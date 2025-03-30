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移民專頁／EB-1A申請被拒 還有其他補救法

李亞倫律師主答
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讀者問：

我研究新能源材料，一年前提交職業移民申請的時候，論文引用數在2300左右。當時正要入職一所R2小學當教職。我找律師提交了EB-1A (傑出人才移民)和NIW (國家利益豁免)，直到最近才收到RFE回信。

律師提了四個標準：發表學術論文 (36篇SCI論文) 及書籍專書 (4篇)。 Officer只認了審稿，說提供的專業資訊不全，缺少作者circulation，或是沒有提供我的工作等等。實際上，每篇報告都提到了我的名字和學校單位部分，也有發表文章的鏈接，我都highlight出來了。 Officer不認可我的研究工作有原創和重要。

我有五本領域教授的推薦信，詳細討論了我的工作，被忽略掉了兩份推薦信。律師說推薦信提供的有點少。回覆最後一條最離譜。 Officer忽略掉我的36篇論文，其中我作為一作有頂尖出版物共同作者的，也有Nature Energy這種交叉領域公認的高影響的書籍。 Officer籠統的說有些是非學術性出版物，並說出版物受眾應該為一般民眾。

律師說從業30年，沒讀過這樣的，感覺非常糟糕。我會用最大的努力準備回應，但也想知道萬一結果不行的話該怎麼辦？

答：

根據你的情況，你似乎收到了關於EB-1A申請的補充通知(RFE)。遺憾的是，USCIS審查員在某些特殊人才案件中可能會設置障礙，甚至曾否認過一位獲得奧斯卡獎的申請人。我想你和你的律師會努力回應RFE，希望EB-1A申請能獲得批准。如果EB-1A被拒，你可以等待NIW申請的結果，或者選擇重新考慮(motion to reconsider)、重新審查(motion to reopen，需有優先日期前就有的新成就證據)、向USCIS行政上訴辦公室(AAO)上訴，甚至向聯邦法院起訴。另一個選擇是重新提交申請。但請注意，在I-140申請中需告知USCIS你之前提交過申請。

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