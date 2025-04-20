私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？
川普(Donald Trump)上任後力推選校自由化，為更多人打開選讀私校的大門，卻也引發公共資源私有化的爭議。各方為了值不值得花大錢、想盡辦法申請補助讀私校，爭論不休。究竟，讀私立學校真的比較能為孩子鋪路、走上更平順成功的前途嗎？美國政商世界名人的真實故事或可作為借鏡。
總統是國家最高領導人，擁有全面性的成就。美國建國200多年來，從華盛頓(George Washington)到川普共有45位總統、47任期，每任任期四年。從甘迺迪(John F. Kennedy)1961年上任起迄今，最近13任的11位總統當中，有六位就讀公立高中、五位讀私校，幾乎各半，早期則是公校占有壓倒性比率。
再把時間聚焦於最近25年，以前總統小布希(George W. Bush)2001年第一次就任總統起算，布希、歐巴馬(Barack Obama)、拜登(Joe Biden)、以及在拜登前後二度擔任總統的川普，這四位總統清一色就讀私立高中。
★布希家族 讀私校是傳統
小布希的父親老布希(George H. W. Bush)是第41任總統，父子兩人先後就讀全美第二優質私校Phillips Academy Andover，高中畢業後又先後進耶魯大學(Yale)，經歷相似。讀私立學校是布希家的傳統，小布希之前住在德州休士頓，也是讀私立學校。
Phillips Academy Andover位於麻州郊區，是大學預備學校，以培養學生就讀大學為目標，75%學生住宿，在利基全美私立高中排行榜上排名第二。Phillips Academy Andover紀律嚴謹，不收女學生。小布希學業成績不好，害怕失敗讓自己和家人丟臉，經常在10點熄燈宵禁後利用從門下透進來的走廊燈光繼續用功。
小布希盡管功課不好，但很容易交到朋友，高三時參加棒球隊，並擔任啦啦隊隊長。
★歐巴馬 上夏威夷名校
前總統歐巴馬在夏威夷就讀的「普納候學校」(Punahou School)也是大學預備學校，在利基排行榜上夏威夷83所私立高中排第二名。
歐巴馬小時候父母親離婚，他被送到夏威夷和外公外婆住，在這所私立學校從五年級一路讀到高中畢業。身為黑人，全家人過得比許多人辛苦，他在回憶錄「歐巴馬的夢想之路」(Dreams From My Father)中提到，進入這所私立高中對他意義不凡。因為，這所學校在夏威夷社會有特殊地位，外公想盡辦法、動用關係讓他入學。他說：「對我外公外婆來說，我進入這所學校就像展開一個偉大事業，代表家庭地位提升，他們不遺餘力讓每個人都知道這一點。」
在這所私立高中任教的埃爾德雷奇(Pal Eldredge)接受npr採訪時說，該校幾個世代以來一直為植物園主、商人和政治家子女提供教育，被稱為「haole學校」，意思是白人或外國人。歐巴馬入學時五年級，當時黑人孩子少之又少，他很討人喜歡。
歐巴馬高中時參加籃球校隊，坦言曾涉足毒品和酒；之後離開夏威夷到外地上大學，先到洛杉磯，大三轉學到紐約市哥倫比亞大學(Columbia University)，攻讀政治學系，廣泛而深入研究政治和國際事務；1988年進入哈佛法學院(Harvard Law School)讀書。
★拜登 念天主教私校
前總統拜登高中就讀天主教私校Archmere Academy，在利基私立高中排行榜上被評為德拉瓦州最佳天主教學校。
高中時，拜登是美式足球隊非常出色的中衛╱外接手，最後一年靠著打進十次達陣，讓常年輸球的球隊在賽季中立於不敗之地；他的教練說他是瘦小孩子，卻是16年教練生涯中最好的接球手之一。
拜登從小嚴重口吃，經常被其他孩子嘲笑，也讓老師尷尬，但靠著體育表現出色突破言語障礙，獲得認可。
★川普 讀私立軍事學院
川普總統曾就讀的私立學校紐約軍事學院（New York Military Academy）是位於紐約州的大學預備學校，也是全美最古老的軍校之一。
