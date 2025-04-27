旅遊／在彭塔雷納斯巧遇中國人

華人開的超市。(圖為作者提供)

如果不是坐郵輪 ，估計這輩子也不會有機會與理由來到哥斯大黎加的彭塔雷納斯，這也是郵輪的魅力之一，會帶你來到意想不到的地方。

從空中俯瞰，這是一座美麗的半島城市，可當你實際腳踏在半島的土地上，看著陳舊的街道，慵懶的行人，以及關閉的商街時，馬上會覺得政府的管理，並沒有給這座美麗城市的發展添磚加瓦。碼頭一般是海城的門面，也是政府努力布置得最完美的地方。

哥斯大黎加的彭塔雷納斯港。(圖為作者提供)

緩緩走下郵輪，能踏上哥斯大黎加，我激動的心情難以平復。出了碼頭，看到一片空地上的公共露天市場，十幾個攤位連在一起，賣的都是旅遊產品，塑料的掛飾及一些海產串成的婦女飾品。

半島上椰樹搖曳，海風在炙熱的陽光下吹拂著乾澀的土路。街道凹凸不平，有幾條毛髮稀疏的瘦狗漫無目的地跑過街角，水溝流出的臭水蜿蜒到有著裂縫的馬路上，路上竟然找不出一位穿著體面的市民，只有下船的遊客著裝整齊，當地人一看就知道是外來遊客。

遇創業青年 疫情 不氣餒

都早上十點多了還沒有幾家商鋪開門，雖然陽光燦爛，可街道與行人，就像電影裡被打上了一束灰色的追光般讓人心灰意冷。走到街口，見有位中國人模樣的年輕人正在慢悠悠地拆卸餐館的擋板兒，店面上方用中文寫著：「陽光餐館」。我們興奮地向前與這位年輕人搭訕，在這麼偏僻的國家能見到中國人，我立刻有一種稀罕感。看來中國人無處不在。

長相憨厚，身材微胖的小伙子停下手中的活兒，笑臉相迎。聽說我們是郵輪下來的遊客，他介紹自己：「免貴姓陳，是餐館老闆。」說這話的時候他笑著又補充： 「目前沒有雇員，因為經濟不好，餐館沒有生意，辭退了所有雇員，獨自經營。」 我笑著說：「你這麼坦誠，不愧是出來闖蕩的年輕人，了不起，西班牙語一定講得不錯！」 與他聊天，我們對這座城市迅速有了大概了解。

他說這座十萬人口的海城裡有不少從中國福建來的生意人，其中一條主街的大部分房產都是屬於中國人的。他指著對面一排淡綠色的兩層老建築說：「對面的旅館加酒館都屬一家中國人的，老主人兩口子早年從福建移民而來，已經過世，他兒子本地出生，也講不了中文，靠出租店面為生。」

小陳說回到自己的生意，他是租自己表哥的餐館，疫情前，每周都有郵輪停港，大批船員來店裡吃飯，可謂生意興隆、財源滾滾，當時自己還雇用了幾個當地人。疫情三年以來，郵輪不停港了，當地經濟受到很大影響，他的生意落入谷底，現在每天的收入連租金都不夠。

我們聊了大約半小時，一位客人都沒有見到。臨別時他說： 「如今我是騎虎難下，沒有賺到錢，也無臉見家鄉父老鄉親，更不要說結婚生子了。」 我勸他別這麼灰心，年輕就是本錢。小伙子又峰迴路轉地興奮起來，講了一些自己對將來的計畫，彷彿在安慰、鼓勵著自己。

與小陳告別後，我們沿街又走進一家超市，收銀員是位東方陽光帥小伙兒，看上去十七、八歲的樣子。他瘦高單薄的身型，眉宇間透露著國外長大的孩子們那種不加裝飾的坦然表情。

小伙正面帶微笑，不停地忙著接待顧客，那些排隊的顧客，高矮胖瘦不一，有母親帶著一群孩子的，三五成群的打工粗人，還有半大不小的男孩子及行為緩慢的老人，他們都散發著一種不言而喻的半島氣質，那是一種沉重、膽怯、又無所事事的慵懶，那眼神彷彿在說，反正這輩子就住在這裡了，哪兒也去不了，過一天算一天吧。

他們用驚奇的眼光端詳我們，但他們又各行其事，沉默寡言，沒有交頭接耳議論別人，彷彿早已習以為常了眼前的一切。

中國移民家庭 盼走出半島

明知自己不想買東西，還是在店裡好奇地閒逛一下，看到很多國產品牌，例如香鮮醬油、鎮江醋、四川花椒、重慶辣醬，一目了然這店是華人所開。有那麼幾分鐘不太有顧客，我們湊到收銀台前用國語與收銀員打招呼，小伙子帶著溫和而自然的笑容，一字一句回答我們「你們好！」雖然他的吐字發音略帶生澀，可聽起來比我們想像地好。

「你國語不錯，非常好！」我鼓勵他再講多一些話。男孩露出燦爛的笑容及雪白整齊的牙齒，結結巴巴地說：「我和弟弟小時候被父母送回中國上了三年小學，爺爺奶奶管我們。回來後平時練習不多，還講不好。」小伙子露出羞澀的眼神。

