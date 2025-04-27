移民專頁／申請F2A轉IR1 可郵寄、網路交件

讀者問：

我之前申請了婚姻綠卡 I-130，跟 I-485一起遞交了，然後拿到了EAD。因為配偶之前是綠卡，遞交的 I-485是F2A，I-485審核需要等排期。最近，配偶轉為了公民，我想轉換 I-485的類別，從F2A(綠卡配偶)到 IR1(美國公民 配偶)，因為 IR1不需要等待排期。想問，從遞交申請到綠卡核准大概多久？都需要遞交哪些材料？材料是郵寄給USCIS嗎？如何知道USCSI有沒有收到我郵件的資料？

答：

1. 當配偶從綠卡持有人轉為美國公民後，你的 I-485調整身分類別將從F2A(綠卡配偶)轉變為 IR1(美國公民配偶)，這是一個無需等待排期的類別，處理時間會加快。I-485的審批時間，取決於所在地區的移民 局辦公室。目前 IR1的審理可能需要8至14個月。如果需要面試，面試安排會增加處理時間。

2. 為了將你的 I-485類別從F2A轉為IR1，你配偶和你需要向USCIS提交配偶的公民紙或美國護照複印件，之前遞交的 I-130和 I-485收據複印件，以及一封簡短的請求轉換申請類別的說明信，可以將上述材料郵寄給移民局。如果你有在USCIS的線上帳戶中註冊了帳戶，可以透過帳戶遞交請求。若是透過郵寄方式，可使用追蹤功能的郵寄服務，確認移民局已簽收郵件。如線上遞交，可登入USCIS線上帳戶查看你的案件狀態。一旦移民局處理了你的補充資料，帳戶上可能會顯示更新資訊。