川普的父親是房地產開發商，川普從小便不斷被教導這世上只有兩種人：贏家(掠奪著)或輸家；13歲被送到軍事學校，學習如何主宰世界的道理。川普傳記「Trump Nation」作者奧布萊恩(Timothy O'Brien)說，川普對同學大喊大叫、欺負他們，他用鐵腕統治宿舍生活。而川普的同學桑迪麥金托什(Sandy McIntosh)說，他們所有人都是這種文化的一部分，孩子做錯事時，就會毆打他們。
企業橫跨各種領域、人才專長不一，成功人士的教育經歷非常多元。影響力極大的企業如微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)，四位創辦人讀公、私立高中的比率各半，而在美國創業的華裔移民知名企業家，多半就讀公立高中。
★喬布斯 上普通公校
蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）對人類貢獻非比尋常。他就讀的高中Homestead High School位於加州，在美國新聞周刊與世界報導全美1萬8000所高中進行評比的排行榜中名列311。
雖然讀的是普通公校，喬布斯高中時期對電子電機產生濃厚興趣，加入惠普公司(Hewlett-Packard)探險家俱樂部(Explorer's Club)，遇到同校大他五歲的學長沃茲尼克(Steve Wozniak)，兩人後來共同創辦蘋果公司。
★蓋茲 西雅圖私校發跡
微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)就讀的私立學校Lakeside School位於西雅圖，高中求學時遇到微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)。兩人相識時，蓋茲八年級、艾倫十年級；那時候學校舉行一場舊貨義賣，用義賣款項購買一台電傳打字終端機。他們對那一台機器非常著迷，因為很稀有，每操作一小時要40元。於是，兩人想方設法利用系統漏洞免費使用，有一天被逮著。
蓋茲與艾倫自此正式合作，和提供電腦的公司達成協議，如果他們能幫忙發現問題，就可免費用電腦。
★貝佐斯 佛州名校校友
亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)成長過程挑戰不斷，歷經父親酗酒、父母離異、母親改嫁，幾度搬家。高中時搬到佛羅里達州，就讀公校Miami Palmetto High School，在美新周刊與世界報導的全美高中排名中排在1800，佛州排名18。
貝佐斯高中時就對科學有濃厚興趣，動手能力很強，曾自己安裝電子警報器，防止同父異母的弟弟妹妹進入他的房間。他曾在麥當勞(McDonald's)打工，滿臉青春痘不適合直接面對顧客，被安排在廚房燒烤食物。他曾提到，打工讓他懂得責任感和客戶服務的重要性。
★查克柏格 公私校都讀過
臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)先就讀公校Ardsley High School，後來轉學到著名的大學預備學校私立Phillips Exeter Academy。查克柏格在公立學校讀書時，科技課程表現出色，父母想讓他充分發揮才華，轉學到採用「哈克尼斯」(Harkness)教育法的私校，鼓勵學生提出自己的觀點、學習推理和論證技巧，盡量減少老師干預。
查克柏格在私校Phillips Exeter Academy成績優異，在古典研究和科學方面展現特別天賦，也對擊劍產生濃厚興趣，最終成為擊劍隊隊長；他憑藉學術實力和課外成就於2002年進入哈佛大學。
大量華人移民來美，許多孩子小小年紀隨著父母親來美，從不懂英語起步，一路接受挑戰，這樣的磨練孕育出好幾位傑出企業家，對美國、甚至全球發揮極大影響力。YouTube創辦人陳士駿、雅虎(Yahoo)創辦人楊致遠、全球最大半導體業者輝達(Nvidia，又譯英偉達)創辦人黃仁勳都是從台灣來美國當小留學生而闖出一片天的成功人士，他們從小學到高中，一路就讀公立學校，都是在大學或者職場上遇到創業夥伴。
★楊致遠 成績優異跳級
