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星座／3月30日至4月5日 獅子精疲力盡 摩羯事務煩心

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牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

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