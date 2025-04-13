移民專頁／I-140主要受益人 也是I-824受益人

鄭毅律師主答

讀者問：

去年7月初交的I-824申請，為了讓國內的家屬follow-to-join。9月初批了，今天收到approvalnotice，結果發現申請人和受益人都是我自己的姓名。我問移民 局網路上的Emma，說是他們弄錯了，讓提交e-Request，更正又要等一個月。這草台班子太不靠譜了。請教，這個notice上的錯誤會影響NVC的處理嗎？如果他們把材料已經寄到廣州了，是需要撤回重新寄嗎？如果這樣的話，不知道要等到猴年馬月才能改好。

答：

根據你所提供的情況，你遞交的這個I-824，是為了(透過國家簽證 中心)通知海外領事館你已在美國調整身分，讓你的配偶以及孩子follow to join，因你是透過職業移民獲得綠卡 ，I-824收據上的受益人，就是最初I-140的主要受益人(principal beneficiary)，也就是你本人。所以收據上申請人(petitioner)和受益人(beneficiary)都是你自己的姓名，是正確的，不需要更改，也不會影響NVC的審理。