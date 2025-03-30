理財關鍵篇／華人理財有盲點？ 她建議「中西合璧 攻守兼備」

紐約人壽唐人街分公司總經理谷林麗提醒，理財的目標，不是短期致富，而是讓家庭在任何市場條件下都能「穩健而自由地生活」。(圖／123RF)

「真正的財富自由，不是賺多少錢，而是留住多少錢。稅務規畫就是用法律允許的方式，對IRS說一句：『這是我的錢，請別拿走它。』」—這句話，道出谷林麗對財務自由的深刻詮釋。

谷林麗(Lily Ku)，現任紐約人壽唐人街分公司總經理，曾擔任亞太區國際副總裁，負責中國與台灣市場，擁有28年保險 與理財實務經驗。她不僅是法拉盛分行的創辦人，更持有多張專業財務規畫與保險證照，深耕華人 社區多年，致力於推動正確的理財教育。

在訪談中，她以專業角度與實務經驗，分享了三個主題：在時勢變化中的理財觀念更新、華人社群常見盲點與修正建議、以及不同人生階段的財務重點，期望為讀者帶來更全面的財務思維與行動指南。

1.隨時勢變化更新觀念

「現在的理財觀念，必須隨時勢調整。」谷林麗強調，在通膨飆升、利率波動與市場不確定性升高的當下，家庭財務策略不能再只靠儲蓄或單一型投資，而是要建立三大核心觀念，跑贏通膨、分散風險、保有流動性。

首先，跑贏通膨。通膨是一種無形的侵蝕力。「如果今天通膨是5%，你年報酬率只有4%，你其實是在虧錢。」她建議，資產配置應著重實質回報，選擇能對抗通膨的工具，如ETF 和通膨保值國債(TIPS)。這些工具可同時提供收益與稅務效率，是近年許多高淨值家庭納入核心組合的關鍵選項。

第二是分散風險。「不能把雞蛋放在同一個籃子裡，這句話永遠不會過時。」她指出，許多華人習慣集中持有單一資產，尤其是房產或現金，但忽略了市場變動下的風險集中效應。她建議，可依風險屬性配置股票與債券。若有一定承擔能力，可小比率持有成長型資產如科技股。但她提醒，「要思考最壞情況，萬一發生市場回調，你還有沒有備用資金、能不能繼續過生活？」

第三是資金的流動性。她指出，「很多華裔家庭把資金全部鎖死在房地產或長期投資裡，一旦需要用錢，根本動不了。」因此她強調每戶應預留10%至20%的緊急備用金，放在流動性高的帳戶中，不但能應急，也能把握市場進場機會。這筆基金也能提供心理安全感，讓投資決策不至於受限於短期壓力。

在這三大原則之外，谷林麗進一步提出一項常被忽略的關鍵，也就是所謂的「風險承受力」，其中分為兩個層面，第一個是心理承受力(risk tolerance ability)，一個是實際承受能力(risk tolerance capability)。她舉例，「有人敢買波動大的股票，但實際收入只能剛好付房貸；也有人經濟寬裕，但看到虧損就徹夜難眠。」她建議每個人都應誠實面對自身狀況，調整配置策略。

針對新進職職場收入尚未豐沃的年輕族群與風險承受力偏低的家庭，她建議從穩健入門，例如投資ETF或分級基金，或選擇具保本機制的保險型理財工具。「理財不是靠膽子，而是靠規畫。」她說，「先照顧好生活基本盤，再來談資產成長。」這也包括設定適當的投資目標與時間軸，避免「短視近利」帶來的投資錯誤。

至於熱門的加密貨幣，谷林麗說，「我從未碰過，也不建議多數家庭配置在這上面。波動大、缺乏監管、不具稅務效率，不應是核心投資品項。」她指出，年輕人常被短期獲利吸引，但忽略了風險控管與資金使用效率，「不是不能碰，而是不能當作主力。」

谷林麗總結道，理財的目標，不是短期致富，而是讓家庭在任何市場條件下都能「穩健而自由地生活」。

紐約人壽唐人街分公司總經理谷林麗提醒：「理財不是選擇產品，而是設計人生。愈早規畫，您對未來的選擇權就愈大。」(谷林麗提供)

2.華人社群有常見盲點

「太多人誤會了，保險不是花錢消費，而是替未來買選擇權。」谷林麗說，這句話是她在與客戶對談時最常提及的觀念之一，也是她認為華人社群最常忽略的財務盲點。

她觀察，多數華人仍習慣將資產集中於房地產與現金，長年採取儲蓄至上的理財模式，卻忽略了多元工具、稅務效率與風險管理等重要環節。這種「重儲蓄、輕規畫」的模式，雖然短期看起來保守穩健，實則在當前通膨高漲與市場波動加劇的環境下，風險更為放大。

她指出，許多小企業主與自雇者為了節稅，選擇大量以現金收入為主，導致無法使用像401(k)、IRA、年金和人壽保險等合法的延稅工具，等於主動放棄了政府給予的福利空間。

谷林麗提醒，退休帳戶的「雇主配對制度」也是被華人忽略的一環。許多客戶甚至不清楚自己公司是否有提供401(k) match，或不願意扣薪投入，白白錯失每年幾千元的「免費資產」。她強調，像401(k)、403(b)、IRA、Roth IRA，年金和人壽保險這些工具，都是政府稅法明文規定的合法節稅手段，應根據家庭收入與公司福利積極使用。