「你比我的孩子講得好多了！」我想起自己孩子吞吞吐吐的中文水平，再一次表揚了他。這時，比他小一歲的兄弟來接班收銀，小伙子又說自己名叫嘉豪，爺爺奶奶住中國福建，他們兄妹三人都是在半島出生。嘉豪說自己已經離開半島在首都聖荷西 上了一年大學，因疫情網課，這才回店裡幫忙。他雖然按父母的要求學的是財會專業，可他自己的理想是想當一名飛行員。看著他天真爛漫的笑容，我們說了很多鼓勵的話，希望嘉豪能走出半島，闖出自己的世界。

嘉豪的弟弟嘉寶明年要考大學，父母希望有一個兒子能留在島上繼承父業。如今父子三人在島上守店，晚上就住在商店的樓上；嘉豪的母親帶著他妹妹住在聖荷西的家，專管進貨。嘉豪簡單介紹自己家庭的所有成員，他們一家人能團結一致，在異國他鄉努力生活，並事業有成，我真為他們感到自豪。

店裡主要經營日用百貨、食品飲料，島上居民還是對超市有所依賴，所以疫情間生意並沒有受太大影響，只是物價成本上漲，賺得少，可生意細水長流，與同行和氣生財也不錯。

依依不捨地離開超市，對嘉豪嘉寶的未來充滿希望，我們沉浸在那種與陌生同胞交談的興奮之中。

小吃店生意差 騎虎難下

在回船的路上，又看到一家用中文寫著「黃家小吃店」的店面，沒有任何裝飾，就像個直通車庫。裡面靠牆擺著幾套一看就是從中國運來的簡易長條桌凳，桌面上什麼也沒有擺放，還落了一層灰塵。直通車庫的前方放著一個白色雙開門冰箱，有一、兩個人影在那裡來回晃動，見我們來，裡面出來一位留著板寸頭髮的中年男人，他個子不高，用帶著福建口音的國語與我們打招呼，「吃些什麼？」 我們不好意思地解釋說，從郵輪上剛吃飽下來，就是見到這裡有中文招牌的地方特感親切，過來打個招呼。

他見到我們是中國人也很興奮，主動介紹：「我姓黃，是小吃店的老闆。」 黃老闆看上去一身中國鄉鎮打扮，身上的體恤衫還印有一條龍圖案。黃先生見我看他的衣服就解釋說，衣服是當年在家鄉划龍舟時的服裝。我先生問： 「生意如何？」 「沒有生意」，他苦笑一下。「你們的郵輪是這個月第一艘停靠的郵輪，疫情前，每周都有兩艘郵輪，那時船上的中國、菲律賓船員都喜歡到這裡吃吃喝喝，現在連本兒都保不住！」

黃老闆的話匣子被我們打開：「七年前，我聽親戚的話來到這裡，盤下了這個店面，剛來的幾年算是賺了錢，如今生意不好，房價也跌，又不好賣掉，真是騎虎難下。」 我說：「這些年中國發展不錯，你們南方更是天時地利人和。」 他用手指抓抓自己的頭髮，尷尬地笑笑：「現在這裡經濟不好，我還沒混出個人樣兒，也沒臉回去家鄉，再說最近也沒法兒回到中國，我是農民出身，回家也是種田，就在這裡混吧。真希望這裡能換個新市長，把半島的經濟搞搞好。」

我先生提議：「如果你把店面裝修好，或許會吸引顧客。」 他嘆口氣說：「如今餐館生意不好做，也不光是我們一家。兒子在首都上大學將來還有指望，女兒不愛讀書，幫著看店。每天下午總有些當地人來點餐，還能保證一家人生活」。對於老黃的生意經，我們在心裡都搖頭晃腦。與他聊了一個鐘頭還沒見一單生意，可老黃還是好脾氣地笑嘻嘻：「就這麼簡簡單單地生活了，看啥時候才能衣錦輝鄉咧。」

當地人的蔬菜攤位。(圖為作者提供)

離開半島前，竟無意地闖進當地的菜市場，一座灰乎乎的建築物，裡面有幾家散落的蔬菜攤位，海鮮、雞鴨肉案。當地的賣菜大叔用英文與我們打招呼，並故意講了幾個「你好，謝謝」之類的中文單詞，以表示對我們中國人的熱情。大叔不介意拍張照片，滿心歡喜，他是一位開朗的攤位主，洋溢著濃濃的工作熱情。

遇到街上有輛正在搬運海產品的汽車，看見比人還大的冰凍大魚被兩個人往商店裡搬運，甚是新奇，擠上去看熱鬧，又拍照。想像半島漁業發達，可魚店裡賣的都是些沒有生命的死魚爛蝦。

或許我們來的不是漁季，一個外鄉遊人又何苦，又有什麼權利來挑剔半島呢。離開半島的時候我感慨萬千，覺得人們無論生活在哪裡，都還是要努力生活，可謂「適者生存」不無道理。