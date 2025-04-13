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春天的顏色／南加看野花 4月人間天堂

記者楊青
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羚羊谷的罌粟花。（Jennifer Shan拍攝）
羚羊谷的罌粟花。（Jennifer Shan拍攝）

幾場春雨過後，南加生機勃勃。從山野到沙漠，從峽谷到海邊，從人工花田到野花野草野生動物，賞花、野營、春遊都有數不盡的好去處，加上旅遊達人的分享和社群平台傳播，人間四月天，南加賞花版圖愈來愈大。

聖路易奧比斯波卡里佐平原野花盛開。(Jennifer Shan拍攝)
聖路易奧比斯波卡里佐平原野花盛開。(Jennifer Shan拍攝)

聖路易奧比斯波卡里佐平原的漫山野花。(Jennifer Shan拍攝)
聖路易奧比斯波卡里佐平原的漫山野花。(Jennifer Shan拍攝)

聖路易奧比斯波卡里佐平原的野花。(Jennifer Shan拍攝)
聖路易奧比斯波卡里佐平原的野花。(Jennifer Shan拍攝)

山海間野花 最大特色

「南加州最大特色是野花長在山海間，大片大片的黃色、橘色、紫色，天堂一樣」，核桃市華人家長林太太表示，幾乎每年春季都會要去看野花，從洛杉磯沿一號公路往北，進入聖塔芭芭拉，繼續北上到聖路易奧比斯波，山海之間一路黃色，襯上藍天白雲和海風，真是南加人的福分。

聖路易奧比斯波卡里佐平原野花盛開。（Jennifer Shan拍攝）
聖路易奧比斯波卡里佐平原野花盛開。（Jennifer Shan拍攝）

亞凱迪亞賞花旅遊達人單小姐Jennifer說，今年南加州雨水來得晚，加上去年乾旱無雨，今年的花期看來會晚一些，往年3月底很多地方已野花盛開，但進入4月，很多地方的野花還開得羞澀，4月有可能是今年賞花的最好機會。

罌粟花 星星點點滿開

Jennifer幾乎每年都和朋友們出門賞野花，走遍南加州的山嶺野地。她說，位於Lake Elsinore的Walker Canyon是南加州近年迅速竄紅的野花天堂，前些年還是人煙稀少的山嶺，這些年不知什麼時候開始有了星星點點的罌粟花。從洛杉磯到聖地牙哥的15號高速公路上，遠遠就可以看到滿山頭的橘紅色，彷彿天邊絢麗的晚霞。

遺憾的是99%的遊客通常都擠在山口前一英里。Jennifer說，其實愈往山裡走，人愈少，景色愈美，幾哩之後，宛如世外桃源。

羚羊谷的罌粟花。（Jennifer Shan拍攝）
羚羊谷的罌粟花。（Jennifer Shan拍攝）

無人機在兩、三米的高度拍到的魯冰花田。（Jennifer Shan拍攝）
無人機在兩、三米的高度拍到的魯冰花田。（Jennifer Shan拍攝）

鑽石吧 賞紫藍魯冰花

離華人社區很近的鑽石吧和奇諾岡一帶，近年賞花也有驚喜。Jennifer說，在Chino Hills的Grand Ave上，有一大片荒地，曾經計畫建造一個體育場館，後各種原因計畫擱淺，圈好的土地荒蕪下來。不知何時開始，這裡長出了紫藍色的魯冰花，這些年已長成了大片花田，她在花田裡留下倩影，還用無人機在空中兩、三米的高度拍到了亭亭玉立的魯冰花，搖曳生姿。

夕陽西下，魯冰花顯得格外嬌嬈。(Jennifer Shan拍攝)
夕陽西下，魯冰花顯得格外嬌嬈。(Jennifer Shan拍攝)

洛杉磯旅遊達人表示，上帝每年春季給南加州最棒的野花調色板，是位於聖路易奧比斯波卡里佐平原國家紀念碑(Carrizo Plain National Monumnet)的Temblor Range，山脊被聖安德烈亞斯斷層一分為二，使得山間大片的野花變化無窮，橘紅、亮紫、明黃，每年隨雨水和溫度變化各領風騷，有些年是橘紅占了上風，有些年則有如黃色的海洋，極目眺望，漫山遍野都是色彩。

蝴蝶翻飛，讓山花更添靈氣。(Jennifer Shan拍攝)
蝴蝶翻飛，讓山花更添靈氣。(Jennifer Shan拍攝)

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