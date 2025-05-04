移民專頁／非移民應避免非必要出國旅行、探親

身處美國境內的外國人面臨更嚴格的審查，律師建議避免非必要的出國旅行，包括探親、度假、學期間返鄉等。（路透）

非移民 （nonimmigrants）是指因特定目的（如旅遊、商務、學習或臨時工作）而獲准在美國短期停留的人士，在入境時的權利比移民（永久居民）更少，盡管一部分永久居民也正面臨被遣返 的風險。因此，不建議非必要的出國旅行，尤其是非移民。

一般而言，入境的非移民可被海關和邊境保護局（CBP）驅逐出境，無須經過移民法庭程序，除非他們申請政治庇護。即使申請政治庇護，他們可被納入快速遣返程序。而大多數情況下，永久居民若質疑不准他們入境的權利，則有權在移民法庭接受聽證。

★學生學者 面臨嚴查

這一切源自於川普總統的競選承諾，以及簽署的第14161號行政命令，文件編號為DCPD-202500128。該號行政命令指示政府各機關加強審查與背景調查，要求「識別所有可用資源，以確保所有尋求入境美國的外國人，或已身處美國境內的外國人，皆能受到最徹底的審查與篩選」。

目前，在美國大使館與領事館申請簽證 的外國申請人面臨更嚴格的背景調查。即便他們獲得簽證，但在入境美國時仍需接受海關與邊境保護局（CBP）的再次審查。持有簽證但無須親訪領事館，或獲免簽待遇的非移民（如加拿大人），也經常面臨比以往更頻繁、更具打擾性的檢查和訊問。

這場打擊行動甚至延伸到美國境內，已有超過300名非移民的簽證被撤銷，其中部分人更遭到拘留，標誌著執法力度的重大升級。國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，若簽證持有人在美國期間被控犯罪，應自動失去其簽證資格。過去，美國國務院撤銷非移民簽證時，當事人通常可留在美國，撤銷措施在其離境時才會生效。

目前，尤其受到針對的是申請首次或續簽學生與交流訪問簽證的個人。許多近期報導都提及魯比歐於2025年3月25日發出、未公開的長達1700字電報，標題為「行動請求：對簽證申請人進行加強審查與社交媒體背景調查」，內容說明領事官員在審核M、F與J類學生及交流訪客簽證時必須遵循的程序。

領事官員須將特定的學生與交流訪客簽證申請人轉交防詐單位，進行強制性的社群媒體審查。需進行審查的對象包括：疑似與恐怖主義有聯繫或同情恐怖組織的人；曾於2023年10月7日至2024年8月31日之間持有學生或交流簽證者；自上述10月起已被終止簽證者。

★批川反以 恐遭拒簽

據悉，批評川普總統或以色列者，可能已構成拒發簽證的理由。領事官員應拒絕任何展現「對恐怖活動或恐怖組織有某種程度公開支持或倡導」的申請人，這可能體現在「展現出對美國公民或美國文化的敵意」的行為上。

這項措施也似乎是本屆政府整體政策的一部分，旨在使與海關與邊境保護局和移民與海關執法局（ICE）的接觸過程，變得比以往更加緊張，特別是在持非學生與交流簽證來美入境時進行拘留與遣返。

例如：一名加拿大人被ICE拘留兩周的布朗大學學生被拘留事件、過去的酒駕紀錄也可能導致簽證被撤與遣返，甚至連綠卡持有者的背景也會被調查，並因為過往的輕罪或政治活動而遭到拘留。例如，紐約時報報導、CBS新聞報導、新罕布什爾州學生被拘留的報導。

2025年4月5日，「華盛頓郵報」刊出一封名為「這不是我投票支持的政策」的讀者投書，作者憤怒地寫道：「我兒子的一位德國朋友最近飛往波士頓，卻被移民官員帶到房間裡待了兩個小時。他們搜查她的行李、解鎖她的手機，查看她的所有信息與照片，試圖找出任何關於川普的負面評論，好將她遣返回歐洲。」

另須關注的還有即將出爐的旅遊禁令，目前最終細節尚未公布，但草案顯示有43個國家被歸類在紅色名單，全面禁止旅行；橙色名單則對旅行實施嚴格限制，旅客（包括移民簽證與觀光簽證持有者）可能無法入境，並須親自接受面談；黃色名單則是給這些國家60天的國證，要求對國發國證及國證適用國問題。目前尚不清楚此禁令是否適用於已持有永久居民身分的人。

此外，魯比歐領導下的國務院正任意運用撤銷簽證的權力，以所謂「不符合美國利益」為由，最近的目標是南蘇丹。不久前，他宣布：「即刻起，美國國務院將撤銷所有持有南蘇丹護照者的簽證，並停止發放新簽證，以防止該國公民進入美國。」原因是該國拒絕接收一名美國遣返者，而拒絕的理由竟是此人實際上是剛果民主共和國（DRC）公民，而非南蘇丹人。

綜合以上情況顯示，美國政府對非移民的打壓已遍及國內外各層面。非移民在入境時幾乎毫無權利，極易在邊境被拘留與驅逐出境；旅遊禁令即將實施，且移民政策行使充滿肆意，這些都讓身在美國的簽證持有人在考慮是否要從事非必要旅行時必須三思，例如探親、度假、學期間返鄉等。

對於已在美國轉換為較長期非移民身分者，也應慎重考慮是否要到海外的美國領事館辦理簽證蓋章，因為簽證僅作為旅行用途，而美國移民局（USCIS）簽發的身分變更批准文件已足以合法居留於美國。一旦身處海外而該國遭旅遊禁令波及，對某些人而言，恐將造成一生無法挽回的災難。

目前看來，這屆政府為了達成政治目的，願意犧牲美國的旅遊、觀光、國際學生收入與國際形象。