娛樂／拒絕內耗 乘風破浪 竇驍享受「準備好的不確定」

竇驍喜愛戶外極限運動，形象陽光。（取材自豆瓣電影）

中國演員竇驍以往的角色多以陽光、帥氣的健康型為主，不過他在早前完結的新劇「掌心」中飾演的男主角「元少城」是一位身世悲慘的角色，性格陰鬱、冷酷，和竇驍本人像是黑夜與白晝的兩極。竇驍愛笑，無論生活中還是過往作品中，他都毫不吝嗇展露燦爛笑容，但也正是因為此前演過太多「一笑全都是牙」的角色，這一次他很想跳脫出來。

劇中，他生於賤民區，對那些高高在上的權貴充滿仇恨，而他在復仇的過程中，不得不選擇與自己最討厭的人群同流合汙，成為自己曾經抵制和厭惡的人，是個腹黑的「非主流」主角。亦正亦邪的氣質也正是吸引竇驍的地方，他總結元少城「手段毒辣，目標明確，是個狠角色」。

竇驍飾演的元少城從小被達官貴人蔑視與侮辱，被視為「臭老鼠」，憑藉自己的才幹與能力，成為大理寺丞之後，還想繼續往上爬、擁有更大的權力，所以他投靠杜梁，既是為了利益，也是為了尋找靠山。竇驍坦言，元少城看似狠辣無情，貪戀權力，實則內心仍存在正義與良知，想著為賤民區的父老鄉親謀一個公平和出路。

竇驍在「掌心」中飾演陰鬱冷酷的元少城。（取材自豆瓣電影）

黑月光CP 和劉詩詩 相愛相殺

此外，「掌心」中的男女主角元少城、葉平安（劉詩詩飾演）都是幹大事的人，被網友稱作「人均800個心眼子」，兩人最初是敵對的角色，葉平安是一位江湖游醫，致力復仇，而元少城則是負責調查與她有關命案的官員。隨著劇情發展，他們從互相猜忌逐漸轉變為合作夥伴，甚至建立了信任。

幾次元少城與葉平安正式交鋒都是智謀與野心的碰撞，相互試探、相互制衡、相愛相殺，之後兩人的聯手合作，也更多是建立在利益互換的基礎上。在竇驍看來，男女主相互利用，且相互欣賞，算是一對典型的「黑月光CP」，他們都是非常有能力的人，「以至於惺惺相惜到把對方送到大牢裡面。」

有一場讓竇驍記憶深刻的戲，元少城把葉平安送去接受酷刑，但是他堅信葉平安有能力逃出來，如果她沒能力，就說明她不配在這個位置上。這不是一般古偶劇中「通篇狂撒糖」式的愛情，甚至在現實世界中，也是先鋒、甚至充滿爭議的感情模式。但是竇驍可以理解元少城對葉平安的感情，元少城的付出不是提供所謂的「情緒價值」，而是一種隱忍、不能說出口，也無法說出口的愛，最終二人的結局也是開放性的，當大仇已報，互相利用的連接點不存在，印刻在彼此心中的只有深藏，拚命壓制的感情。而此情此景下，兩人情感命運的選擇，怎麼選都是悲劇，也都是另一種大團圓。

竇驍在「掌心」中飾演的元少城（左）和劉詩詩飾演的葉平安（右）從相互利用到相互欣賞。（取材自豆瓣電影）

掌心導演：看中他壓抑與爆發潛能

「掌心」導演柏杉第一次和竇驍見面，是竇驍在哈爾濱轉機的時候，柏杉稱當時兩人只想短暫先聊一下，沒想到一見面卻變成了滔滔不絕。「儘管他的轉機時間很短，但我們暢所欲言，聊角色、劇本，甚至聊到了他的極限運動，讓他差點兒誤了機。」在交流中，竇驍表達了對角色元少城的理解。柏杉認真觀察竇驍的狀態，回想起他在「狼圖騰」中的表現，這讓柏杉迅速在腦海中勾勒出元少城的形象。

柏杉說：「飾演元少城需要展現出的冷峻與壓抑，彷彿在多年隱忍之後，隨時可能迸發出報復的情緒，這種特質在竇驍身上都能看到，角色就這樣敲定了。」而元少城目標明確、殺伐果斷且計畫周全，執行任務不拖泥帶水，竇驍認為元少城「拒絕內耗」這一點不僅很勵志，而且具有鮮明的當代性，「拿哪吒的話說，元少城的做法就是，我只殺不度。」

