育才心得／課外活動怎平衡？別讓興趣變壓力

為了培養孩子的興趣愛好，父母常常也需要犧牲自己的休息時間，奔波於各種場地之間。（崔芳提供）

在紐約市 就讀六年級的麗莎，課餘時間排得滿滿當當，每周兩天參加表演俱樂部，一天學習程式設計入門，周末則投入到游泳、壘球和繪畫課中。她的父母表示，這些活動主要是為了培養興趣愛好，如果想將某項發展為特長，比如游泳，就必須投入更多時間，幾乎每天都要訓練或比賽。相比之下，這些活動所需的課外練習時間，相對鋼琴、小提琴等樂器要少一些。

而麗莎的同班同學丹尼爾，課後安排則更緊湊，他每天放學後參加奧數補習班，晚飯後還要練習小提琴一到兩個小時，周末則去踢足球。丹尼爾的父母為此忙得不可開交，不僅要在各個訓練場地間奔波，還得抽出時間陪練、觀賽，或乾脆坐在一旁等候。

不可否認，支持孩子發展興趣愛好，是父母的重要職責之一，這些活動不僅能夠激發孩子的潛能和天賦，也有助於親子 關係的建立。然而，從藝術、音樂到運動、自然探索，青少年兒童感興趣的課外活動種類繁多，父母該如何協助他們找到真正熱愛的方向？又如何避免將興趣愛好變成父母和孩子的雙重負擔？

適度安排 避免混亂衝突

臨床心理學家塔拉波特(Tara Porter)在其著作「足夠好：現代父母的育兒框架」中指出，如今很多父母都過度安排孩子的日常生活，他們希望孩子擁有自己童年時代沒有的機會，但結果卻往往適得其反。

「有些孩子的時間被各種課外活動填滿——鋼琴、跆拳道、程式設計、戲劇……，最終，他們焦慮甚至抑鬱，不得不尋求心理支持。」波特說，她的診室裡，常常可以看到那些「被孩子的痛苦擊倒」的父母，而這些孩子曾被認為「全面發展」，成績優秀、體育出色、藝術才能兼備、社交活躍。然而，真正的他們，卻常在沉默中掙扎。

她建議家長，在安排課外活動時，採取「一個由父母選擇，一個由孩子選擇」策略，這樣可減少日常的混亂和衝突，也有助於維護親子關係。「『愈多愈好』並不一定適合每個孩子。適度，才是關鍵。」

確實，每個孩子的承受能力不同，不同類型的活動也有強度差異。最重要的是，家長需要傾聽孩子的聲音。

當被問及是否覺得課外活動過於繁重時，12歲的麗莎很堅定地說「不」。她表示，在選擇活動時，父母與她進行了開放、坦誠的溝通，最終制定出一個既符合她興趣，也合理分配時間的方案。「我很享受這些活動，同時也能按時完成作業，還有時間和朋友聊天、看電視，甚至什麼都不做。」

相比之下，丹尼爾的父母明顯感受到了「安排過度」的壓力。有時候，練琴時孩子會對陪練的父母發脾氣；有時候寫作業時，會趴在桌子上睡著。他們意識到，這種節奏難以長期持續，但又不知該放棄哪一項，「畢竟我們不知道，未來大學招生官會青睞哪類課外經歷。」

在許多家庭中，興趣愛好被視為打開通往理想大學大門的「鑰匙」。然而，青少年心理健康專家凱蒂赫利(Katie Hurley)提醒，這種思維存在很大風險。「那 已經不是興趣，而是壓力，是成人視角的投射與操控。真正的興趣，是孩子自己發現的，是一種發自內心的熱愛與驅動力。」

赫利博士著有「快樂孩子手冊」等多本關於青少年心理的暢銷書。她指出，現代父母常常將「興趣」與「專業化」混淆。為了讓孩子「脫穎而出」，他們不惜圍繞一個領域制定密集計畫，卻忽視了孩子的自由、休息和自我探索。「興趣愛好，不一定意味著獎項或升學 加分，它可以只是一個孩子享受其中、願意堅持的小世界。」

在琳瑯滿目的課外選項中，很多父母確實難以判斷該「堅持」哪些，又該「放棄」哪些。有經驗的家長建議：關鍵在於孩子是否真正喜歡這個活動。定期和孩子進行開放對話，例如：「你開心嗎？」如果答案是否定的，那也許就是時候停下來、調整節奏了。

堅持專注 比數量更重要

心理專家普遍認為，與其參加十種活動卻都淺嘗輒止，不如專注於一到兩項真正喜歡、願意深入投入的項目。如果孩子能在初中階段堅持某項活動超過兩年，這本身就是一項值得驕傲的成長信號。