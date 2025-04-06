旅行實用篇／遊歐須ETIAS簽證 申辦注意事項看這

去威尼斯一日遊，今年4月起要注意支付入場費。(路透)

2024年歐洲創下旅遊新紀錄，國際遊客數量超過疫情前的水平。據聯合國世界旅遊組織數據，去年有7億4200萬遊客前往歐洲旅遊，比2023年成長5%。預計今年歐洲將繼續成為遊客主要目的地。聯合航空和美國航空等美國業者也在拓展飛往米蘭、羅馬、巴勒莫、馬德里和尼斯等熱門目的地的航線。如果民眾計畫今年訪問歐洲，需要為重大旅行變化提前做好準備。

富比世報導，去歐洲需要辦理ETIAS簽證 ，經過多年拖延，歐洲電子旅行資訊和授權系統(ETIAS)將在2025年夏季推出。但根據歐盟 和etias網站，最初計畫於2025年5月推出，不過最近歐盟委員會將日期更新為2025年最後一季。

ETIAS旨在簡化某些國家/地區國民的旅行，同時加強申根區的安全。只有特別符合條件的國家/地區的公民才能申請ETIAS。各國的ETIAS資格標準非常嚴格，旨在確保歐盟免簽證旅行的安全性和透明度。

如果沒有該證明，航空公司將拒絕讓旅客登機，申請費用為7美元，有效期三年。同時英國擁有自己的旅行授權系統ETA(電子旅行授權)，並已生效，其辦理費用為10英鎊(約12.9美元)。如果只是在英國轉機，則無需辦理。

今年計畫去羅馬的遊客需注意，2025年羅馬禧年(Jubilee)將是歐洲最重要的活動之一，預計將吸引3900萬朝聖者前往。這次歷史性盛會由天主教會組織舉辦，將吸引來自世界各地遊客，使今年當地旅遊業變得異常繁忙。隨著遊客數量的激增，羅馬熱門景點如梵蒂岡博物館、羅馬競技場和聖彼得大教堂將會非常熱門，尤其是在夏季高峰期。羅馬酒店已客滿，最後一刻出行旅客可能需要爭搶空房，建議提早規畫。好消息是羅馬許多標誌性景點，包括特萊維噴泉(Trevi Fountain)、納沃納廣場(Piazza Navona)和聖天使橋(Ponte Sant’Angelo)都在慶典前進行了大規模修繕。羅馬還推出最新的Piazza Pio步行廣場。

去威尼斯(Venice)一日遊要注意支付入場費。經過多年爭論，市政府恢復威尼斯門票費，該費用將於4月18日至7月27日期間特定高峰日上午8時30分至下午4時之間生效。多數一日遊的外國遊客必須支付5歐元(5.4美元)才能進入威尼斯。該費用可在線上快速支付，因此請在到達之前辦理完畢，過夜飯店遊客無需繳納此費。 去威尼斯一日遊，今年4月起要注意支付入場費。(路透)

去巴黎(Paris)的遊客則要注意地鐵票價上漲，自今年1月開始，巴黎地鐵、公車和RER列車票價均有所上漲，包括前往戴高樂機場(CDG)的路線。對於常使用公共交通工具的乘客來說，Navigo Jour Pass(日票)是一種方便且經濟實惠的選擇。

歐洲鐵路旅行今年大普及，新開通的火車線路將使旅客更輕鬆旅遊。歐洲之星(Eurostar)宣布開通倫敦至阿姆斯特丹新路線，時間不到四小時。巴黎和柏林之間也開通新路線。奧地利OBB網路運行的舊式夜間列車通常需要13個小時，現在只需八小時。

美國的航空公司今年也陸續拓展歐洲航線。在旅遊旺季，美國航空將擴大從費城(PHL)飛往羅馬(FCO)航班至每天兩班，還增加飛往米蘭(MXP)、尼斯(NCE)和愛丁堡(EDI)的新航班。美國聯合航空將於5月開通從紐瓦克 (EWR)飛往西西里島巴勒莫(PMO)和西班牙畢爾巴鄂(BIO)的全新航線。同時開通從華盛頓特區(IAD)直飛尼斯(NCE)的航班。

哪些國家/地區有資格參加 ETIAS？

多個國家的「公民」可以獲得ETIAS授權，無需事先簽證即可訪問申根地區。以下是主要符合條件的國家/地區清單：

北美：美國、加拿大

南美洲：阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞

亞洲：日本、韓國、新加坡、以色列、台灣、香港等

大洋洲：澳大利亞、紐西蘭

其他：英國、阿拉伯聯合大國

什麼人能獲得ETIAS？

Q：如果我只是符合條件的國家/地區的「居民」，我可以獲得ETIAS嗎？

A：不可以，ETIAS授權專門針對符合條件的國家/地區的國民。這意味著只有持有符合條件的國家/地區國籍的公民才能申請ETIAS以免簽證前往申根地區。

不是合格國家/地區公民的居民無法獲得ETIAS。他們應該檢查是否需要短期申根簽證或其他類型的授權才能前往歐洲。