「掌心」男主角竇驍（左起）、導演柏杉與女主角劉詩詩。（取材自微博）

生活中，竇驍也是一個拒絕內耗的人，在他看來，任何問題過了一段時間之後，再回看，都不是什麼大事，沒有必要天天眼裡盯著、心裡想著，這門檻過不去了，「你覺得這件事情，此刻在你心中能泛起漣漪，掀起波瀾，只是你覺得它當下很重要。在他人、這個世界中，這是轉瞬即逝的一霎。」至於糾結，更沒有必要，不如先做了再說，「反正你只要不是走了180度的反方向，都沒啥大事，甚至反方向都OK，即便是失敗了，也會收獲失敗的經驗。」

人生是寫好的劇本，也是一場變幻莫測的旅程。生活中，竇驍是一個實打實的行動派；在表演上，竇驍反而不會給自己設定目標，在他看來，表演需要有生活積累，他也並不認為一天到晚戲連戲，就能在表演上邁出突飛猛進的步伐，「（表演）進步需要去積累素材，完善人格。」竇驍說，他喜歡的演員也是分階段性的，一開始想當強尼戴普（Johnny Depp）又帥又酷，但是後來覺得略帶窩囊感的喜劇風格也很有意思。

樂在極限運動 曾在帆船賽摘冠

在竇驍的規畫中，大事有計畫，小事反倒是順其自然，船到橋頭自然直。竇驍不是那種鉆在固定模板的演員，他不喜歡一成不變、一板一眼、循規蹈矩這一類的詞彙，他半開玩笑說，碰到只會按照採訪提綱往下念問題的採訪，他都沒有聊下去的興致。生活中他看到過於「程式化」的人，都會暗自尋思，這是不是「人機」？

拍戲之外，竇驍最大的興趣愛好就是極限運動，他享受著來自大自然的挑戰，他的能量來源於不確定性，在登山、航海中一次次突破自我極限。從小父母就注重培養他獨立的性格，他喜歡像登山、騎摩托車這樣別人看起來很孤獨的運動。2016年，他與探險團隊一同騎摩托車穿越紐西蘭，歷時30天，共計5020公里，並以紀錄片的形式記錄這次冒險。竇驍甚至曾經在2024年第16屆中國盃帆船賽奪得冠軍，他今年打算繼續「幹一票大的」，他的目標是要在一艘帆船上，「重走」海上絲綢之路，這個過程會有四個多月，期間吃喝拉撒都在船上。他依然會以紀錄片的形式記錄下這趟旅程。

竇驍在2024中國海帆賽中奪冠。（取材自新京報）

「為什麼絲綢之路這個比賽的周期這麼長？」面對記者的提問，竇驍神情嚴肅的糾正，「這不是比賽，是航海，是在船上利用風動力前行的過程。」航海跟登山一樣，磨煉意志，要面對長時間的孤獨，竇驍對自己的要求是「活著就行」。他說：「一個能夠享受孤獨的人，才是一個真正內心平靜，且擁有有趣靈魂的人。」

對竇驍而言，每次塑造角色都是大限度地掏空自己，所以每拍完一部戲他都希望能夠到處走一走，去一些極具挑戰的環境中。他曾經在一個月的時間玩了高空彈跳（蹦極）、高空跳傘、槳板、皮艇、山地自行車、徒步和海豚共遊等極限運動。

竇驍會盡可能將冒險變成可控範圍內的歷練，登山得練體能，包括跑步、背著米上下樓，這其中跑多遠的步，背幾斤米，上下樓幾層，都需要規畫，他不打無準備之仗。隨時準備著，是竇驍的底線，演戲的時候也是這樣，戲外他每個禮拜都會運動。拍電影「日月」的時候，每天開工都是跑著去，車只負責拉他的團隊。收工之後竇驍就光著膀子風雨無阻跑回酒店。

極限運動是一項技術型運動，雖然有風險，但竇驍做的是，透過技巧、裝備把風險降到最低，把它變成一件能完成的事。在他看來，每個人能量的補給方式不一樣，他以星座的角度分析，比如金牛座需要有一個穩固的後盾，穩定的工作、情感、社交圈，穩定了這些基礎之後再去闖蕩世界，但是根基不能動，不然金牛座會沒有安全感。但他是射手座，能量來自於自然，來自於不同邊緣科學的探索，這些會讓他覺得有自信，有底氣。「像你理解不了我為什麼要在一條船上待好幾個月，為什麼要把自己放在一個逆境中去，明明可以每天有好吃的，但非要去海裡抓魚吃，要逼迫自己。這就是因為我們獲取能量的方式不一樣。」而他的能量來源就是不確定，就是喜歡幹這些別人沒幹過的事。

竇驍喜愛戶外極限運動。（取材自微博）

（取材自新京報）