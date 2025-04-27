旅遊／遊新疆庫車 思龜茲歷史

戈壁灘落日。(圖為作者提供)

新疆 庫車古稱龜茲（音丘慈），「史記」記載公元前176年龜茲國就存在，西漢張騫出使西域使龜茲國歸漢；班超出使西域使龜茲國從匈奴返身，復歸斷交65年的漢朝，建立西域都護府；唐代設「安西都護府」，領轄西域22個都護府及龜茲、焉耆、於闐、疏勒四鎮駐軍。

繁華鼎盛給龜茲帶來富庶輝煌，也帶來金戈鐵馬，烽火狼煙。11世紀龜茲歸附黑汗王朝，由信仰佛教皈依伊斯蘭教。從此西域36國中歷時最長久的龜茲國失去獨立政權王國，失去印歐血統和吐火羅語種，失去信奉幾百年的佛教信仰，消失在歷史長河中。1758年乾隆帝將龜茲重新納入中原王朝版圖，定名庫車。

龜茲人是雅利安遊牧部落與達羅毗荼人的混血後裔，曾信仰薩滿教。西漢時，佛教由印度 傳入，佛僧托鉢捧經來到南疆。魏晉南北朝時龜茲已經佛光普照，建佛寺、鑿佛窟，敲響晨鐘暮鼓，曾是西域小乘佛教的中心。玄奘法師在「大唐西域記」中記錄了「伽藍（寺廟）百餘所，僧徒五千餘人」，「管弦伎樂特善諸國」。龜茲乾得土都冒煙的荒山斷崖上到處灑落著佛窟遺址，大型石窟群十幾處，散發出瑰麗的佛教光芒。

克孜爾石窟 規模最大

克孜爾石窟是龜茲石窟中規模最大，保存壁畫最多的石窟群。千佛洞南臨渭乾河，背倚明屋塔格山，約建於3世紀末，是中國開鑿最早的大型石窟群，比敦煌莫高窟還早200多年。8世紀後期逐漸衰落。伊斯蘭化運動後，佛寺的鐘聲被清真寺的呼喚所取代，克孜爾石窟慘遭人為毀滅性破壞，幾乎埋沒於荒沙蔓草之中，少數壁畫被盜，運往歐洲修復，曾在德國柏林民族博物館展出。

克孜爾石窟前立高僧鳩摩羅什雕像。(圖為作者提供)

克孜爾石窟綿延約3公里，分四個區域，現有編號洞窟236個，尚有一批千瘡百孔的洞窟等待清理。石窟是洞窟、雕塑和壁畫三位一體，包括供僧徒禮佛和講經說法用的支提窟，供僧徒居住和坐禪用的毗訶羅窟等，不同類型和用途的佛窟規律地修建在一起組合成單元。佛像所剩無幾，殘存雕塑、壁畫鳳毛麟角，成為珍貴的遺存，可以窺見西域風情、天宮伎樂、服飾樂器等。

古龜茲人擅長歌舞，千佛洞的「天宮伎樂圖」壁畫展現龜茲胡旋舞的舞姿。敦煌石窟中反彈琵琶，就是從龜茲傳去的。龜茲樂舞、琵琶漢代傳入中原，唐代成為宮廷樂，影響中國古代音樂文化。克孜爾壁畫深受犍陀羅藝術的影響，多採用紅、綠、藍三色暈染畫法，大量使用菱形圖案，代表了西域石窟壁畫的畫風。

石窟前立高僧鳩摩羅什雕像，清瘦的他身披袈裟，眉眼低垂坐於蓮花座上。其父是印度人，母親是龜茲國公主，七歲隨母修行學小乘佛教，後研習大乘佛法。401年被後秦皇帝迎入長安，講學培養8000弟子，翻譯佛經47部，將龜茲和焉耆語譯為漢語，推動佛教文化在中原的傳播與普及，直到70歲去世。他翻譯的「心經」、「金剛經」等譯本是最通俗的佛教典籍。

大峽谷壯觀 億萬年累積

沿著獨庫公路南段行駛，途中無數百米高的尖筍狀山峰簇擁著峽谷，奇妙的雅丹地貌雕刻出錯落的簇狀山體；前方紅褐色的峰巒驀然出現，在陽光直射下紅艷艷如一簇簇燃燒的火焰，那就是庫車天山大峽谷國家地質公園。

庫車天山大峽谷赭紅色山體重巒疊嶂。(圖為作者提供)

東西延展的巨大山體被庫車河切割成大峽谷，縱深5.5公里。億萬年來，地層中不同化學元素的積累，使山體顯現出深淺不一的紅色帶。地殼變遷，冰雪融水切割和風沙吹蝕，峽谷兩側赭紅色山體壁立千仞；峽谷內曲徑藏祕，雄奇險峻的直立斷崖、層層疊疊的石峰石塔石柱、栩栩如生的奇石怪岩，極具偉岸剛勁、愴然壯烈之美，入選中國十大最美峽谷。

庫車天山大峽谷極具偉岸剛勁、愴然壯烈之美。(圖為作者提供)

地縫隘谷僅容一人低頭彎軀側身通過。站在谷底仰視，兩側崖壁窄窄地旋繞直上，似兩扇巨大的石門鎖住一個神祕世界，光影神奇莫測，感覺被劈開的山體隨時可能閉合；夏天冰雪融化，峽谷變成河床，石壁下水流汩汩。崖壁上有一唐代石窟，窟內壁有殘存壁畫與漢文字。

