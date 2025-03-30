理財退休篇／快樂退休 投資要化繁為簡

退休後，除讓生活簡化，更要調整投資重點，會更安心快樂。(圖／123RF)

退休 日子一步步逼近時，最好逐步讓生活簡化，調整投資重點，會更安心快樂。專家說，接近退休時，七樣東西適度降級，日後生活將更簡單、心中更踏實。

1.投資

Pace & Associates CPAs 註冊會計師兼合夥人佩斯(John F. Pace) 經常建議顧客簡化投資組合，從多元化複雜投資轉向更直接、風險較低的投資選項，藉此減少帳戶管理費，此外，重點從財富「累積」轉為「管理」，可能是是很好的改變。

2.財務與法律事務

律師事務所OC Elder Law 遺產規畫專家伯班克(Marty Burbank )說，簡化財務和法律事務可大大緩解經常伴隨退休規畫的壓力和困惑，這包括整併投資帳戶在內的所有金融帳戶、制定明確的遺產計畫、法律文件切實更新。

3.債務

退休前最應該減量的項目就是債務；退休計畫專家暨顧問業者 Sexton Advisory Group 執行長塞克斯頓(Steve Sexton)認為，應以徹底清除債務為目標，藉此確保退休後財務自由、消除利息壓力。如果距離退休還有幾年，應積極還債，先解決高利息債務如信用卡債，以避免利息耗盡財富。有餘力的話盡可能還清房貸和其他債務。

4.房屋

塞克斯頓說，換小一點、新一些的房屋，退休後清潔和維護成本將降低，可保有現金流、解除維護房屋的壓力。換屋前須周全考慮所有要素，諸如屋主協會費用(HOA fee) 、房產稅、屋主保險 、買房成交費、房地產經紀人費用、利率、搬家費用等，確保這些花費在財務規畫內。

5.汽車

塞克斯頓說， 如果和另一半都退休，可考慮共同擁有一輛車就好，節省汽油、保險、維修等各項費用，就算還是想擁有自己的車子，可考慮換油耗低或成本更低的汽車，連帶的，保險費也會更低。

6.工作

全職工作直到退休的人大有人在，理財業者 11 Financial 執行長科瓦爾 (Taylor Kovar) 建議，隨著退休日逼近，不妨減少工作承諾，在一段時間內兼職，如果退休後仍想有收入，正式退休後甚至可繼續兼職。

7.雜物

塞克斯頓說，清理空間並賣掉不需要的東西如運動和健身器材、過時電子產品、家具和不再合身的衣服，都有助於整理空間，同時賺一些額外的錢。將不再使用的物品捐給慈善組織，可能有資格申請退稅 。