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封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

記者顏伶如
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氣候變遷恐使某些類型的亂流趨於頻繁，但拜科技之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。(圖／123RF)
氣候變遷恐使某些類型的亂流趨於頻繁，但拜科技之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。(圖／123RF)

美國航工業2025年一開始就不順利，1月29日美國航空(American Airlines)班機與陸軍黑鷹直升機(Black Hawk)在雷根華府國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)附近相撞造成67人喪生，成為美國23年來死傷最嚴重的空難事件。後來幾天接連發生墜機意外，飛航安全成為輿論焦點。

華爾街日報主跑航空公司的記者辛德爾(Alison Sider)以及主跑飛安問題的記者唐吉爾(Andrew Tange)，日前為讀者舉辦問答活動，從不同角度探討美國飛航安全。

Q1：搭飛機還安全嗎？

A1：雷根機場附近空難事件後，主管官員與多家航空公司都向民眾再三保證，搭乘飛機依然是最安全的交通方式。美國航空業者普遍認為，美國已經將近15年沒有發生重大空難，遲早災難將會出現。

Q2：2025年空難事件真的比往年增加嗎？還是因為媒體自1月29日事件後對航空安全加強審查、擴大報導的緣故？

A2：並沒有任何數據顯示今年空難機率增加，不過雷根機場附近空難非常罕見，導致所有民眾因此緊張，就連不是民航客機的小型飛機墜機事件，也獲得媒體大幅關注，這些事件通常並不會登上新聞版面。

Q3：「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI) 畫是否對航空公司安全造成影響？

A3：調查人員並未發現任何證據，證明最近一連串飛安事故與航空產業職場多元化有關。唐吉爾表示，一般而言，航空業過去幾年設法增加女性、少數族裔人員聘用，機師與航空交通管制員(air-traffic controller)人手不足，因此盡可能廣泛招募人才已成當務之急。疫情期間，不少有經驗的機師選擇優離優退，航空旅遊人氣逐漸恢復之後，新聘人員填補了機師空缺，這個過程與最近幾個月出現的飛安危機並無任何關聯。

Q4：聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)為何允許父母抱著兩歲以下幼童搭機？

A4：這是在航空界引起嚴肅辯論的大哉問。長期以來，國家交通運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)的建議是，兒童搭機時應該坐在自己的座位，並且使用通過安全核准的汽車安全座椅(car seats)等設備。許多安全專家也認為，這才是飛行途中遇到亂流時，避免受傷的最佳之道。

FAA「強烈反對」(strongly discourages)父母抱著幼兒搭機。不過，FAA在1990年代時曾做出結論指出，若強制要求父母要為嬰幼兒購買座位，很多家長將寧可選擇開車，不搭飛機。

Q5：近期飛安事件都與降落有關，但跟亂流相關的問題是否也有增加？

A5：亂流屬於正常現象，但氣象學家指出，氣候變遷恐將使得某些類型的亂流趨於頻繁。拜科技進展之賜，飛行員可以收到預報，避開亂流。

由於亂流難以預測。避免受傷的最佳方法，就是繫好安全帶。

Q6：乘客需要量體重以保持飛機平衡嗎？航空公司或機師如何確保飛機平衡？

A6：FAA對於如何估算乘客的平均體重訂有標準，航空公司還是會幫行李秤重，並且在後台做出許多複雜的計算。

載重重量與平衡要求，決定著飛機是否獲准起飛與降落。大型飛機通常具備較高的載重能力，航空公司不必要求乘客登機之前要像搭乘小飛機一樣先量體重。

搭機如遇亂流，避免受傷的最佳方法，就是繫好安全帶。(圖／123RF)
搭機如遇亂流，避免受傷的最佳方法，就是繫好安全帶。(圖／123RF)

華爾街 氣候變遷 疫情

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