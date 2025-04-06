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旅行郵輪篇／郵輪候補雖省錢 考驗耐性與神經

編譯周靜芝
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一些旅遊專家建議，加入郵輪候補名單，是在旺季以較低價格搭乘的省錢訣竅；不過，這並非毫無風險，因為旅程未獲得保證。由於郵輪公司得以提前在數月售出船票，需提供優惠促銷的誘因減少，旅客愈來愈難找到折扣價。

華爾街日報旅遊專欄作家吉伯森(Dawn Gilbertson)最近嘗試在最後一刻找到優惠航程，她發現整個過程考驗了她的神經、耐性和備胎計畫；但她表示，只要價格合理，還會再來一次。

吉伯森邀請了82歲的母親同行，她們是從佛州羅德岱堡出發的荷美郵輪新史特丹號(Nieuw Statendam)候補旅客。她在1月16日、距出發日僅10天時，支付了每人693元；通常一周航程的起價均超過1000元。

吉伯森說，這是一場令人擔心與焦慮的賭博。在候補名單上的旅客直到開船前七至兩天才會知道自己是否有房間。雖然如果未能登船，可以退錢，但若得到一間艙房，卻沒有出現，就什麼也拿不回。

吉伯森預訂的1月25日出航的2666位乘客船票在網路上已全部售罄，這增加了未知的壓力。她說，從預訂的那一刻起，她就像「直升機家長」一樣不斷查看電子郵件，等著看孩子是否被哪所藤校錄取；但「沒有、沒有、還是沒有」。

當郵輪公司要求吉伯森出示她的航班資訊、訂票與護照預辦登船手續時，讓她感到一絲希望，但最後這一切也毫無意義；距離啟航僅五天，仍沒有任何消息，致電訂位專線，同樣沒有結果。

隨著時間流逝，吉伯森覺得她需要一個備胎計畫。她搜索了佛州出發的其他郵輪；但即使她真的找到了，在沒有荷美郵輪的消息前，也無法預訂其他航程。

就在啟航前兩天，吉伯森終於獲得行程確認。更好的消息是，七名候補旅客中只有三人得以成行，而吉伯森是其中之一。

郵輪 佛州 華爾街

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