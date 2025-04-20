心理診所／華人移民「衛星寶寶」的隱痛 「被送回中國，爸媽不要我了？」

華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

今年24歲的小舟，目前是加州一所頂尖大學的大二學生。回顧成長歷程，他形容自己走得並不順利，「我感覺自己根本沒有家，像一隻流浪狗」。

許多「衛星寶寶」回到美國後，很難適應當地的學習與生活。示意圖。(美聯社)

小舟出生於美國，但在兩個月大時就被父母送回中國江蘇，由祖父母代為撫養，一直到八年級才回到美國生活與讀書。在中國那段時間，他受到長輩的疼愛，幾乎想要什麼就有什麼，祖父母生怕他哭鬧，無條件地順從他的需求。但這樣沒有限制的溺愛，並未為他建立規範和自律，反而讓他在回到美國後，遭遇一場巨大反差。

與父母久別重逢，小舟發現彼此之間像是兩個世界，他形容父母冷淡而嚴厲，經常批評他不懂事，卻沒有人真正教他該怎麼適應這個家，他無法理解父母，也無法融入學校生活。語言不通、文化隔閡，加上親子 關係的距離，讓他成績始終不佳，靠打電動遊戲打發時間，情緒低落。

勉強從高中畢業後，他進入社區大學，期間一度因抑鬱症休學一年，幾乎跌入谷底。直到心智逐漸成熟，他才慢慢拉回自己，最終成功申請進入名校就讀，「有時候我會想，爸媽是不是不要我了？從我還不會講話的時候，他們就把我送走了。」

衛星寶寶 移民 家庭普遍

在美國，每年都有華裔父母選擇將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧。這些孩子返美時，幾乎不懂英文，聽不懂課堂內容，無法與同齡人交流；再加上與父母多年分離，親子關係疏遠，信任與溝通困難重重，常在學校感到孤立，成績也多半落後，語言障礙與文化衝擊雙重夾擊，使他們在課業與心理層面皆面臨挑戰。

慈濟 紐約合心區教育幹事秦惠儀指出，疫情後，慈濟與布碌崙160小學合作的課後輔導班中，最初有超過一半的孩子是「衛星寶寶」（satellite babies），這些孩子多半在入學年齡到來後才返美，但往往難以銜接語言與課業，適應過程艱辛。

紐約親子互助會創始人黃妮可指出，協會自2016年成立以來已有1000多名會員，其中一半以上的孩子都是衛星寶寶；這一現象在来自福州的移民中尤其普遍，幾乎身邊的親友都曾在孩子出生後將其送回中國照顧。

親子互助會的創始人伍Iris表示，許多華裔無證移民偷渡來美後，只能蝸居在多人合租的出租屋內，身背巨額債務，無法提供孩子良好的生活環境，「把孩子送回中國，都是無奈之舉」。

沈卉指出，社區對於衛星寶寶的支持資源仍然不足，亞裔常被視為「模範族群」，實際上卻面臨語言、心理與家庭教養的多重困境。(牟蘭╱攝影)

早期分離 釀成負面問題

麻州大學（UMass）醫學院助理教授蘇少冰是首位獲得美國國家衛生研究院（NIH）經費、專門研究華人社區「衛星寶寶」問題的學者。她希望透過社區數據支持申請更多資源，幫助這些子女健康成長，同時協助不得已將孩子送回國的父母，理解如何正確教養，減少早期分離帶來的負面影響。

蘇少冰表示，在針對24個「衛星寶寶」家庭的訪問中，許多孩子在返美初期出現吃不好、睡不好、拉肚子，甚至大小便失禁等退化現象，受訪家庭普遍提及孩子常有咬人、傷人或無故哭鬧等行為；她補充，部分孩子進入青春期後，情緒暴躁、難以控制，或伴有沉迷電子產品的現象，「沉迷虛擬世界，是因為對現實世界不滿」。

蘇少冰為家長舉辦衛星寶寶講座。(本報檔案照)

親子斷裂 傷害難以挽回

黃妮可提到，親子疏離造成的問題十分嚴重，有些家庭最終釀成悲劇，例如布碌崙8大道母親李林溺斃兩歲女兒的案件，也有不少孩子青春期心理問題頻發，出現打架、鬥毆、自殘等行為。

伍Iris認為，許多家長將孩子的教養問題完全歸因於孩子本身，例如當孩子被診斷為多動症，只讓他吃藥，甚至過度責罵，卻從未反思是否與早期的親子分離有關。

蘇少冰指出，早期分離容易造成孩子缺乏與父母的依戀關係。在她的研究中，有經過早期分離的受訪者表示，她們在青少年時期仍需父母陪伴才能入眠。她呼籲家長不要只看表面的行為問題，而應回顧孩子的過去，理解那段缺席的影響，為孩子提供穩定而有安全感的成長環境。

華裔移民初抵美國，生活壓力沉重，把孩子送回故鄉請祖父母撫養也是無奈之舉。示意圖。(本報檔案照)

只要改變 就有修復可能

黃妮可分享了一名協會成員的故事，她指其中一名孩子在幼時被送回中國由親友照顧，步入青春期後被診斷出嚴重抑鬱症，從小覺得自己不被重視，因為父母有了第二胎，她認為爸媽更愛妹妹，「妹妹是媽媽帶大的」。

然而，她的母親個性開朗，願意配合學校與醫療團隊的治療，主動參與家庭輔導與活動，參加社區活動；隨著互動逐漸建立，孩子的情況有了顯著改善，情緒穩定下來，學業也開始進步。

秦惠儀指，除了課業成績，家長也應重視德行與情緒教養。在慈濟的課後班中，透過品格課程與情緒教育，許多經過與父母早期分離的學生，學會了與人相處、表達感受，也逐漸找回對自己的信心。