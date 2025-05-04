娛樂／「解密年代」紀錄片 控美政府隱瞞UFO真相

「解密年代」劇照。（取材自IMDb）

一部名為「解密年代」（The Age of Disclosure）的紀錄片早前在西南偏南影展（South by Southwest）亮相，在社群媒體上掀起一股UFO 熱。該片引用大量相關人士的證言，得出外星人早已光臨地球，卻被多屆美國政府刻意隱瞞的結論。

「解密年代」的導演是曾與大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）合作過「一級玩家」（Ready Player One，又譯「頭號玩家」）等片的製片人丹法拉（Dan Farah）。這是今年45歲的他首執導筒，聚焦外星人正是他在製片的正職之外，多年來始終關注的議題。

片中，丹法拉請到30多位曾親歷過UFO事件的美軍退伍軍人和前情報人員出場，他們無一例外地全都作證聲明：地球上確實出現過來自外星球的飛行器，有些上面還存在著外星生物。

負責串聯整部電影的，是來自美國先進航空航天器威脅識別項目（AATIP）的路易斯艾利桑多（Luis Elizondo）。該項目隸屬於美國國防情報局，誕生於2007年，由美國政府撥款運營。按照艾利桑多的說法，政府長期故意隱瞞、偽造UFO相關信息，已成功對社會大眾撒謊和欺騙了80年。

2黨政治人物難得異口同聲

受邀在片中表達意見的還包括了來自共和、民主兩黨的美國政治人物，如國務卿馬可魯比歐（Marco Rubio）、民主黨紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）和共和黨南達科他州聯邦參議員朗茲（Mike Rounds）等。雖然政治立場相左，但在UFO問題上，這些人卻不約而同呼籲政府加大信息透明度，並且也在片中承認政府對此確實存在一定程度的掩蓋、隱瞞弊病。

國務卿魯比歐入鏡紀錄片「解密年代」。（X平台影片截圖）

長達109分鐘的電影，幾乎全由類似的證人證言所構成，真正給出的實錘證據卻是乏善可陳。當然，在拍攝者看來，這恰恰證明了電影的論點，即美國政府有意隱瞞信息，但在不少看過電影的評論者看來，這顯然也成了該片的致命弱點所在。

影視娛樂媒體「獨立在線」（IndieWire）的影評就寫到：「『解密年代』在不展示任何實際證據卻極盡所能讓人相信其觀點這一點上，做到了極致。」而「好萊塢記者」（The Hollywood Reporter）的影評人丹尼爾費恩伯格（Daniel Fienberg）則對該片不以為然，認為它「沒有提出任何證據，所以也讓你根本無從反駁，充其量只是那種二流的、故作噱頭的紀錄片，只不過乍看上去更花俏一些罷了」。

當然，正如衛報記者亞德里安霍頓（Adrian Horton）所言：「橫向比較的話，這確實也是迄今為止關於美國政府處理UFO信息這一主題的所有紀錄片中，態度最嚴肅、信息來源最可靠的一部了。」參與該片拍攝的國防情報局官員兼政府UFO工作組主任傑伊斯特拉頓（Jay Stratton），也在該片首映結束後的觀眾互動環節中表示，「這是有史以來關於這一主題最具歷史意義的紀錄片，沒有之一。」

The Age of Disclosure is the most revelatory, credible, and historic documentary ever made about UAP, non-human intelligent life, the Government’s involvement, and the bi-partisan disclosure effort. I’m proud to be in it with long-time colleagues and fellow disclosure advocates… https://t.co/HHgbwccgNs — Jay Stratton (@jaystratton) 2025年1月22日

導演丹法拉也在首映式上介紹說：「在我看來，這是當前美國兩黨都很關心的一個課題，而且其重要性，對於我們每個人來說，都可謂是生死攸關，但公眾卻仍對此一無所知，普通人完全被蒙在了鼓裡。」

在「解密年代」誕生之前，美國媒體就一直致力於挖掘政府向公眾隱瞞的外星人訪問地球的真相。2017年，「紐約時報 」的一篇報導，首次讓世人知道了先進航空航天器威脅識別項目（AATIP）的存在。當時，該項目已誕生十年，主要負責調查來自五角大樓的UFO相關報告，而今次出現在這部紀錄片中的路易斯艾利桑多，以及擔任該組織顧問的物理學家哈羅德普索夫（Harold Puthoff）和前美國國防部 負責情報事務的副助理部長克里斯托弗梅隆（Christopher Mellon）都為紐約時報的那篇文章提供了消息來源。

文章出爐後，美國民眾對於UFO的興趣與日俱增，也促使五角大樓發布了多份報告，證實曾有數百名美國軍事人員目擊過不明飛行物。2023年7月，美國國會舉行聽證會，曾在美國國防部領導UFO分析工作的前情報人員大衛格魯什（David Grusch）以「吹哨人」身分登台，告訴在場議員們美國政府確實掌握著非人類來源的「生物」和「宇宙飛船」。但是，更進一步的直接證據，他卻未能提供，因為那已經超出了他的權限範圍，屬於最高機密。

證人指證歷歷 但缺實質證據

一年多之後亮相的這部紀錄片，顯然也遇到了同樣的難題：可以給出一個又一個驚世駭俗的論點，卻因為所謂權限範圍問題，沒人可以給出直接的證據。例如曾服役於尼米茲號航母（USS Nimitz）的美國海軍中尉亞歷克斯迪特里希（Alex Dietrich）就在片中表示，他於2004年在聖地牙哥（San Diego）海岸附近的一次飛行任務中，親眼看到UFO；物理學家普索夫和天體物理學家埃里克戴維斯（Eric Davis）也都在片中自信地表示，地球上確實存在著來自外星的干擾，並且聲稱在美國核設施周圍看到過許多外星物體，但兩人同樣也都沒有任何證據能證明自己的說法。

於是，電影末尾，製作者還是將最終的決定權交到了觀眾手上。在參與拍攝的美國國防情報局官員兼政府UFO工作組主任傑伊斯特拉頓看來，只有社會大眾才有力量推動立法，迫使政府公布更多的UFO信息。「敦促你們的民意代表與美國的行政單位，敦促我們的總統，一定要將此事公之於眾，一定要實現透明化，這樣才能讓全世界了解我們這些人所說的並非虛假：我們並不孤單。」

「解密年代」導演丹法拉熱中外星人議題。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）