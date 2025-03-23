娛樂／你的星座 對應「仙履奇緣」的誰？

華特迪士1950年推出改編自經典童話的奇幻歌舞動畫「仙履奇緣」。（取材自IMDb）

迪士尼 經典童話動畫「仙履奇緣」（Cinderella）3月歡慶75周年紀念，「眾生相雜誌」（People Magazine）從星座角度，分析仙履奇緣動畫中的角色特質與星座特色，讓觀眾觀察自己最像哪個仙履奇緣的角色。

「仙履奇緣」又稱作「灰姑娘」或音譯為「仙杜瑞拉」，這個經典童話故事在各國之間流傳著不同版本，內容略有不同，其中又以1697年的「鵝媽媽故事」（Les Contes de ma mère l'Oye）和1812年「格林童話」（Grimms Märchen）的故事版本最廣為人知。

公主故事擁有神奇魅力，特別對女孩和青少女影響深遠。華特迪士尼電影公司於1950年推出奇幻歌舞動畫「仙履奇緣」，改編經典童話，刻畫人性善與惡，並傳遞仙女教母信奉的良善價值，而仙杜瑞拉與王子一見鍾情、永遠幸福快樂的亙古愛情故事在電影上映75年後，仍被傳頌至今。

2015年，愛爾蘭導演肯尼斯布萊納（Sir Kenneth Branagh）執導真人版真人版仙履奇緣電影，由莉莉詹姆斯（Lily James）飾演仙杜瑞拉，凱特 布蘭琪（Catherine Blanchett）飾演繼母，王子則由蘇格蘭男星理察麥登（Richard Madden）飾演。

有趣的是，仙履奇緣中的12個角色，剛好可以對應黃道星座，每個角色都反映占星盤中不同星座的特色。

大姐崔西里亞（右）與二姐安娜塔西亞（左）。（取材自IMDb）

牡羊座：大姐

仙杜瑞拉繼母的長女崔西里亞崔梅恩（Drizella Tremaine）脾氣拗、暴躁、不知悔改且沒有耐性，與火象星座的牡羊座（Aries）的大膽本性契合。

崔西里亞曾說：「把我的衣服拿去燙，一小時後拿回來。」

天蠍座：二姐

仙杜瑞拉繼母的小女兒安娜史塔希亞崔梅恩（Anastasia Tremaine）曾抱怨：「我不明白為什麼其他人都有那麼好看的衣服可以穿，而我總是要穿這些破爛的舊衣服！」

安娜史塔希亞優柔寡斷的個性與忌妒心理，與天蠍座（Scorpio）高度契合。

就像這個水象星座的人一樣，安娜史塔希亞最初給人鋒芒畢露且好勝心強的觀感，但這都是為了掩飾她真實自我的脆弱，以及遇見白馬王子的渴望，凸顯天蠍座內心的暗潮洶湧與熱切激情。

金牛座：國王

國王。（取材自IMDb）

國王向來代表沉穩、貫徹始終並依循傳統，就像沉穩的金牛座（Taurus）。這個土象星座由金星（Venus）主宰，國王既熱情又多愁善感，且相信一見鍾情。

國王曾說：「柔和的燈光，浪漫的音樂，所有的裝飾！它不可能出錯！」

雙子座：白馬王子

白馬王子。（取材自IMDb）

白馬王子（Prince Charming）機智、聰明又帶點頑皮，反映雙子座（Gemini）的特質。

雙子座的人適應能力強且熱愛社交，他們畢生尋求精神層面的刺激。

白馬王子生性調皮且愛競爭，他曾在劇中跟父王鬥劍，且在追求仙杜瑞拉的過程中耍調皮。

巨蟹座：布魯諾

獵犬布魯諾（Bruno）忠誠護主，體現巨蟹座（Cancer）的性格。布魯諾在劇中總是在尋找仙杜瑞拉，展現這個水象星座獨特的關切與情緒智慧（emotional intelligence，簡稱情商）。

