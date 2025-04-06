我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

科技生活／鑰匙圈行動電源 Apple好幫手

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
多功能鑰匙圈行動電源。(圖取自Amazon.com)
多功能鑰匙圈行動電源。(圖取自Amazon.com)

行動電源可以為你在外出時提供電力，但它們多數很笨重，且攜帶不便，而且當你需要同時為手機、Apple Watch和AirPods等不同產品充電時，情況就更麻煩了。別擔心，亞馬遜(Amazon)上有一款多功能鑰匙圈行動電源，被評論是「完美的旅行伴侶」與「天才之作」。

這款鑰匙圈行動電源幾乎和所有Apple裝置相容，包括AirPods和Apple Watch，並配有內建可伸縮USB-C充電線，讓你無須攜帶其他額外3C配件。這款行動電源可以直接扣在登山扣、包包、背包或皮帶環上，方便取用，而且目前正有20%的折扣；原價32.99元的行動電源，現在你可以26.37元的價格購買，並有六種顏色供你挑選，讓你出門再也不用擔心裝置電池沒電了。

雖然不是Apple官方產品，但這款羅利牌(RORRY)5000mah鑰匙圈行動電源能與Apple Watch(Series 9、Ultra 6至8、SE2至5)、AirPods(所有世代，包括Pro型號)、iPhone 11及以後所有iPhone，包括Pro和Max型號都相容，意味著這一個輕巧簡單小工具，就能輕鬆滿足你所有Apple的充電需求。

這款小巧但功能強大的裝置，攜有能夠給Apple Watch充電10次，給最新一代iPhone充滿電一次，或給AirPods充飽電八次的電量，足以同時為多個設備充電。行動電源本身充飽電則需要耗時2.5小時，充好電後，還可以將其自帶的USB-C和lighting充電線收回，改用給你的Apple或Android裝置充電。除此之外，這款行動電源還配有MageSafe無線充電功能。

此外，不少使用者也指出，該品牌有著出色的客戶服務。一些評論使用者指出碰到了產品外觀磨損和技術困難的問題，但羅利無條件幫他們換了新產品；18個月的保固期也給消費者一層額外的保護。

亞馬遜用戶AllyKat86評論大讚指出：這行動電源徹底改變了她的生活；龐大的電量，是最完美的旅行伴侶；內建充電線解決了忘記帶電線和電線纏繞的問題；鑰匙圈的設計讓行動電源隨手可得；但最突出的，是其與各種Apple設備的相容性，而且還可以選擇喜歡的顏色。

Apple Apple Watch iPhone

上一則

娛樂／暮光男怕變老蝙蝠俠 羅伯派汀森急盼續拍

下一則

科技生活／這款智慧水瓶 可追蹤飲水量

延伸閱讀

手機還能用多久？ 3招判別iPhone該換電池了嗎

手機還能用多久？ 3招判別iPhone該換電池了嗎
蘋果古典樂App大更新 可即時觀看賞析、支援中文

蘋果古典樂App大更新 可即時觀看賞析、支援中文
「蘋果WWDC」年度全球開發者大會來了 6月9日晚間登場

「蘋果WWDC」年度全球開發者大會來了 6月9日晚間登場
蘋果傳要讓Apple Watch也配備相機 提升AI視覺智慧功能

蘋果傳要讓Apple Watch也配備相機 提升AI視覺智慧功能

熱門新聞

當父母或年邁的長輩到了不適合自行理財時，恐怕就是家人應該介入的時候。(圖／123RF)

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

2025-03-30 13:28
退休儲蓄帳戶最大的優勢在於這些存款或資產增加時不必繳納稅款。(圖／123RF)

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

2025-03-30 02:26
紐約人壽唐人街分公司總經理谷林麗提醒，理財的目標，不是短期致富，而是讓家庭在任何市場條件下都能「穩健而自由地生活」。(圖／123RF)

理財關鍵篇／華人理財有盲點？ 她建議「中西合璧 攻守兼備」

2025-03-30 14:35
「滾雪球還債法」即先償還最小的債務或餘額最低的帳戶，再對所有其他未償還債務做最低還款。還清最小的債務後，就繼續償還下一筆最小的債務，依此類推。(圖／123RF)

理財負債篇／低還款高花費 高薪夫婦理財不善欠巨債

2025-03-30 02:22

理財健檢篇／脫貧之道 不浪費錢在這8件事

2025-03-30 18:50
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威