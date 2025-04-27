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川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

移民專頁／臨時綠卡轉正期間 須遞交48個月延長信

鄭毅律師主答

讀者問：

我持有婚姻綠卡，先持有兩年臨時綠卡，過後轉為十年綠卡。現在，我想入籍美國。我申請入籍需要隨申請提交48個月的延長信麼？另外，如果線上填寫N400，延長信應該上傳在哪一項呢？

答：

1. 你問的問題不太清楚，你說你過後轉為十年綠卡，又說你有48個月的延長信。應該是你目前只是遞交了I-751，申請將你的兩年條件綠卡 (Conditional Green Card) 轉為十年永久綠卡 (Permanent Green Card)，並且已經收到了I-751申請的48個月延長信（48-Month Extension Notice）等待綠卡轉正。在這種情況下，你在申請入籍 (N-400) 時確實需要提交這封延長信作為你的永久居民身分仍然有效的證明。

2. 當你在移民局帳戶上填寫申請時，你會到達上傳支持文件(Supporting Documents)的部分。上傳延長信的正確位置，是Permanent Resident Card (Green Card) Section。在這個部分，你通常會被要求上傳你的綠卡(通常是前後兩面)。你的臨時綠卡應已過期，你可以上傳過期的條件綠卡(CR1卡)以及48個月延長信。有些申請人會將這兩份文件合併為一個PDF文件，以便在Permanent Resident Card部分一起上傳。

綠卡 移民

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