在人壽保險方面，她指出華人社群存在兩大偏誤，其一，認為保險「不划算」、「交了錢什麼都沒有」；其二，過度偏好儲蓄型保單，卻忽略了應「先保障、後儲蓄」的原則。「買保險是為了保人，不是保錢。先保夠，再保值。」她進一步說明，年輕家庭的第一保單或許首選是「定期壽險 」(term life)，保費低、保額高，可有效涵蓋家庭責任，性價比最高。當經濟條件許可，再思考納入終身壽險，兼具儲蓄與傳承功能。

她曾遇到一位產產豐厚的客戶對她說，「我不要人壽保險，我只想要可以存錢、免稅、安全，靈活調用，簡單容易傳承贈與的東西。」谷林麗笑回，「那你要的其實就是終身壽險。只是你還不知道它長什麼樣子。」她認為，這類觀念錯置的情況在華人群體中普遍存在，也突顯了財務教育的重要性。

而在華人與老外理財文化差異方面，她也點出，「美國主流社會習慣用工具解決風險問題，華人則喜歡靠自己攢錢應對。」這種文化差異導致華人家庭常忽略資產配置與制度使用，例如過度集中房產，流動性不足；偏好自行投資，錯失退休帳戶的稅務優勢；迴避風險工具，保障嚴重不足。

她建議採取「中西合璧，攻守兼備」的策略，「守」是保留華人勤儉儲蓄與家族互助的文化優勢；「攻」則是學習主流家庭善用制度、合理分散資產結構。她特別提到一項操作指標，「家庭擁有的房地產市值不應超過總資產的六成。」因為一旦房市下修或急需用錢，才不至於資金周轉困難。

總結來說，谷林麗強調，「沒有最好的產品，只有最適合的工具。理財是為了讓你的人生更有彈性，而不是被產品牽著走。」她鼓勵民眾擁有開放思維，勇於學習專業知識、善用專業團隊，不僅能保障當下，更能為家庭未來創造更大選擇權。

紐約人壽唐人街分公司總經理谷林麗提醒：「理財不是選擇產品，而是設計人生。愈早規畫，您對未來的選擇權就愈大。」(圖／123RF)

3.不同年齡有不同規畫

「理財的過程，就像蓋房，要先有穩固地基，再建屋體與屋頂。」谷林麗以此作為開場，引導讀者從不同年齡與生活階段思考理財重點。

對剛步入職場的年輕人(20-35歲) 來說，她建議優先建立風險管理機制，例如緊急預備金與基礎壽險保障。「最基本的是term life，一年幾十元保費就可以提供高額保障，是給家人、也是給自己的安心。」

同時，年輕人也應趁著身體健康、保費低廉的階段，考慮終身壽險等長期儲蓄工具，養成強制儲蓄的習慣。她說，「很多人一個月花200元吃喝買快樂毫不手軟，但卻覺得存錢很困難，其實只要轉換方式，這筆錢就是你未來的資產。」

對進入中年階段 (40-60歲) 的家庭來說，則是資產累積與退休準備的關鍵時期。她建議這階段要強化退休帳戶的供款，如最大化 401(k) 與 IRA，並考慮年金產品(annuity)將部分資產轉化為穩定的退休現金流。透過延稅機制與保底收益，年金在高稅率時期更具優勢，也能穩定社安金的課稅影響。此外，這階段也應開始思考傳承與稅務安排，例如以終身壽險累積資產，搭配不可撤銷人壽信託 (ILIT) 隔離遺產稅負擔。

谷林麗說，「退休不是財務結束，而是財務轉型的開始。很多人以為退休就不理財了，其實這正是穩定現金流、分批提領資產的黃金時機。」

而進入60歲以上的長者階段，則必須面對高齡照護與資產傳承的現實課題。谷林麗強調，長期護理保險(LTCI)是常被忽略卻至關重要的一環。「美國養老院一年的費用動輒十萬元，居家照護也要六萬以上，而且Medicare並不像很多理解的那樣會包含長照服務。」她建議中產家庭 (資產50萬至200萬) 應優先配置長期護理保險，也可搭配附帶LTC條款的壽險作為替代選項，以防高額照護費用侵蝕家庭資產。高資產族群則可評估是配置還是自留風險。低收入人群要提早五年規畫Medicaid。。

對於許多台灣家庭常見的「回台用健保」期待，她也語重心長地提醒，「很多人說回台灣有健保，但忽略了健保雖有，但涵蓋的主要是基礎醫療和短期照護，長期照護、人力協助仍需額外自費，而且大多數人子女、資產、生活重心都在美國，真正需要人照顧的時候，誰能在身邊？這不是一張健保卡能解決的問題。」她強調，即使選擇長照不一定是「剛需」，也應預作準備、量力而行。

她提醒，真正有效的財務策略不是拆東牆補西牆的零碎操作，而是一套結構性思維下的整合設計，才能讓家庭每個階段都有穩固的財務支撐與選擇空間。

「理財不是選擇產品，而是設計人生。愈早規畫，您對未來的選擇權就愈大。」谷林麗說，這些話她不只講給客戶聽，也講給自己的團隊、孩子與自己。理財，是一場跨越時間的選擇權工程，每一分提早佈局的心思，都是為未來的自己爭取空間與主導權。