私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

川普 (Donald Trump)上任後力推選校自由化，為更多人打開選讀私校的大門，卻也引發公共資源私有化的爭議。各方為了值不值得花大錢、想盡辦法申請補助讀私校，爭論不休。究竟，讀私立學校真的比較能為孩子鋪路、走上更平順成功的前途嗎？美國政商世界名人的真實故事或可作為借鏡。

總統是國家最高領導人，擁有全面性的成就。美國建國200多年來，從華盛頓(George Washington)到川普共有45位總統、47任期，每任任期四年。從甘迺迪(John F. Kennedy)1961年上任起迄今，最近13任的11位總統當中，有六位就讀公立高中、五位讀私校，幾乎各半，早期則是公校占有壓倒性比率。

再把時間聚焦於最近25年，以前總統小布希 (George W. Bush)2001年第一次就任總統起算，布希、歐巴馬(Barack Obama)、拜登(Joe Biden)、以及在拜登前後二度擔任總統的川普，這四位總統清一色就讀私立高中。

老布希總統（右）在訪問Phillips Academy Andover時講話。（美聯社）

★布希家族 讀私校是傳統

小布希的父親老布希(George H. W. Bush)是第41任總統，父子兩人先後就讀全美第二優質私校Phillips Academy Andover，高中畢業後又先後進耶魯大學(Yale)，經歷相似。讀私立學校是布希家的傳統，小布希之前住在德州休士頓，也是讀私立學校。

Phillips Academy Andover位於麻州郊區，是大學預備學校，以培養學生就讀大學為目標，75%學生住宿，在利基全美私立高中排行榜上排名第二。Phillips Academy Andover紀律嚴謹，不收女學生。小布希學業成績不好，害怕失敗讓自己和家人丟臉，經常在10點熄燈宵禁後利用從門下透進來的走廊燈光繼續用功。

小布希盡管功課不好，但很容易交到朋友，高三時參加棒球隊，並擔任啦啦隊隊長。

歐巴馬和孫中山是校友，兩人都曾就讀檀香山私立貴族學校「普納候學校」（Punahou School）。(美聯社)

★歐巴馬 上夏威夷名校

前總統歐巴馬在夏威夷就讀的「普納候學校」(Punahou School)也是大學預備學校，在利基排行榜上夏威夷83所私立高中排第二名。

歐巴馬總統在夏威夷就讀著名私立貴族學校「普納候學校」，高中時是籃球隊員。（美聯社）

歐巴馬小時候父母親離婚，他被送到夏威夷和外公外婆住，在這所私立學校從五年級一路讀到高中畢業。身為黑人，全家人過得比許多人辛苦，他在回憶錄「歐巴馬的夢想之路」(Dreams From My Father)中提到，進入這所私立高中對他意義不凡。因為，這所學校在夏威夷社會有特殊地位，外公想盡辦法、動用關係讓他入學。他說：「對我外公外婆來說，我進入這所學校就像展開一個偉大事業，代表家庭地位提升，他們不遺餘力讓每個人都知道這一點。」

在這所私立高中任教的埃爾德雷奇(Pal Eldredge)接受npr採訪時說，該校幾個世代以來一直為植物園主、商人和政治家子女提供教育，被稱為「haole學校」，意思是白人或外國人。歐巴馬入學時五年級，當時黑人孩子少之又少，他很討人喜歡。

歐巴馬高中時參加籃球校隊，坦言曾涉足毒品和酒；之後離開夏威夷到外地上大學，先到洛杉磯，大三轉學到紐約市哥倫比亞大學(Columbia University)，攻讀政治學系，廣泛而深入研究政治和國際事務；1988年進入哈佛法學院(Harvard Law School)讀書。

拜登總統高中就讀天主教私校Archmere Academy時期，是美足非常出色的中衛╱外接手。(路透)

★拜登 念天主教私校

前總統拜登高中就讀天主教私校Archmere Academy，在利基私立高中排行榜上被評為德拉瓦州最佳天主教學校。

高中時，拜登是美式足球隊非常出色的中衛╱外接手，最後一年靠著打進十次達陣，讓常年輸球的球隊在賽季中立於不敗之地；他的教練說他是瘦小孩子，卻是16年教練生涯中最好的接球手之一。

