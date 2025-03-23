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理財百科／退休減6花費 月省575元

編譯周靜芝
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

想從退休生活中撙節開支，可能讓人很掙扎：是該跟有線電視說再見，或是捨棄健身房會員卡？是兩者都保留？還是兩者皆可拋？

理財網站GO Banking Rates報導，珍妮佛(Jennifer S.)是位剛從特殊教育職退休的老師；以下是她縮減的開支，以及她為什麼希望自己能早點這樣做。

1.有線電視套裝方案（每月180元）

珍妮佛說，她為了一些從未看過的頻道，每月花費近200元；孩子一直要她改試串流影音，但她很固執。有線電視套裝方案確實是筆大開銷，根據網路媒體CNET資料，Premium有線電視和網際網路套裝方案平均月費為217元。

2.手機網路吃到飽（每月85元）

當珍妮佛查看手機實際數據用量時發現，每個月大概使用2 GB，但付的卻是吃到飽的費用。她說，她90%的時間都是用Wi-Fi，轉換成較省的話費方案毫無問題。

3.健身房會員費（每月75元）

珍妮佛說，她總是告訴自己，會去那家有游泳池與瑜伽室的高級健身房運動。但每天早上和鄰居一起散步，在客廳看YouTube做瑜伽，同樣很開心；她說，這樣一年就有900元回到她的口袋。

4.各種串流服務（每月65元）

珍妮佛曾訂閱Netflix、Hulu、Amazon Prime、Disney+和Apple TV+，但當她實際追蹤觀看的節目時，發現其實只經常使用其中兩項，其他的早被遺忘，但仍自動續費。和珍妮佛一樣的人不在少數，據2024年貸款機構LendingTree的調查，在付費收看串流影音的受訪者中，有25%的人訂閱了未使用的服務。

5.有線電話（每月45元）

珍妮佛說，她保留有線電話，以備不時之需，這讓孩子覺得她很好笑。後來她發現手機在這方面也很好用，她說，反正座機接到的都是垃圾電話。

6.倉儲空間 （每月125元）

珍妮佛在縮小居住空間後，為租倉儲付了五年的費用。當她最後整理所有東西時，發現每年要花1500元來存放些她甚至不記得的雜物。她說，她花了一個周末的時間來清理，大部分東西給了孩子或慈善機構，「感覺如釋重負」。

綜合上述六項，每月共可節省總額為575元。

過去每年「丟掉」的7000元，現在成了珍妮佛的旅遊基金。她正計畫前往義大利，這是她第一次去歐洲旅行；她說，這比花錢租個堆滿從未用過東西的倉庫好多了。

珍妮佛對其他退休人士的建議是，檢視每筆自動付款的支出，問自己它是否真的值得？許多人會陷入這類的付款模式，退休是打破這些的好時機。她也提醒，每季檢視帳單，有些公司會偷偷提高費率，指望人們不會注意；但當只有固定收入時，「每一塊錢都很重要」。

退休 義大利 貸款

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