旅遊／卡薩布蘭卡 驚鴻一瞥

清真寺長廊。（圖作者提供）

金秋10月，天清氣爽，是個旅遊的好時機，下旬隨旅行團遊覽了享有「北非花園」美譽的摩洛哥。

北非花園 清涼世界

摩洛哥地處非洲西北部，西面瀕臨大西洋；北面隔著窄窄的直布羅陀海峽和地中海跟伊比利亞半島的西班牙、葡萄牙隔海相望；東面與阿爾及利亞接壤；南面同茅利塔尼亞為鄰。由於有著漫長的海岸線，中部高山又擋住了來自南面撒哈拉大沙漠的熱浪，大部分地區氣候宜人，享有「烈日下的清涼世界」的稱號。

人口以阿拉伯人和柏柏爾人組成，也即西方常指的摩爾人（Moors）。歷史上摩洛哥曾分別被義大利 、葡萄牙、西班牙和法國殖民，因此很多地方，尤其是大城市留有不少西方的印記，包括文化、建築、生活習慣，乃至語言，甚至人種。

摩爾人曾長期侵占基督教的伊比利亞半島，伊斯蘭教統治過大半個西班牙，特別是南部長達七個世紀之久。西班牙的許多宮殿和教堂都帶有濃郁的伊斯蘭阿拉伯風格，在西班牙旅遊時參觀過的在格拉納達的阿爾罕布拉宮就是典型的代表。在摩洛哥時導遊從來不稱他們自己為摩爾人，但在西班牙時導遊一口一個摩爾人。

馬的圖騰 處處可見

當地時間早上八點半，飛機準時降落摩洛哥卡薩布蘭卡的穆罕默德五世國際機場。停機坪上不見幾架飛機，好像此時就我們這架抵港。但出關手續之慢，讓我們深切體會到摩洛哥的辦事效率。想換些當地貨幣迪拉姆，問了換匯處的工作人員都不知ATM為何物。好不容易找到兩台，其中一台還是壞的。

機場前的戰馬雕塑。（圖作者提供）

機場的外觀就像小城市的長途客運站，倒是前面的青銅雕塑，一匹揚蹄嘶鳴的戰馬虎虎有生氣。在摩洛哥隨處可見馬的圖案，是否算是國家的圖騰？是否還在緬懷曾經的金戈鐵馬，揮師渡海北上，騎著馬揮舞著彎刀橫掃千軍所向披靡的輝煌歲月？

哈桑二世清真寺 世界第三大

卡薩布蘭卡是摩洛哥最大的城市和大西洋沿岸的重要港口，工業和金融中心，但旅遊景點似乎乏善可陳，隔天有半天的城市觀光 。當天的重頭戲是參觀聞名於世的哈桑二世清真寺。

哈桑二世清真寺。（圖作者提供）

耗時七年，耗資六億美元，1993年建成的清真寺，是由前國王哈桑二世發起建造的，由此得名，是世上第三大的清真寺，僅次於沙特阿拉伯麥加和麥地那的清真寺。主體建築和廣場地面都用選材考究的大理石、花崗岩、馬賽克和木料建成，氣勢恢宏。

廣場可容納八萬人同時祈禱，室內的祈禱大廳可容納二萬五千人。高達二百十米的宣禮塔比大金字塔還高。建築面積二萬平方米的清真寺有三分之一建在大西洋上。

觀景平台遠眺清真寺。（圖作者提供）

清真寺內 無肖像畫作

哈桑二世清真寺是摩洛哥唯二能讓非穆斯林進入的清真寺之一，走進去被它的精美和精細所震撼。建築還融入了許多現代科學技術：宣禮塔上有雷射光束射向聖地麥加；數噸重的銀質大門每年只有穆罕默德生日那天才開啓；巨大的天花板可在數分鐘內移開，讓信徒與日月星辰直接對話；祈禱大廳的地面可以加熱…。雕梁畫棟、水晶吊燈、光彩照人的大理石地面，讓我對伊斯蘭藝術刮目相看。

清真寺緊閉的大門。（圖作者提供） 清真寺內部。（圖作者提供）

地下室是給信徒沐浴淨身的場所，一排排大理石水池如同一片盛開的蓮花，每一朵都是一件精美的藝術品。

信徒沐浴淨身處。（圖作者提供）

第一次參觀清真寺，它的輝煌、恢弘，給我不僅是視覺的衝擊，也有心靈的震撼和濃烈的宗教氣息。走出哈桑二世清真寺時總有些與基督教堂異樣的感覺，仔細回味後發現，在清真寺內沒有看到一尊人物雕像和一幅肖像畫作。不清楚伊斯蘭教義，難道對人物的描述是種忌諱？面對著緊閉的大門沉思良久。

清真寺廣場。（圖作者提供） 清真寺內部。（圖作者提供）

北非諜影 搭景拍攝

來到卡薩布蘭卡一定繞不過同名電影「Casablanca」（北非諜影）。這部電影史上的經典之作曾榮獲當年奧斯卡最佳影片等多個獎項，更於2007年被美國編劇協會評為電影史上「最偉大的101部電影劇本」之首。風靡全球，家喻戶曉。

二戰期間歐、非之交的卡薩布蘭卡在親納粹 的維琪法國統治下，是歐美與世界各地的聯繫樞紐、情報集散地、逃離納粹統治奔赴民主陣營的橋頭堡。各國的明偵暗探菌集於此，魚龍混雜各顯神通。電影描述在美國人銳克·布萊恩開設的「銳克咖啡館」（Rick’s Café）裡，演繹的一場轟轟烈烈的愛情與陰謀的故事。電影的成功讓這座摩洛哥海濱城市蜚聲世界，而朗朗上口的片名也讓大家更容易記住這部電影。該片同時成就了瑞典年輕女演員英格麗·褒曼，讓她一舉成名。

銳克咖啡館 竟非本尊

玩笑的是這部電影沒有一個鏡頭是在卡薩布蘭卡拍攝的，完全是在攝影棚裡閉門造「車」。開拍時卡薩布蘭卡還在維琪法國的統治下，公映前一個星期盟軍才攻克了該城市。當然所謂的「銳克咖啡館」也是子虛烏有。為了滿足人們的懷舊之情，後人於2004年在鬧市區複製了這家咖啡館，門庭、陽台、酒吧、鋼琴…，都讓人回想起這部經典。旅遊團也不能免俗，帶著大家在「銳克咖啡館」前打卡留影。我也在網上尋摸了幾張舊照以饕各位。

銳克咖啡館。（圖作者提供）

對卡薩布蘭卡城市的總體印象就是道路狹窄、交通混亂、房屋破舊、市容不整。當然也有一些高檔社區，主要是以前法國人和西班牙人留下的建築。導遊帶大家坐車觀光了一下。綠樹蔥鬱的林蔭大道、有漂亮陽台的白色公寓樓（卡薩布蘭卡的西班牙語原意即「白色的房子」）、精緻可人的街心花園，這一切都帶有濃厚的歐洲風味，也可說是殖民印記吧，如今卻成了向世人炫耀的門面。

卡薩布蘭卡街景之一。（圖作者提供） 卡薩布蘭卡街景。（圖作者提供）

鴿子廣場 新旅遊熱點

穆罕默德五世廣場是該市最大的中心廣場，由於廣場上棲滿了成千上百的鴿子，也稱作「鴿子廣場」。中央有個圓型噴泉，周邊散落著眾多政治文化機構，包括市政廳、法院、大劇院和郵政大樓等等，是個熱門的旅遊景點。新型的輕軌途經這裡，再添一絲現代氣息。

穆罕默德五世廣場。（圖作者提供）