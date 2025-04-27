移民專頁／夫妻未同住 仍可申辦婚姻綠卡

透過婚姻申請綠卡，關鍵在於如何提供充分的證據來證明你們的婚姻關係是真實的、基於愛情的，而不是為了移民目的。(圖／123RF)

讀者問：

我的女朋友是公民，我們在2021年初開始交往，每年都會一起旅遊一到兩次。另外，每年情人節紀念日以及女朋友生日，我都會送她禮物 (她也會送我禮物)。而且，我們的手機從2022年開始就一直是個family plan。但是，因為工作原因，我們一直不住在一起，我們相距70哩左右，每周她都會來我家過周末。我們最近準備結婚，求婚鑽戒和結婚戒指都買了。因為找工作的原因，我準備透過女朋友來辦婚姻綠卡 ，但是我們因為不住在一起，所以不知道能不能通過移民 局的審查。如果移民局需要我們解釋，我們該如何向移民局證明，我們的婚姻關係是真實的呢？另外，如果我把她加到我的 lease裡面，是不是可以用來證明我們住在一起呢？和配偶不住在一起可以辦婚綠嗎？

答：

對於透過婚姻申請綠卡的情況，即使你們不住在一起，也是可以透過移民局的審查的，關鍵在於如何提供充分的證據來證明你們的婚姻關係是真實的、基於愛情的，而不是為了移民目的。雖然「同居」通常是一個有力的證據，但不是唯一的證明方式。如果你們有合理的原因 (如工作、學習等)，無法住在一起，移民局是可以理解的。你們需要準備一個詳細、可信的解釋，說明你們分居的原因 (例如工作距離問題)，並展示你們如何維持婚姻關係 (如每周末見面、長期的約會、共同的計畫等)。如果可能，將她加到 lease上是個好主意，但確保實際居住情況也能得到解釋。

此外，應附上盡可能多的有力證據，證明婚姻的真實性，如共同的銀行帳戶或共同的信用卡、帳單 (如水電費、網9路費等)，女朋友周末來你家的證據，如電子郵件、停車紀錄、鄰居的證明等（如果可以獲得的話)。