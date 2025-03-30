我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財退休篇／55歲以上才有 隱藏版的折扣福利

編譯陳盈霖
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多公司提供年長者優惠。包括電影院。(AMC官網)
許多公司提供年長者優惠。包括電影院。(AMC官網)

根據Walletjump，許多人可能不知道，許多公司替超過55歲年長者提供不少「秘密優惠」，民眾最好主動詢問。以下是2025年相關折扣與優惠。

1. 娛樂優惠：AMC與Regal Cinemas電影院，均提供60歲以上者30%票價優惠。Kindle電子書提供AARP會員50%折扣。Ticketmaster提供65歲以上者享有門票折扣(每張票折扣各異)。國家公園管理局有62歲以上者適用的老年通行證(Senior Pass)，可進入2000多個聯邦休閒場所，大約參觀過兩至三個公園後，便能回本。

2. 每年減少400美元以上汽車保費：許多老年人在汽車保費上支付過高費用，最大的問題是沒經過比較。若超過45歲，每月支付的汽車保費超過38美元，那麼很可能支付過高。可上Coverage.com比較相關優惠。

3. 利用新現金提取計畫，獲得高達18萬5000美元資金：聯邦住房金融局(FHA)提供「FHA Cash-Out Plan(FaCOP)」現金提取計畫，是一項保險保再融資計畫，替數百萬美國人帶來高達18萬5000美元現金，自由支配。無論是房屋翻修、創業、還債、甚至度假。可上https://quotes.fhacashoutguide.com查看。

4. 削減手機費用：Mint Mobile提供55歲以上長者套裝優惠，每月15美元起，可享5GB的5G／4G LTE數據流量，無線通話和簡訊，免費撥打加拿大和墨西哥。T-Mobile提供Essentials 55+計畫，包括無線通話、簡訊和智慧型手機數據、存取T-Mobile的5G網路、3G行動熱點數據等。Verizon Wireless替55歲或以上客戶提供全國無線通話和簡訊服務方案。

5. 享受健康折扣：RiteAid的Wellness 65歲以上長者方案，每月第一個星期三購物提供20%折扣，包括藥劑師免費諮詢。Walgreens替55歲以上者提供線上和店內購物20%折扣，需有myWalgreens會員資格。RxFreeCard替老年人提供處方藥折扣。Atera Spas提供老年人商品特別優惠價格。AARP處方藥節省計畫，FDA批准的處方藥平均可省下61%。

6. 房屋保險優惠：購買房屋保險非常重要，可讓房屋免受包括風災、火災、蓄意破壞、龍捲風、颶風和雷暴等危害。可上https://quotes.insuremyhome.org，輸入住家郵遞區號及基本資訊，可從多家公司中找到最優惠的價格。

7. 電價減半：電價每年穩步上揚，透過新型尼古拉-特斯拉(Nikola-Tesla)技術，可節省數百至數千美元電費。只需將設備插入任何牆上插座，即可優化家中電流使用，顯著降低電表數字。民眾可上https://shorturl.at/oFGop。

保費 保險 T-Mobile

上一則

大仁說財經／曾經熱烈歡迎 如今華爾街與川普2.0唱反調

下一則

理財退休篇／401(K)百萬富翁 他們靠慢而穩

延伸閱讀

撥補千億換取電價不漲？台經長未鬆口僅稱是「重要變數」

撥補千億換取電價不漲？台經長未鬆口僅稱是「重要變數」
理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金

理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金
會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤
盼電價合理化 打平發電成本 台電董座喊漲6%

盼電價合理化 打平發電成本 台電董座喊漲6%

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部