旅遊／希臘聖托里尼 藍天碧海

伊亞Panagia Platsan教堂。（圖作者提供）

到了希臘豈能錯過這愛琴海中的聖托里尼島（Santorini），從雅典搭飛機僅一小時就到了目的地。

聖托里尼島位於雅典東南方約200公里，3500年前，一次毀滅性的火山噴發，島嶼西岸部分碎裂成兩個大島及一個小島，三座島嶼恰似圍繞著中間的沉沒的火山口，13世紀威尼斯人將它命名為「聖托里尼」，在此島上發現了米諾斯文明是愛琴海三大文明之一，曾經出土3500年前的壁畫，有很高的藝術價值。

如今火山口的壯麗景色，懸崖峭壁上泳池、洞穴屋和夢幻日落時的美景聞名於世，也是許多徒步環島旅行者的探險勝地，它的神祕、特殊與名氣響亮更是愛琴海中獨一無二的。

我們第二天參加旅館接待人員推薦的行程，早上10點就從旅館出發，直到黃昏時分欣賞到落日後返回，一共七個景點，其中三個景點是公車無法到達的，立即報名參加。

藍白建築 象徵純潔自由

年輕導遊說得一口流利的英語，扼要說明行程，小巴沿著海岸公路南下，導遊兼司機的他，述說著島嶼建築特色。當初為了重建家園，選擇「純潔」的白色為建築物的外觀，而藍色代表著「自由」，所以認定這兩個色調；又因地震 頻繁，無法建高樓，但允許圓形屋頂，因可增加居家空間，正是今日所見藍頂圓蓋、白色牆面的景象。

教堂處處可見，實因當時蓋教堂後不徵收電費，造成有多達900多間教堂。至於農作物生產，因土壤都是火山灰覆蓋，蔬果無法生存，只有葡萄存活，釀成酒後卻另有一番風味，反而成為小島的特產。

皮爾戈斯村 優雅寧靜

皮爾戈斯村（Pyrgos Village)距離首都費拉（Fira)市七公里，是小島上存留的最大村莊，也是該島的前首府，是典型的希臘村落，也是島上保留最完整的中世紀的村莊。

當車子抵達山頂先知埃利亞斯修道院時，導遊指著那不遠處的火山口，雖說噴發年代久遠，看著它仍心生敬畏，平原上稀疏的房屋與遠方蔚藍的大海，形成一幅寜靜的景象。當天因為是周日，聖內克塔里奧斯教堂沒有開放，導遊稱這是一所兼具自然美與信仰、歷史交織的聖地，石頭堆砌的圍牆上，有飛躍的海䐁及十字架。據說，從出土的史前壁畫中有一幅漁人壁畫，飛躍的海䐁簇擁著豐收的漁船歸航，海䐁也成為此島的圖騰。

梅各羅可尼 葡萄酒聞名

一路南下，周邊平原上到處看到酒廠和葡萄園，我們來到小島中南部的梅各羅可尼村（Megalochori Village），此地生產當地的著名Vinsanto葡萄酒，只可惜酒莊不在參觀之列。村莊裡有許多小教堂，鵝卵石的街道、五顏六色的門窗，你很難想像在50年代時此村曾被地震幾乎完全摧毀。

梅各羅可尼村教堂。（圖作者提供）

導遊帶領大家參觀遠古時代留下來的一個地下洞穴，狹窄空間卻是一家人生活的場所，此地很多建築物均有地穴，雖說時代變遷但仍然使用中。

燈塔聳立高崖 法人建造

小島西南端的美麗燈塔（Light House），在海面高崖上的阿克羅蒂里（Akrotiri）村上聳立，是由一家法國貿易公司在1892年建造，在第二次世界大戰期間停止營運，直到1945年希臘海軍才重建。

燈塔。（圖作者提供）

燈塔實際上是建在一棟白色房子之上，而此房子曾經是典獄長的住處，目前仍然發出明亮的白光，以保護旅行船隻。小心翼翼走在峭壁旁，居高臨下，一望無際的大海、美不勝收，這裡也是觀賞日落的好地方。

紅沙灘耀眼 美景天成

紅沙灘（Red Beach）位於小島的南端阿克羅提里旁，鮮豔的紅色火山懸岩環繞著蔚藍色地中海，美景天成，這裡的岩石含有鐵質因而呈現紅色，在太陽的照射下更顯得耀眼與獨特。走過一小段山路後隱約傳來小提琴的聲音，正在猶豫是否該繼續走下去，忽見遠方赤紅色的山岩，透明的海水藍得清澈明亮，再仔細一看有人正在浮潛。

