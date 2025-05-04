旅遊／肯亞動物巡禮 大開眼界

雄獅。（圖作者提供）

去年，趁著去肯亞參加國際詩歌節之便，去大草原看了動物。

在首都內羅畢期間，9月29日上午是詩歌節自由活動時間，聯繫詩歌節之後帶我們旅遊的旅遊公司，問能否租一部車給我們在內羅畢用一下；他們爽快地答應了，派出一部很酷的土綠色越野車，可以打開頂棚看風景、拍攝動物，由當地的黑人司機丹肯兼做導遊。

內羅畢像昆明 四季如春

內羅畢是馬賽族語「冰水」的意思，指流經當地的內羅畢河。內羅畢接近赤道，海拔1795米，因為海拔高，屬亞熱帶高地氣候，像昆明一樣四季如春，只分旱季和雨季。

丹肯大概50歲左右，在中國人開辦的旅遊公司已經工作5年了。作為英國殖民地，肯亞上過學的人，基本上都會說英語。丹肯的英語不錯，他曾經學過動物學專科，喜歡各類動物。

內羅畢國家公園離城裡7公里，從公園地平線上可以清晰看到城裡的樓房，它是肯亞建立的第一個國家公園，總面積約117平方公里，是很大的草原和溼地，中間還橫亙一條高架公路橋。

機警藪貓 可以當寵物 養

我們在國家公園裡轉悠了幾小時，或遠或近地看到很多動物，有些動物是我第一次見到的。真要感謝導遊丹肯，經驗豐富眼光敏銳的他，常常是首先發現動物的人，然後指給我們看，並報出動物的名字；他隨車攜帶的中英文圖譜，讓我們認識了不少新動物。

藪貓。（圖作者提供）

像機警的藪貓，有獵豹般修長的四肢、纖細的身材和與花豹相似的斑紋外表，只是體型嬌小，跟一隻中小型狗一般大。牠模樣可愛，有些人把牠當寵物來養；牠主要捕食齧齒類動物，和兔鳥等一些小型動物，動作迅速效率高。

荒漠疣豬 肉食動物美食

荒漠疣豬是非洲特有的哺乳動物，可以在少水高溫下存活，因為臉上長著疣而命名的。公的在眼睛下面和嘴邊長著兩對疣，雌的僅在眼下長一對疣。牠們嘴裡還長有兩對獠牙，雌的雄的都有，雄的獠牙比雌的長些，利於搏鬥。

疣豬。（圖作者提供）

牠們的上獠牙滑稽地往上彎曲翹起，下獠牙較短，每次張口閉口時，都會與上面的一對獠牙摩擦而變得異常鋒利。一隻棕色疣豬，自顧自吃草，對在觀看和議論牠渾身沾滿髒黑泥的人無動於衷。

有隻黑色雌疣豬，帶著四隻小豬崽，看到豬媽媽站著讓牠們吃奶。有兩次，看到疣豬前腿跪地吃草，一副虔誠模樣，是為方便還是另有他意？不得而知。疣豬被戲稱為草原上的「硬通貨」，跑得不快，缺乏自我保護能力，成為非洲草原上食肉動物最喜歡的美食。

犀牛背鳥 留下精采鏡頭

巨大的黑犀牛在遠處時，丹肯就發現了牠行走著的、時隱時現的模糊身影。他知道犀牛要走的路徑，一路向前把車停在了離犀牛會經過的僅幾步遠的地方，可以看到犀牛的背上停著兩隻小鳥，讓我們捕捉到了牠最精采的鏡頭。

犀牛。（圖作者提供）

威武雄獅 張嘴漫步草地

我們看到了大鱷魚從水潭裡游上岸；一隻威武的雄獅，近距離地邁著沉穩的步伐，張著嘴在稀疏的草地中走著，只一次邊走邊朝著我們看了一眼，很快隱藏在灌木叢裡不見了。我們要是遲幾分鐘來，就錯過看牠的雄姿。

遠處的斑馬角馬懶洋洋地杵在那裡不動彈；許多種的羚羊跳躍的優美身姿；大鴕鳥在野地奔跑；黑面白毛灰背的猴子不時現身。素食的動物辛勤地、慢悠悠地使勁吃；肉食性動物不餓時，懶洋洋看著也挺乖。

我們在鐵盒子裡，看牠們在自己的家園幸福地生活著。

長頸鹿 與城市樓群同框

當丹肯導遊幾乎失望地說看不到長頸鹿而往回開時，意外地在公路橋邊看到有部車停在那裡，他本能地往那更加顛簸的土路開去。哇，一群長頸鹿出現在眼前，並逐漸地向我們走來。背景裡是城市的樓群，多麼奇妙的鏡頭：自由自在的野生動物與象徵著人為建造的都市森林同框，應該也是世界上不多見的吧。 長頸鹿。（圖作者提供）

丹肯。（圖作者提供）