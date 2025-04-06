科技生活／鑰匙圈行動電源 Apple好幫手

多功能鑰匙圈行動電源。(圖取自Amazon.com)

行動電源可以為你在外出時提供電力，但它們多數很笨重，且攜帶不便，而且當你需要同時為手機、Apple Watch和AirPods等不同產品充電時，情況就更麻煩了。別擔心，亞馬遜(Amazon)上有一款多功能鑰匙圈行動電源，被評論是「完美的旅行伴侶」與「天才之作」。

這款鑰匙圈行動電源幾乎和所有Apple裝置相容，包括AirPods和Apple Watch ，並配有內建可伸縮USB-C充電線，讓你無須攜帶其他額外3C配件。這款行動電源可以直接扣在登山扣、包包、背包或皮帶環上，方便取用，而且目前正有20%的折扣；原價32.99元的行動電源，現在你可以26.37元的價格購買，並有六種顏色供你挑選，讓你出門再也不用擔心裝置電池沒電了。

雖然不是Apple官方產品，但這款羅利牌(RORRY)5000mah鑰匙圈行動電源能與Apple Watch(Series 9、Ultra 6至8、SE2至5)、AirPods(所有世代，包括Pro型號)、iPhone 11及以後所有iPhone，包括Pro和Max型號都相容，意味著這一個輕巧簡單小工具，就能輕鬆滿足你所有Apple的充電需求。

這款小巧但功能強大的裝置，攜有能夠給Apple Watch充電10次，給最新一代iPhone充滿電一次，或給AirPods充飽電八次的電量，足以同時為多個設備充電。行動電源本身充飽電則需要耗時2.5小時，充好電後，還可以將其自帶的USB-C和lighting充電線收回，改用給你的Apple或Android裝置充電。除此之外，這款行動電源還配有MageSafe無線充電功能。

此外，不少使用者也指出，該品牌有著出色的客戶服務。一些評論使用者指出碰到了產品外觀磨損和技術困難的問題，但羅利無條件幫他們換了新產品；18個月的保固期也給消費者一層額外的保護。

亞馬遜用戶AllyKat86評論大讚指出：這行動電源徹底改變了她的生活；龐大的電量，是最完美的旅行伴侶；內建充電線解決了忘記帶電線和電線纏繞的問題；鑰匙圈的設計讓行動電源隨手可得；但最突出的，是其與各種Apple設備的相容性，而且還可以選擇喜歡的顏色。