拜登從小嚴重口吃，經常被其他孩子嘲笑，也讓老師尷尬，但靠著體育表現出色突破言語障礙，獲得認可。

川普總統曾就讀的私立紐約軍事學院是全美最古老的軍校之一。（美聯社）

★川普 讀私立軍事學院

川普總統曾就讀的私立學校紐約軍事學院（New York Military Academy）是位於紐約州的大學預備學校，也是全美最古老的軍校之一。

紐約軍事學院1964年年鑑中，有川普總統的資料。（美聯社）

川普的父親是房地產開發商，川普從小便不斷被教導這世上只有兩種人：贏家(掠奪著)或輸家；13歲被送到軍事學校，學習如何主宰世界的道理。川普傳記「Trump Nation」作者奧布萊恩(Timothy O'Brien)說，川普對同學大喊大叫、欺負他們，他用鐵腕統治宿舍生活。而川普的同學桑迪麥金托什(Sandy McIntosh)說，他們所有人都是這種文化的一部分，孩子做錯事時，就會毆打他們。

川普總統的肖像掛在紐約軍事學院走廊的牆上。（美聯社）

企業橫跨各種領域、人才專長不一，成功人士的教育經歷非常多元。影響力極大的企業如微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)，四位創辦人讀公、私立高中的比率各半，而在美國創業的華裔移民知名企業家，多半就讀公立高中。

蘋果公司共同創辦人喬布斯高中時期就對電子電機產生濃厚興趣。（美聯社）

★喬布斯 上普通公校

蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）對人類貢獻非比尋常。他就讀的高中Homestead High School位於加州，在美國新聞周刊與世界報導全美1萬8000所高中進行評比的排行榜中名列311。

雖然讀的是普通公校，喬布斯高中時期對電子電機產生濃厚興趣，加入惠普公司(Hewlett-Packard)探險家俱樂部(Explorer's Club)，遇到同校大他五歲的學長沃茲尼克(Steve Wozniak)，兩人後來共同創辦蘋果公司。

蓋茲於1973年在西雅圖Lakeside School的檔案照。 （美聯社）

★蓋茲 西雅圖私校發跡

微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)就讀的私立學校Lakeside School位於西雅圖，高中求學時遇到微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)。兩人相識時，蓋茲八年級、艾倫十年級；那時候學校舉行一場舊貨義賣，用義賣款項購買一台電傳打字終端機。他們對那一台機器非常著迷，因為很稀有，每操作一小時要40元。於是，兩人想方設法利用系統漏洞免費使用，有一天被逮著。

蓋茲與艾倫自此正式合作，和提供電腦的公司達成協議，如果他們能幫忙發現問題，就可免費用電腦。

貝佐斯在佛州公校Miami Palmetto High School就讀時，就對科學有濃厚興趣。（美聯社）

★貝佐斯 佛州名校校友

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)成長過程挑戰不斷，歷經父親酗酒、父母離異、母親改嫁，幾度搬家。高中時搬到佛羅里達州，就讀公校Miami Palmetto High School，在美新周刊與世界報導的全美高中排名中排在1800，佛州排名18。

貝佐斯高中時就對科學有濃厚興趣，動手能力很強，曾自己安裝電子警報器，防止同父異母的弟弟妹妹進入他的房間。他曾在麥當勞(McDonald's)打工，滿臉青春痘不適合直接面對顧客，被安排在廚房燒烤食物。他曾提到，打工讓他懂得責任感和客戶服務的重要性。

查克柏格就讀的私校Phillips Exeter Academy位於新罕布夏州，是著名的這所菁英預科學校。（美聯社）

★查克柏格 公私校都讀過

臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)先就讀公校Ardsley High School，後來轉學到著名的大學預備學校私立Phillips Exeter Academy。查克柏格在公立學校讀書時，科技課程表現出色，父母想讓他充分發揮才華，轉學到採用「哈克尼斯」(Harkness)教育法的私校，鼓勵學生提出自己的觀點、學習推理和論證技巧，盡量減少老師干預。

查克柏格的父母想讓他充分發揮才華，將他從公立學校轉學到私校。（路透）

查克柏格在私校Phillips Exeter Academy成績優異，在古典研究和科學方面展現特別天賦，也對擊劍產生濃厚興趣，最終成為擊劍隊隊長；他憑藉學術實力和課外成就於2002年進入哈佛大學。

大量華人移民來美，許多孩子小小年紀隨著父母親來美，從不懂英語起步，一路接受挑戰，這樣的磨練孕育出好幾位傑出企業家，對美國、甚至全球發揮極大影響力。YouTube創辦人陳士駿、雅虎(Yahoo)創辦人楊致遠、全球最大半導體業者輝達(Nvidia，又譯英偉達)創辦人黃仁勳 都是從台灣來美國當小留學生而闖出一片天的成功人士，他們從小學到高中，一路就讀公立學校，都是在大學或者職場上遇到創業夥伴。

