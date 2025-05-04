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理財百科／經濟不穩定 備足應急現金

編譯潘勛
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關稅戰造成經濟不穩定，財務規畫師建議備足現金。(路透)
關稅戰造成經濟不穩定，財務規畫師建議備足現金。(路透)

因為川普祭出關稅戰，造成經濟不穩定，許多國人正在重新思考自己的應急儲蓄，還有是否該在家中保存一些現金；並非所有的財務顧問都認為現金至關重要，但也有顧問指出，如果民眾在有可能裁員的產業工作，那麼應急金儲蓄應升高，備足9到12個月最好。

有些理財顧問表示，手頭上持有小額現金，以備停電、天災或銀行給付中斷，就已足夠。

佛州財務規畫師山尼霍茲(Matthew Saneholtz)表示，自己手上有500到1000元現金，以應不時之需，就感到很自在了。

TSA Wealth Management公司財務規畫師麥奇恩(Crystal McKeon)則估得更低，他表示留300到500元在家應急或支付只收現金開銷就夠了。

「我的退休網」(My Retirement Network)創辦人兼財務規畫師卡羅(Melissa Caro)表示，現金留在家裡是個人抉擇；她表示現金在某些場合很有用，但她提醒別太靠現金，「我不會攢過多現金在家中，原因是沒有聯邦存保(FDIC)保險，又不生利息」。

Prism Planning Partners公司共同創辦人兼財務長蘇利文(Nicole Sullivan)表示，現金存在家中有不利的方面，如不小心丟了、被偷、意外毀壞甚至衝動花掉；手頭上有額外的鈔票，更容易受到誘惑花掉。

麥奇恩表示，如果現金存在家中，要嚴格守密，就算你以為放在保險櫃裡很安全，但消息走漏出去，你可能變成盜賊覬覦的目標。

除了家中留小額現金，現在重新檢視自己應急金的時候。財務規畫師一般建議，存上6個月的基本開銷在高收益儲蓄帳戶、可以取用的場所，但與每日開支分開。

但目前經濟不確定性升高，或許有人想擴大儲蓄到1年開銷的程度；山尼霍茲表示，如果自己工作在即將裁員的產業，那麼該提高為9到12個月。

只是很多人的緊急儲蓄實在手頭不寬裕。「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)2025年指出，約42%的國人沒有緊急儲蓄，40%無法支付超過1000元的開銷。

如果從零開始，要記住有任何財務緩衝總比沒有來得有。麥奇恩表示，如果一開始由存50元開始，就比上個月來得好了，接下來只要預算允許，就陸續增加存款，尤其是減少非必要開銷。

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