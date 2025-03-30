美國現象／華資傳統旅館 兒女不接棒

前喜瑞都市長胡張燕燕在波莫那經營的希爾頓花園酒店。(受訪者提供)

南加 州傳統華資旅館業不僅面臨來自高端旅館品牌和新科技管理營運的競爭壓力，還面臨子女不願接手的問題。部分華人 業者表示，由於華人第一代移民家庭經營的小規模旅館通常需要24小時待命，非常辛苦，而子女在美國接受高等教育後，有了稱心的高薪工作，自然不願涉入父輩經營旅館業，導致後繼乏人。

子女不接班成常態

洛杉磯 地區經營一家汽車旅店的James Z先生表示，他經營旅店已幾十年，多數業者子女不願接手父母苦心經營的旅館，是普遍現象。他自己也遇到這種情況，因為幾個子女都有很好的職業，年薪數十萬美元，而一般小型旅館，每年收益也就20萬至30萬美元，且一年到頭沒有假期，子女自然不願接手。

另一家小型旅館業者F先生認為，子女不願接手的華人旅館，往往是經營不善的生意。他認為，這些小型旅館經營不好，與業者管理有關。傳統小型旅館業者即使生意還可以，也不願意多投入資金升級，而不注重改善旅館環境就會導致客源減少，收益愈來愈少，最終結果就是被賣掉。他的子女願意接手自家旅館，因為子女在美國學習的專業就是旅館管理。

多年打拚最終出售

資深華人旅館業者、前喜瑞都市市長胡張燕燕表示，她經營的酒店是著名品牌，有別於華人傳統經營的十幾個單位的小型旅館、旅館或者Motel。即便她經營的是名牌酒店，但由於子女分別是醫師、教授以及自己創業，對旅館業管理沒有什麼經驗，也無興趣，無法接手經營。對於華人傳統小型旅館來說，業者苦心經營多年打拚，若子女沒有興趣繼承經營，最終結果就是一賣了之。若經營得當捨得投入擴大規模，未來由年輕人將旅館升級後也有出路。

胡張燕燕強調，經營旅館，選擇合適的管理者非常重要。對於南加旅館業現況，她指出，印度裔業者購買從事經營旅館的數量，已經超過華資旅館。

單打獨鬥難抗風險

大洛杉磯旅館協會會長涂小(Elizabeth Tu)指出，傳統華人旅館業者通常需要夫妻24小時親自管理，家庭與旅館在一起，以便隨時處理突發問題，非常辛苦。而子女接受了西方觀念，休息度假與工作之間畫分很清晰，當然不會接受父輩24小時待命的旅館業工作。

涂小表示，華人旅館業者多年來喜歡單打獨鬥，並沒有形成整體優勢，而印度裔移民在勞動力使用上更有自己方法，人力資源更為豐富。未來或許部分華資傳統旅館會逐漸走向規模化，但因抗風險能力較弱，面臨市場挑戰。