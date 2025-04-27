封面故事／飛行是安全的 但數據會說話 事故有個別背景

今年美國發生多起備受關注的商業飛機墜機事件，讓人不禁想，飛行是否仍然安全？

以統計學的角度來看，飛行是安全的，但這些統計數據本身可能有點令人困惑，粗略瀏覽一下國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)的數據，今年的商業飛機墜機事故死亡人數，遠高於往年，去年相關意外的死亡人數為零，十年趨勢顯示，商用航空意外的致死人數通常為個位數。

然而重要的是，記得飛行仍然是安全的，航空專業人員紀錄的事故數據有其個別的背景。

安柏瑞德航空大學(ERAU)航空航太 安全波音 中心副主任基爾南(Kristy Kiernan)告訴「今日美國」(USA TODAY) :「幸運地，美國航空的事故非常罕見，尤其是過去25年。」

•每件航空事故不同

獨立航空諮詢公司R.W. Mann and Co.總裁曼恩(Robert W. Mann Jr.)表示：「過去到現今的事故率在飛行類別上有很大的不同。」

航空事故的合計數據通常包含私人、包機、通用航空，以及大多數人搭乘的商用客機，因此，要真正了解飛行涉及的風險，就不能以太廣泛的視角看待。

•解讀數據

今年1月在波多馬克河(Potomac River)上空發生的飛機相撞事故，是自2009年以來首個美國客機墜機致死事故，但這並不代表美國近16年來沒有與商用航空相關的死亡事故。

2013年，韓亞航空(Asiana Airlines)一從首爾起飛的航班在舊金山 降落時發生事故，造成三人死亡。

2018年西南航空(Southwest Airlines)一航班的引擎故障，損害機身，導致機艙發生爆炸性減壓，一名乘客被吸出機外，後因重傷而死亡。

這中間幾年發生的其他死亡事故包括小型飛機，這些飛機的運行不同，規定更寬鬆，與管理定期商業航班的規定不同。不過，專家認為，現在要對2025年迄今航空業發生的事評斷還太早。

•航空如何保持安全

正如同航空事故並非單一因素導致，航空業穩固的安全紀錄也不只有單一因素促成。

基爾南表示：「35年來航空業一直朝所謂的公正文化(just culture)方向發展，這是一種問責制，而非指責、羞辱、移除和替換體制。這是透明、信任且持續學習的文化。這已經在航空界建立一種文化，一個成功的安全文化，如果犯了錯，大家可以沒有顧慮的通報。當你誠實地盡力而為，你不會因為一個錯誤而受指責，你要為你的行為負起責任，但錯誤被視為是系統可以矯正的，這是非懲罰性的，這一點絕對重要。」

她指出，準備好報告並從事故中學習是航空業的整體立場，是維持飛行安全的關鍵。