紅色沙灘。（圖作者提供）

沙灘上沒有躺椅、大傘，亦不見攤販，不遠處遊艇數部漂泊海上，互不干擾享受著這天然美景；小提琴演奏者賣力的拉著，正前方放了一張說明圖，竟然還有中文解說這是希臘音樂、請捐款支持，只可惜並沒有太多人參與。沙灘不易行走、只能遠觀、欣賞一下它的獨特與美麗景色。

最長黑沙灘 具美容功效

佩里薩黑沙海灘（Perissa Beach ）是一個規畫非常完善的游泳埸所、位於小島南端佩里薩鎭，聖托里尼島的四周大多是懸崖峭壁，幾乎沒有什麼腹地，沙灘便成了度假人們青睞之地，而此沙灘由於火山地貭呈黑褐色，沙子是黑色、因而得名，它擁有島上最長的海灘，海水清澈、海風溫暖、浪潮輕拍，非常適合浮潛及游泳。

黑沙灘。（圖作者提供）

我們先在一旁導遊推薦的餐廳吃午餐，飽餐後同行的許多人換了泳裝去戲水，我們則赤足漫步在黑色沙灘上，陽光明媚、沙子細柔，聽說黑沙還有美容及醫療作用；岸旁，酒吧、咖啡館及餐廳林立，另一側立著一排排的茅草大傘，遊客悠然著躺在傘下或享受日光浴或小睡片刻，愛琴海和煦的海風徐徐吹來，浪濤柔和地拍打著岸邊，海水碧藍浩瀚無垠，身心愉悅放鬆。

費拉三鐘 登上雜誌封面

國家地理雜誌封面上那蔚藍的教堂屋頂「費拉三鐘」，吸引了無數的眾人的目光，此時這美麗的景色竟然就呈現於眼前，令人興奮不已。

費拉三鐘。（圖作者提供）

費拉是聖托里尼的首府及行政中心，這座教堂位於費拉的北邊，白色的建築和藍色的圓形屋頂及藍寶石色的海水，相互襯托交織成吸睛美景，遠方海面波光粼粼，郵輪 、遊艇航行其間，畫下波瀾更增添了不少特色，海平面上金光閃閃的陽光反射其上，令人心醉神迷。

伊亞落日 夢幻炫麗奪目

傍晚時分來到小島北方，這座以日落出名也是小島上最知名及有代表性的地方，今日最後的景點伊亞（Oia），導遊說O不發音。

伊亞黃昏時分。（圖作者提供）

一路先經過Panagia Platsan教堂，氣勢雄偉、少見的三層建築，廣埸上希臘的藍白相間的國旗與藍頂白牆的教堂相互輝映。沿途狹窄的道路上布滿商家，從世界各地來的旅客將此城市推向世界舞台，放眼望去幾乎處處都是人群，我們彷彿已緩緩地走進電影場景般。

崎嶇的懸崖峭壁邊，一幢幢白色房屋綿延起伏到天邊盡頭，一層層的陽台、泳池、花架，錯落如棋盤點綴於上，藍頂白色的教堂穿插其中，碧藍色大海圍繞著四周，就是最棒景點。走上半山腰旁、牆面上有塊小牌子寫到「這是你的假期、亦是我們的家園，請尊重」，令人深省。

看到路旁四座鐘的教堂，被它吸引停下腳步，愛琴海的天空逐漸從湛藍開始轉變成為橘紅，傍依崖邊的屋子從潔白轉為鵝黃、粉橘暖色，海面上忽然出現了許多小型的船隻追逐著夕陽，這經典畫面不正是許多電影、明信片的寫照。

懸崖步道 眺湛藍愛琴海

次日，我們徒步從費拉市到伊亞的這條懸崖步道上漫遊，這條沿海觀光 步道領著我們沿著火山口和愛琴海，穿越菲羅斯特法尼（Firostefani）及伊梅羅維格利（Imerovigli ），悠閒地穿梭於大小步道間，白色藍頂教堂點綴其間，一望無垠的碧藍色海域伴隨著我們；走累了、坐在步道旁望著湛藍得銷魂的愛琴海，恍如掉入童話世界美夢中，不禁伸出雙臂欲擁抱這一片藍天碧海，小島風景優美如詩如畫且悠閒寧靜，充分體現了它的魅力。

懸崖步道旁天藍海藍、陶醉其中。（圖作者提供）

隨後回到費拉市區的舊港，在窄小巷道之間徘徊，郵輪在此停泊，帶來了不少遊客搭乘䌫車上來觀光，也為此地增添不少財富；鈴聲響亮的騾隊，已非昔日運送貨物之用，而是帶著觀光客旅遊，騾乳製成的保養品，也深受喜愛。