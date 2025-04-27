娛樂／玩家、觀眾雙向拉抬 電玩、影視共生共榮

「最後生還者」電視劇第二季於4月13日上線。（取材自IMDb）

近年來，電玩改編影視作品的熱潮席捲全球，從人氣影集「最後生還者」（The Last of Us）與「異塵餘生」（Fallout，又譯「輻射」），再到近期上映的電影「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie，又譯「我的世界大電影」）大獲成功，這些作品不僅吸引了既有玩家粉絲，也成功打開了新觀眾市場。

「異塵餘生」影集 回頭帶動遊戲玩家激增

1997年首作上市至今的「異塵餘生」系列遊戲，早已是電玩界的經典之作，其中的開放世界設計與豐富的末日故事吸引了無數玩家。根據「異塵餘生4」改編的同名影集2024年在亞馬遜Prime Video平台上線，第一季播出後迅速獲得觀眾與評論家的高度讚譽。

「異塵餘生」影集不僅保留了遊戲的核心精神：廢土世界的荒涼美學與人性探討，還透過影視將故事重新包裝，讓非玩家也能輕鬆進入這個世界，這種「新舊兼顧」的策略，為電玩改編影視提供了重要參考。

2024年4月上線的亞馬遜影集「異塵餘生」擊敗勁敵「英雄聯盟：奧術」（Arcane）拿下「遊戲界奧斯卡」TGA 2024年度最佳影視改編獎。（取材自IMDb）

「綜藝」（Variety）報導，該遊戲開發商──微軟貝塞斯達遊戲（Microsoft's Bethesda Game Studios）工作室負責人兼影集製作人托德霍華德（Todd Howard）受訪時說：「我不想劇透，但我們目前仍積極開發這個系列，特別是『異塵餘生76』。同時，我們正在製作影集第二季。」

霍華德進一步提到，第一季的成功超乎預期，意味著這種跨媒介的成功不僅讓現有粉絲感到滿意，還提升了品牌的知名度，除了吸引大量新觀眾之外，也為遊戲本身帶來了新玩家的正向循環。

他說：「當影集推出時，我們看到『異塵餘生4』和『異塵餘生76』的玩家數量激增，這對我們來說是意外之喜。未來，我們會更注重如何讓影集與遊戲相輔相成。」霍華德表示：「首播前，我們希望它能對整個品牌產生影響，不只是遊戲本身，而是整個系列相關的一切。結果證明，這種影響是巨大的，對老粉絲和新觀眾來說都是如此。我們在第一季下了很多功夫，讓遊戲的內容對新觀眾來說更平易近人，並確保故事品質到位。這一策略非常成功，往後當新季推出時，預期新舊觀眾將同時回歸，因此我們一直在思考，如何讓遊戲和影集都成為玩家與觀眾的最佳體驗。」

多人線上遊戲「異塵餘生76」是該系列的前傳故事。（取材自X平台）

「最後生還者」媲美電影 橫掃影視大獎

如果說「異塵餘生」影集是2024年的黑馬，那麼HBO於2023年推出的「最後生還者」影集則可謂疫情後電玩改編的里程碑，第一季不僅橫掃第75屆艾美獎 八大獎項，還成為HBO收視率最高的原創劇集之一。發行方華納兄弟透露，「最後生還者」第二季的預告片推出三天就累積超過1.58億次的全球觀看次數，創下HBO與Max Original最高預告片收視紀錄。

末日生存遊戲「最後生還者」（左圖）故事與角色刻畫細膩，改編的電視劇版本（右圖）也成功還原許多經典場景。（取材自X平台）

由頑皮狗（Naughty Dog）開發的「最後生還者」遊戲以真菌感染的末日世界為題材，以其深刻的劇情和角色塑造聞名，早在影集推出前就擁有龐大粉絲群。影集由原作編劇尼爾德魯克曼（Neil Druckmann）與「核爆家園」（Chernobyl）編劇克雷格麥辛（Craig Mazin）聯手打造，第一季首播當天就吸引了470萬觀看，創下自2010年以來HBO第二高的首播收視紀錄，僅次於「龍族前傳」（House of the Dragon）的998.6萬。這部備受矚目電視劇第二季已於今年4月13日正式上線。