庫車老城 多元文化遺存

庫車和中原的距離並未因交通改善而縮短，它孤懸大漠的位置不僅是地理的，還有心靈的。庫車老城留下古印度、龜茲、吐蕃等文化遺存，保留著伊斯蘭文化街區，使庫車顯得更加遙遠。

庫車老城建在庫車河畔，舊時「龜茲古渡」是一座橋，不是渡口，如今建了團結新橋，分隔新老城，一橋之隔彷彿遙隔幾個世紀。新城寬敞的大街，新樓林立，維族人多聚居老城。周日是巴扎日，當地人來團結新橋趕集，充滿人間煙火氣。

老城很安靜，民居大門都漆鮮艷的顏色，窗戶長廊木雕花紋，葡萄藤在牆上蔓延，門邊放一排花草，不少人靠農業養活、以手工謀生。小巷通往果園和麥地，土路曬著人與牲畜深淺的腳印。綠洲之外是荒無人煙的戈壁沙漠，毛驢適應南疆乾旱炎熱的氣候，在庫車2000多年的人類歷史中，小毛驢馱過托鉢捧經的佛僧和拜佛人，也馱過手捧「古蘭經」的阿訇，往返於清真寺之間。

庫車大饢城，庫車的饢大如車輪。(圖為作者提供) 庫車老城維吾爾族民居。(圖為作者提供) 庫車老城伊斯蘭文化街區。(圖為作者提供)

三、四十年前，庫車人口40萬，養著四萬頭毛驢，維繫了一個手工業鏈：鐵匠鋪釘驢掌，爐火不斷鐵錘叮噹。皮匠做皮具，木匠製驢車。

古老生活的印記猶存，但驢車再也拖不動庫車了，交通工具換成四個輪子；偶爾有老漢趕著四隻小蹄的毛驢車，搖著鈴走過，有拉貨的，也有載人的「驢的」，晃晃悠悠載著庫車人在這塊綠洲上打轉。維吾爾 人禁吃驢肉，不用驢皮。當地人日復一日重復著古老的日子，好像一幕幕歷史生動回放。

庫車是比較富足的農業綠洲，饢大如車輪，烤肉很大塊，羊肉串有一米長。羊雜碎、煮羊頭、烤包子……，香梨、無花果、石榴、乾果等，全是未經改良的原味瓜果蔬菜。

比加克村是庫車大饢的故鄉，大饢城匯集50多種原料、口味不同的饢。麵餅在空中盤旋拉扯攤薄，扎出圖案，撒鹽水，拍在饢坑壁上烤到焦黃。大饢直徑半米賣4元，薄脆，越嚼越香。維吾爾人院裡都有小饢坑，饢除了作主食，慶生、婚喪嫁娶都少不了，維族傳統婚禮中，新郎新娘在親朋好友見證下，吃一塊沾著鹽的饢，宣誓對婚姻忠誠；饢已經成為新疆的民俗符號。

龜茲古城 最大佛教遺址

離開庫車城區就是光禿禿滿目蒼涼的荒漠，庫車城西2公里有一座古城遺址，呈不規則正方形，周長近三公里，東、南、北三面夯土城牆尚可辨認，西牆蕩然無存，若非刻有「龜茲故城」石碑，沒人會把這個土堆和千年前的龜茲都城聯繫起來。

玄奘在「大唐西域記．屈支」記載寺宇恢弘、僧侶雲集、香火繁盛的昭怙釐大寺，如今稱蘇巴什佛寺，始建於魏晉，鼎盛於隋唐，是新疆發現規模最大、歷史最悠久的佛教建築群遺址。公元三至十世紀，龜茲佛教興盛，蘇巴什佛寺吸引萬名僧人，後來毀於戰亂。

遺址規模宏大，經歷千年風雨侵蝕和人為破壞，僅剩泥土斷牆在蒼涼中訴說昔日輝煌。西寺遺址只有形狀模糊的黃土塔堆和幾堵殘牆；隔著乾涸河谷相望，對岸東寺還有幾座殘牆。歷史記載的晨鐘暮鼓，幡火不絕只能想像。

塔座發現一個墓葬，是20多歲懷孕女子，身穿金線絲綢，現保存在龜茲博物館，還出土大量牲畜骨骼，證實當年僧侶們吃肉。東京博物館一件舍利盒繪龜茲樂舞「蘇幕遮」，法國盜走七件繪樂舞圖像的舍利盒。

庫車河邊克孜爾尕哈烽燧遺址只剩殘高約13米、長寬約5米的黃土柱，建於西漢，是絲綢之路最早的軍事設施，長城向西域延伸的標誌。

出土的龜茲文書簡只有兩個人能解讀，一個日本人，一個國學大師季羨林。季羨林說：「龜茲是古印度、希臘—羅馬、波斯、漢唐四大文明在世界上唯一的交匯之處。」

龜茲古城牆遺址。(圖為作者提供)

龜茲古城有一片維吾爾麻扎（墓地），插在墳頭上的樹枝和布條是薩滿教的，據說能接收宇宙中的「靈」；早期清真寺仿照佛寺建築，或者直接將佛寺改作清真寺。麻扎凸字形結構是佛像的影子，宗教像尊貴的客人留住在庫車，幾千年的歲月，先人與後裔都擁擠在大漠中這一片綠洲，擁擠在古城的緩慢光陰中。