大仁說財經／不憂衰退 聯準會緊盯通膨

洛杉磯一超市工作人員2月2日在整理肉品。根據美國勞工統計局當日發布的最新消費者物價指數(CPI)數據，自2024年12月以來，消費者價格上漲了0.5%，導致截至2025年1月的年度通脹率達到3%。(歐新社)

有關美國經濟的壞消息最近傳播得很快，但經濟放緩的說法可能被誇大了。

1月消費者支出出現近兩年來首次下降，經濟成長的即時預測最近變成負值，今年房地產市場開局低迷，而且由於川普 總統在關稅 問題上激烈的動作，市場充滿了不確定性。

信心調查 看壞前景

經濟諮商會最新的消費者調查甚至顯示，預計未來一年出現經濟衰退的受訪者比率將躍升至九個月來的最高水準。

但年初的數據受到異常惡劣天氣和野火等暫時因素的影響。基本面依然穩固：雇主繼續以健康的速度增加就業崗位，失業率維持在低位，薪資成長速度仍超過通膨率。

美國人的確因為川普的關稅而感到不安，但這些信心調查並不是很能預測未來的消費行為。

不過，有一個值得擔憂的地方：聯準會 仍未將通膨率提升至目標水平，而川普政府引發的全球貿易戰威脅可能會進一步推高消費者物價。

BNY Investments首席經濟學家瑞因哈特(Vincent Reinhart)表示，「需求出現了少許衰退，但還未累積到足以構成經濟下滑的重大風險。」「通膨仍是最重要的問題。」

現在擔心 為時過早

1月美國大片地區遭到嚴重的冬季風暴襲擊；在南加州，致命的野火肆虐社區。

經濟學家表示，這些事件可能抑制了當月的經濟活動：根據政府數據，由於房屋建築業暴跌9.8%，消費者支出下降了0.2%。這引發亞特蘭大Fed對經濟成長的即時預測本季經濟將大幅萎縮2.4%。政府將於4月公布第1季國內生產總值(GDP)官方估計，這些數字幾乎肯定會發生變化。

RBC Capital Markets美國利率策略主管葛溫(Blake Gwinn)表示，「我們只獲得本季初的數據，而GDP追蹤器會隨著時間不斷添加新數據」，因此這些數字可能會受到大幅下降的影響，「一切只會越來越趨於平衡。」

聖路易斯Fed行長穆薩勒姆表示，惡劣的天氣可能是今年初時購物者減少的罪魁禍首，這也是他仍然認為「持續成長的前景看好」的原因。

他表示：「我對經濟活動的樂觀態度部分源於勞動市場，那裡的狀況仍然穩固。」

經濟不安 時薪成長

美國勞工部7日表示，美國經濟上個月增加了15.1萬個就業崗位，平均時薪的成長速度繼續快於通貨膨脹率。2月失業率略有上升，但仍處於相對較低水準。

但經濟方面的不安又如何呢？

聯準會主席鮑爾並不太擔心，原因如下：「近年來，情緒指數並不能很好地預測消費成長。」

聯準會官員擔心的是通膨，而不是經濟衰退

最近，幾位聯準會官員指出經濟不確定性和成長放緩的跡象；但他們沒有一個人提到對經濟衰退的擔憂。

相反，有些人指出，如果美國與其三大貿易夥伴之間的關稅爭端失控，通膨將面臨再次回升的風險。川普對中國進口產品徵收了額外關稅，並對加拿大和墨西哥進口產品加徵額外的關稅。報復和強硬言論加劇了各國之間的貿易緊張局勢，這種快速的政策反覆給消費者和企業帶來了衝擊。

今年降息 預估兩次

紐約Fed行長威廉斯在「彭博」主辦的活動中表示：「根據我們目前所掌握的情況，考慮到周圍的種種不確定性，我的確考量了關稅對通膨和物價的一些影響，因為我認為將在今年稍後時看到其中一些影響。」

費城Fed行長哈克在費城的活動上表示，物價「壓力正在加大」，聯準會至今在抑制通膨方面取得的進展「面臨風險」。

聯準會在1月停止降息，正是因為2024年最後幾個月通膨幾乎沒有任何進展。