題，讓大腦轉移至簡單但分散注意力的事物。

其中一種方法稱為「連續多元想像」，就是在不同的影像、文字或場景中快速切換（或洗牌）。布朗說，這會打亂焦慮的思緒，並發出信號讓大腦放鬆。

不在某件事上糾結

這樣做的目的是讓人不會在某件事糾結而前思後想，且即使跳過多種不同想法，也不會有任何影響。但布朗也承認，雖然這種方法對許多人有幫助，但並非人人適用。

對某些人來說，「思緒洗牌」反而會增加壓力，解決之道是利用「思考中止法」與「思考替代法」。布朗說，這兩種方法都有助管理負面思想，只是方式不同。

他表示，「思考中止法」是快速中斷或分散不必要的想法；相反地，「思考替代法」則是以正面或有益的想法取代負面想法。

如果這些方法都無法奏效，便需要更努力與專注。布朗說，就像他利用音樂團體Balcony的音樂，有如斷開手鍊，讓自己停止思考某些事情。

加拿大

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