楊致遠就讀Piedmont Hills High School時曾當選學生會主席，畢業時擔任畢業生代表。(美聯社)

★楊致遠 成績優異跳級

Yahoo創辦人楊致遠(Jerry Yang)2歲時父親去世，由台大外文系畢業的母親扶養長大。十歲移民來美，一開始幾乎完全不懂英語，但他很努力，拿到A等成績，三年後就成為跳級生。楊致遠就讀Piedmont Hills High School時表現優異，是網球隊隊員，11年級當選為學生會主席，畢業時擔任畢業生代表。

楊致遠高中畢業後進入史丹福大學(Stanford)電子工程系，獲學士、碩士學位，期間加入Phi Kappa Psi兄弟會；他在史丹福結識費羅(David Filo)，攻讀博士時，兩人一起創辦雅虎。

陳士駿理工科成績優異，就讀專注科技理工領域的STEM公校Illinois Mathematics and Science Academy。（本報資料照片）

★陳士駿 高中迷上網路

YouTube創辦人陳士駿(Steve Chen)在台北出生，七歲移民來美後落腳芝加哥郊區的Prospect Heights，是社區唯一亞裔家庭。開始上學後，全校只有他和弟弟兩名外國學生，幸運受老師全心關注，很快跟上進度。父親工作忙碌，母親在台灣是會計，來美後以照顧家庭為主，英文能力有限，只能指導他們數學。兄弟倆很早就進入數學資優班，陳士駿九年級就讀John Hersey High School，之後三年轉學到專注科技理工領域的STEM公校Illinois Mathematics and Science Academy。

陳士駿感激父母給了他最好的教育機會、培養獨立個性及主動學習。母親常陪兩兄弟在社區圖書館看書，父親則在他四年級時，為他買了電腦，讓他自學如何使用。他還記得，那是一部Apple II電腦，當時的感受其實與現在相去無幾，視電腦為畫布，著迷透過程式無中生有的樂趣。讀高中時，比許多人早接觸到網路，電郵、網上與人群聊，像是打開一扇通往世界的門，有各種可能。之後並進入香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)，主修電腦。

陳士駿大四時加入PayPal公司，在那裡遇到賀利(Chad Hurley)和卡林姆(Jawed Karim)，後來共創YouTube；創業之前，他也曾在臉書工作。

輝達執行長黃仁勳求學經歷坎坷。（歐新社）

★黃仁勳 求學經歷坎坷

輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)的求學經歷，比較坎坷。

九歲就和哥哥一起被父母送到美國當小留學生，到華盛頓州寄居在叔叔家。叔叔一家當時也是新移民，將他和哥哥送到位於肯塔基州的「奧奈達浸信會學院」（Oneida Baptist Institute）。不過抵達後，才發現這根本不是寄宿學校，而是一間青少年教養院。黃仁勳父母親很重視孩子教育，為支付昂貴學費，幾乎賣掉所有資產，沒想到黃仁勳在那裡受到嚴重霸凌。

回憶在奧奈達浸信會學院的時光時，黃仁勳表示自己和哥哥是唯二的華人，且因為年紀最小，他當時被分配到的工作是「打掃全校的廁所」，「（校內的）孩子們都很好強，每個人都帶小刀到校，如果有人打架，情況就會變得很不妙，有些孩子會受傷」。

二年後，黃仁勳的父母親到美國團聚，舉家搬到俄勒岡州，進入公校Aloha High School就讀；黃仁勳在15歲時便找到人生中的第一份工作，在連鎖家庭餐廳「Denny's」洗碗、端盤子，一連五年。黃仁勳近年也不斷強調這段經歷的重要性，稱它「教會我謙遜、努力工作」，他甚至將自己的職業道德歸功於這份Denny's的打工，並戲稱那是他的「母校」（Alma Mater）。

黃仁勳小時候頻繁搬家、跳級，使他不斷成為班上年紀最小的學生，他在Aloha High School發展得很好，成績優異；16歲就高中畢業，並成為國家級乒乓球運動員，也是數學、電腦和科學俱樂部成員。

Aloha High School的少數族裔比率為68%，全校66%學生經濟條件較差。他高中畢業後先在家鄉讀俄勒岡州立大學，取得電機工程學士學位；後於進史丹福大學，取得碩士學位。

進入職場後，黃仁勳工作的半導體供應商LSI Logic委託他和夥伴昇陽公司(Sun Microsystems)二名工程師普里姆(Curtis Priem)和馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)攜手進行合作案，三人結緣，之後共創Nvidia。