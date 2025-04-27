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封面故事／「你距離客機太近了」 華府直升機4年被警告1.5萬次

編譯潘勛
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2025年飛機意外事件 參考來源：福斯新聞
2025年飛機意外事件 參考來源：福斯新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)日前公布1月29日美國航空與一架陸軍黑鷹直升機在波多馬克河(Potomac River)上空相撞事件的初步調查報告，同時指出，華府空域太壅塞，每個月都傳出商業航班與直升機距離過近的警報，2021到2024年超過1萬5000件。

今日美國報(USA Today)報導，所謂距離過近而危險，指的是側面相去不到一海里，或者垂直相距不到400呎。近距離空中相撞(NMAC)數據指出，涉及直升機與商業航班的飛航警報及撞機預防系統，在華府空域每個月都會響起一次或更多次。1萬5000多起警報中，有85起側面相距不到1500呎、垂直相距不到200呎。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)指出，美國航空班機與黑鷹直升機相撞事件，可能是數據紀錄設備不可靠，以及飛航管制通訊出問題。

NTSB指出，出事當時，陸軍直升機在「直升機第一航道」(Helicopter Route 1)，最大飛航高度限制為200呎。調查人員指出，機上的航高讀數很不一致，可能導致航高偏離。以前華府空域差一點發生撞機，至少半數是因直升機偏離航高。

飛航管制中心雖允許該美國航空子公司PSA航空(PSA Airlines)在機場第33跑道降落，但也批准直升機維持在視距分離，導致發生撞機。

NTSB向聯邦飛航管理局(FAA)提出緊急建議，指出直升機第四航道與降落在機場第33跑道之間的間隔距離不足，是很重大危險因素。NTSB要求，只要第33跑道用於讓客機降落，或者第15跑道用於讓客機起飛，就該立即禁止直升機在第四航道飛行，原因在太接近，對飛航安全是無法容忍的風險。

此外，NTSB也敦促FAA指定替代的直升機航道，以維持能取用基本的服務，例如執法及政府的運作，而降低未來再發生撞機的機率。

空難調查仍在進行，可能耗時數月、一年甚至更久，才能有最終報告，另由NTSB提出正式、完整的建議。

運輸部長達菲(Sean Duffy)在NTSB提出初步報告後表示，接受兩項安全建議，即永久禁止並非極重要的直升機在雷根機場周遭運作，以及根絕直升機與固定翼客機混合在空中飛來飛去。

達菲表示，飛航其實很安全，自己總是搭機離開華府空域，但是只要安全、某些區域出問題，運輸部就要改進，確保零事故，因此才有NTSB要扮演的角色。

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