克雷格麥辛在談到改編經驗時指出，電玩改編影視的挑戰在於如何平衡粉絲期待與新觀眾的需求，他說：「我們必須讓故事既能滿足玩過遊戲的粉絲，又能吸引沒接觸過遊戲的人。這需要仔細調整劇情節奏，並在視覺呈現上投入大量心血。」例如，主角「喬爾」（Joel）和「艾莉」（Ellie）的關係發展，幾乎完美還原了遊戲中的情感張力，同時加入了影視獨有的細膩表演，讓角色更加立體。

「最後生還者」的成功還得益於其超高製作品質，每集的畫面精細度幾乎媲美電影，從感染者的設計到廢墟場景的搭建，都展現了團隊的用心，這種「電影化」趨勢也成為電玩改編影視的新標準。然而，這也帶來了更高的製作成本與時間壓力。麥辛坦言：「隨著每一集的品質接近電影水準，製作所需的時間和資源也隨之增加。這是一個需要謹慎管理的過程。」

電玩改編影視的熱潮，讓業界開始重新審視跨媒介開發的策略。麥辛認為，隨著觀眾對品質的要求提高，開發團隊必須學會如何有效管理遊戲、影集與電影之間的製作流程。他認為好萊塢 正在密切關注今年秋天將推出新作的冒險遊戲「俠盜獵車手VI」（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）的銷售表現和玩家評價。

下一部改編爆款作…業界看好「俠盜獵車手」

他說：「我敢大膽預測，『俠盜獵車手VI』將成為有史以來銷量最高的影視媒介——當然不包括『聖經』（人類歷史上發行量最大的書籍），將超越任何形式的電影或遊戲。」

「俠盜獵車手V」自2013年發售以來，全球銷量已超過1.8億套，暌違12年後，終於要在今年秋季推出續作「俠盜獵車手VI」。麥辛分析，這類大型作品的開發都需要數年時間，而觀眾卻逐漸習慣了「細緻精心打造」與「大規模製作」並存的模式。他說：「這種結合讓製作變得更困難，當製作標準提高，每一集的強度接近電影時，所需時間只會更多。」

將於今年秋天推出的「俠盜獵車手VI」令全球玩家引頸期盼。（取材自X平台）

這種趨勢也反映在「異塵餘生」和「最後生還者」的影集製作上，為了達到電影級品質，團隊往往需要投入更多資源，從劇本打磨到特效製作，每個環節都不能馬虎。然而，這也意味著開發周期拉長，可能影響新內容推出的速度。如何在品質與效率之間找到平衡，將是未來電玩改編影視的關鍵挑戰。

回到電影，任天堂（Nintendo）遊戲改編的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）全球票房超過13.6億美元，一度成為2023年票房冠軍，僅輸給當年爆款片「Barbie芭比 」；今年上映的「MINECRAFT麥塊電影」截至4月22日，全球吸金超過7.1億美元，都顯示電玩改編影視的前景無疑是光明的。專注將索尼遊戲平台「PlayStation」知名遊戲IP改編成影視作品的製片商「PlayStation Productions」首席執行官阿薩德奇茲爾巴什（Asad Qizilbash）告訴「綜藝」：「我認為人們在好萊塢看到的是，電玩遊戲改編如果做得好會非常受歡迎，而且規模巨大。」

麥辛也認為，電玩改編影視的潛力遠未被完全挖掘，他說：「未來幾年，我們可能會看到更多經典電玩被搬上大螢幕或小螢幕，而這些作品將進一步模糊遊戲與影視之間的界線。」

（娛樂新聞組整理）