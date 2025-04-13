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移民專頁／OPT過期前遞交I-485 可在美等結果

鄭毅律師主答
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鄭毅律師主答

讀者問：

關於和綠卡配偶結婚拿到I-485回執後的能否合法等待，我目前聽到說法：身分過期也可以合法等待，也就是說只要保證在拿到I-485回執時身分合法即可。

我目前是F-1，今年底畢業，和綠卡對象準備4、5月領結婚證書。我的OPT就一年，現在綠卡配偶（對象沒有轉公民的想法）起碼得三年排期，我OPT抽不中不也滾蛋了嗎？

答：

1.你問的問題，牽涉到兩個概念，unlawful status和unlawful presence。和綠卡配偶結婚，如排期排到，在身分過期前遞交了I-485，那麼法律允許申請人繼續在美國停留等待，直到I-485結果出來，這段時間的停留，屬於authorized stay，不構成unlawful presence，不會產生三年或十年的禁令。但這並不是說這段停留屬於lawful status，因為從法律上，只要I-94卡過期，或學生身分過期，之後的停留都屬於unlawful status。嚴格意義上，在身分過期後，處於unlawful status，即使在等待綠卡期間，移民局有權力將外國人置於遞解出境程序當中，但在實踐中，這樣的事極少發生。

2.如果你們今年4、5月結婚後，你配偶立刻為你提出I-130申請然後等待排期，如果排期排到的時候，你OPT還沒有過期，在OPT過期前遞交I-485，那麼你可以繼續留在美國，等待綠卡申請結果。在I-485等待期間，不屬於unlawful presence。如果你OPT過期時，移民排期還沒有排到，你無法遞交I-485，那麼你的身分就斷掉，之後的停留，就屬於unlawful presence，除非你對象將來成為公民，你將無法在美國國內調整身分。

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