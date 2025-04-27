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吃貨／全美最佳15餐廳 紐約占3席

編譯周靜芝
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位於紐約上州派恩普萊恩斯的Stissing House是美國最古老的酒館之一，歷史可追溯至1782年，是一家擁有壁爐與溫馨燭光的舒適用餐環境。(截自谷歌地圖)
位於紐約上州派恩普萊恩斯的Stissing House是美國最古老的酒館之一，歷史可追溯至1782年，是一家擁有壁爐與溫馨燭光的舒適用餐環境。(截自谷歌地圖)

沒有什麼比不出遠門便能大啖一頓美食，更讓人心情愉悅了。「美食與美酒」(Food & Wine, F&W)雜誌舉辦的第三屆「全球品味大師」(Global Tastemakers)獎，邀請400多位廚師、美食作家與旅遊專家，評選出全美最佳餐廳。

紐約郵報報導，這份名單包括專家們喜愛、或是會推薦給到訪親友的餐廳，而在前15名雀屏中選者中，紐約就占了三家。

位於紐約市諾利塔(Nolita)區的The Musket Room餐廳名列第三。這家米其林星級餐廳位於伊麗莎白街(Elizabeth Street)265號，有個長長的木製吧台，通向綠意盎然的庭院。

該餐廳的125元品嘗菜單有葷、素兩種選擇，菜式靈感來自主廚瑪莉·阿提亞(Mary Attea)與卡瑪瑞·米克(Camari Mick)的背景與旅行經驗；兩人已連續數年入圍「美食界奧斯卡」詹姆斯比爾德基金會獎(James Beard Award)的半決賽。

位於紐約上州派恩普萊恩斯(Pine Plains)的Stissing House名列第十名，是美國最古老的酒館之一，歷史可追溯至1782年，是一家擁有壁爐與溫馨燭光的舒適用餐環境。

由2018「美食與美酒」最佳新任主廚克萊爾·德·波爾(Clare de Boer)打理的菜單每日更換，有醃菜、薯條或肉湯等簡單菜式，也有碳火烤製的精緻菜肴，如在炭烤鮮干貝。

位居第12的是紐約東村的生鮮吧和海鮮餐廳Penny，該餐廳與附近另一家歐式餐廳Claud來自同一團隊，Claud以其葡萄酒打響名號。

主廚約書亞·賓斯基(Joshua Pinsky)提供的不是花稍的海鮮塔，而是「冰盒」，裝滿冰卵石的金屬托盤裡，鋪滿牡蠣、北大西洋刀蟶、生干貝和貽貝。菜單中還包括水煮緬因活龍蝦以及冰淇淋三明治佐布里歐麵包。

以下是「美食與美酒」雜誌選出的全美15最佳餐廳：

1. Burdell - 加州 奧克蘭

2. Canlis - 華盛頓州 西雅圖

3. The Musket Room - 紐約市

4. Lowland - 南卡州 查爾斯頓

5. Emeril's - 路易斯安納州 紐奧良

6. Mr. Tuna - 緬因州 波特蘭

7. Yangban - 加州 洛杉磯

8. My Loup - 賓州 費城

9. Myriel - 明尼蘇達州 聖保羅

10. Stissing House – 紐約州 派恩普萊恩斯

11. Nancy's Hustle - 德州 休士頓

12. Penny - 紐約市

13. Sunny's - 佛羅里達州 邁阿密

14. Virtue - 伊利諾州 芝加哥

15. Oyster Oyster - 華盛頓特區

全球品味大師獎全美15最佳餐廳
全球品味大師獎全美15最佳餐廳

紐約市 加州 紐約上州

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