Yahoo創辦人楊致遠(Jerry Yang)2歲時父親去世，由台大外文系畢業的母親扶養長大。十歲移民來美，一開始幾乎完全不懂英語，但他很努力，拿到A等成績，三年後就成為跳級生。楊致遠就讀Piedmont Hills High School時表現優異，是網球隊隊員，11年級當選為學生會主席，畢業時擔任畢業生代表。
楊致遠高中畢業後進入史丹福大學(Stanford)電子工程系，獲學士、碩士學位，期間加入Phi Kappa Psi兄弟會；他在史丹福結識費羅(David Filo)，攻讀博士時，兩人一起創辦雅虎。
★陳士駿 高中迷上網路
YouTube創辦人陳士駿(Steve Chen)在台北出生，七歲移民來美後落腳芝加哥郊區的Prospect Heights，是社區唯一亞裔家庭。開始上學後，全校只有他和弟弟兩名外國學生，幸運受老師全心關注，很快跟上進度。父親工作忙碌，母親在台灣是會計，來美後以照顧家庭為主，英文能力有限，只能指導他們數學。兄弟倆很早就進入數學資優班，陳士駿九年級就讀John Hersey High School，之後三年轉學到專注科技理工領域的STEM公校Illinois Mathematics and Science Academy。
陳士駿感激父母給了他最好的教育機會、培養獨立個性及主動學習。母親常陪兩兄弟在社區圖書館看書，父親則在他四年級時，為他買了電腦，讓他自學如何使用。他還記得，那是一部Apple II電腦，當時的感受其實與現在相去無幾，視電腦為畫布，著迷透過程式無中生有的樂趣。讀高中時，比許多人早接觸到網路，電郵、網上與人群聊，像是打開一扇通往世界的門，有各種可能。之後並進入香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)，主修電腦。
陳士駿大四時加入PayPal公司，在那裡遇到賀利(Chad Hurley)和卡林姆(Jawed Karim)，後來共創YouTube；創業之前，他也曾在臉書工作。
★黃仁勳 求學經歷坎坷
輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)的求學經歷，比較坎坷。
九歲就和哥哥一起被父母送到美國當小留學生，到華盛頓州寄居在叔叔家。叔叔一家當時也是新移民，將他和哥哥送到位於肯塔基州的「奧奈達浸信會學院」（Oneida Baptist Institute）。不過抵達後，才發現這根本不是寄宿學校，而是一間青少年教養院。黃仁勳父母親很重視孩子教育，為支付昂貴學費，幾乎賣掉所有資產，沒想到黃仁勳在那裡受到嚴重霸凌。
回憶在奧奈達浸信會學院的時光時，黃仁勳表示自己和哥哥是唯二的華人，且因為年紀最小，他當時被分配到的工作是「打掃全校的廁所」，「（校內的）孩子們都很好強，每個人都帶小刀到校，如果有人打架，情況就會變得很不妙，有些孩子會受傷」。
二年後，黃仁勳的父母親到美國團聚，舉家搬到俄勒岡州，進入公校Aloha High School就讀；黃仁勳在15歲時便找到人生中的第一份工作，在連鎖家庭餐廳「Denny's」洗碗、端盤子，一連五年。黃仁勳近年也不斷強調這段經歷的重要性，稱它「教會我謙遜、努力工作」，他甚至將自己的職業道德歸功於這份Denny's的打工，並戲稱那是他的「母校」（Alma Mater）。
黃仁勳小時候頻繁搬家、跳級，使他不斷成為班上年紀最小的學生，他在Aloha High School發展得很好，成績優異；16歲就高中畢業，並成為國家級乒乓球運動員，也是數學、電腦和科學俱樂部成員。
Aloha High School的少數族裔比率為68%，全校66%學生經濟條件較差。他高中畢業後先在家鄉讀俄勒岡州立大學，取得電機工程學士學位；後於進史丹福大學，取得碩士學位。
進入職場後，黃仁勳工作的半導體供應商LSI Logic委託他和夥伴昇陽公司(Sun Microsystems)二名工程師普里姆(Curtis Priem)和馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)攜手進行合作案，三人結緣，之後共創Nvidia。
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