巨蟹座的人以其直覺、善良和強烈的家庭意識著稱，在親友需要陪伴時，巨蟹座的人往往能夠提供安慰，就算只是在一旁陪伴，也是一種令人欣慰的存在。

獅子座：路西法

貓咪路西法。（取材自IMDb）

路西法（Lucifer）是以自我中心為重的驕傲貓科動物，反映獅子座（Leo）的戲劇天賦，且可望被關注。

正如火象的獅子座，路西法渴望被注意和愛戴，且經常不計代價的成為焦點。

路西法冠冕堂皇、高傲的態度和自私自利的狹隘心胸，體現獅子座尋求認可和讚美的陰暗面。

處女座：仙杜瑞拉

仙杜瑞拉。（取材自IMDb）

仙履奇緣主角仙杜瑞拉曾哀嘆：「喔，那個時鐘，老是煞風景（Old killjoy）。」這番話體現了處女座（Virgo）的安靜、務實且關注細節，這個土象星座盡忠職守、偏好整潔且從不回絕辛勤的工作。

仙杜瑞拉在遭受繼母與繼姐妹的霸凌後，仍展現韌性，並刻苦耐勞地完成家務，讓她成為處女座的縮影。

天秤座：仙女教母

仙女教母。（取材自IMDb）

仙女教母是這個童話故事中和諧、平衡，且協助他們探尋自我的角色，就像天秤座（Libra）的人一樣。

這個風象星座重視公平和美麗，而仙女教母透過與生俱來的優雅和同理心，將天秤座的個性展現得淋漓盡致。

仙女教母（Fairy Godmother）說：「妳不能以這身打扮去參加舞會！」

就像天秤座的行星守護者金星一般，仙女教母讓仙杜瑞拉的克難生活多了一些甜蜜的幸福感。

射手座：傑克

老鼠傑克（左）與葛斯（右）。（取材自IMDb）

仙履奇緣故事中機靈又忠誠的老鼠傑克（Jaq）是仙杜瑞拉的好朋友，傑克與另一隻老鼠葛斯（Gus）經常暗中幫助仙杜瑞拉，尤其是她被繼姊崔西里亞和安娜史塔希亞欺凌的時候。

傑克曾說，「我們喜歡你。小仙仙（Cinderelly，老鼠們對仙杜瑞拉的暱稱）也喜歡你。」

樂觀的傑克的宛如正義使者，經常幫助仙杜瑞拉，並為牠認為對的事情而戰；正如射手座（Sagittarius）的人以其樂觀、冒險精神且嚮往自由著稱。傑克的角色詮釋了牠永遠不願放棄的態度，隨時準備好採取行動，且從不畏懼為更大的利益冒險。

雙魚座：葛斯

仙杜瑞拉的另一隻老鼠好朋友葛斯甜美、天真、同理心強，展現雙魚座（Pisces）獨具的敏感、同情天性。

葛斯的忠誠態度讓牠成為水象雙魚座的完美代表，牠總是伸出援手，且不求任何回報。

摩羯座：繼母

繼母。（取材自IMDb）

仙杜瑞拉的繼母崔梅恩夫人（Lady Tremaine）曾說：「記住我說的話：妳不能去參加舞會！」

崔梅恩夫人的野心沒有極限，且不惜一切代價實現她設下的目標，就算犧牲繼女仙杜瑞拉的人生也在所不惜。

崔梅恩夫人冷酷、用盡心計的舉措，以及對權勢的嚮往與渴望，反映守護摩羯座（Capricorn）的土星（Saturn）。

水瓶座：大公爵

大公爵。（取材自IMDb）

國王的忠誠顧問大公爵（Grand Duke）的邏輯性強且才智過人，他雖然並非完全認同國王的所有行為，但雙方依然能夠找到解決事情的辦法。

大公爵曾說：「嗯，恕我直言，國王陛下，我確實示著警告過您，但您，陛下，簡直是無可救藥的浪漫。」

大公爵跳脫傳統框架，充分展現水瓶座（Aquarius）的特性。當他負責執行國王的命令，挨家挨戶尋找與王子共舞，之後遺落單隻玻璃高跟鞋的神秘少女（仙杜瑞拉）時，發揮關鍵作用，最終見證仙杜瑞拉與王子的幸福結局。