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移民專頁／婚姻綠卡面談 提問更加私密 誰先起床都要問

記者邵敏
政府嚴打婚姻詐欺，移民官要求提供更詳細的文件，面談時也會觸及更多私密問題；示意圖。（取材自123RF）
政府嚴打婚姻詐欺，移民官要求提供更詳細的文件，面談時也會觸及更多私密問題；示意圖。（取材自123RF）

新政府全面打擊非法移民，透過婚姻獲得綠卡的難度也越來越大；專家指出，婚姻綠卡預計等待時間更長，面談也會更加棘手，移民官的提問非常私密，包括「夫妻各自睡在床的哪一邊，今天誰先醒」等問題。

據Financial Express等媒體報導，美國移民模式正發生重大變化，公民和綠卡持有者的配偶面談時嚴格審查。為打擊涉嫌婚姻詐欺，移民官將行使廣泛的自由裁量權，並要求提供更詳細的文件。

移民律師指出，現在針對海外配偶的領事面談、以及境內身分調整面談，都出現更個人化的問題。移民官特別注重核實婚姻關係的真實性，包括情侶如何相遇、未來共同計畫等。移民專家Ashwin Sharma注意到，移民局對夫妻日常通訊紀錄、共同財務、旅行歷史、以及家庭成員關係證明等證據的要求明顯增加。

如果申請綠卡的配偶居住境外，面談將在當地美國領事館進行。若美國公民配偶不能到場參加簽證面談，證明夫妻關係真實性的責任就完全落在申請人身上。Sharma指出，證明文件必須反映兩人如何認識，持續關係以及真實的、基於感情的婚姻生活，而不是手續或交易。NPZ律師事務所律師Snehal Batra建議夫妻雙方準備一切文件，從匯款收據、聯名帳戶到指定對方為受益人的壽險文件，移民官「甚至可能會詢問配偶薪水、教育程度或過去婚姻情況。」

對於綠卡持有者的配偶來說，申請壓力尤其大，等待時間更長，通常為三至四年，並且由於雙方長期兩地分居受到更多懷疑。Sharma指出，等待時間越長，就需要提供越多文件，證明婚姻依舊幸福美滿。

境內申請人也將面臨嚴格的面談，在移民官認為可疑的案件中，夫妻雙方可能會被要求進行特別面談（Stokes interview），單獨詢問兩人相同的問題，並比較答案是否一致。面談問題包括，夫妻雙方睡在床的哪一邊、今天誰先醒來、家中浴室有幾扇窗戶、配偶有無任何食物過敏、前門有多少把鎖等。

雖然律師並未發現此類面談數量急劇增加，但他們警告稱，即使是合法夫妻，如果文件不齊全，也可能面臨風險；如因涉嫌婚姻欺詐被拒發綠卡，其配偶可能會被驅逐出境。隨著審查力度的加大，法律專家敦促夫妻做好充分準備，不僅在情感上，而且在法律文件上，以應對日益複雜的婚姻綠卡。

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