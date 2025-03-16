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電影世界／奧斯卡影帝話太多 安卓亞布洛迪打破最長得獎感言

編譯尤寶琪
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安卓亞布洛迪拿下第二座小金人，在台上發表5分40秒的感言，創下「奧斯卡最長得獎感言」新紀錄。(歐新社)
安卓亞布洛迪拿下第二座小金人，在台上發表5分40秒的感言，創下「奧斯卡最長得獎感言」新紀錄。(歐新社)

51歲的影星安卓亞布洛迪(Adrien Brody)2003年29歲時以「戰地琴人」(The Pianist)首度拿下奧斯卡，成為影史上最年輕的影帝，時隔22年，本次又拿下第二座小金人，而且打破奧斯卡一項新紀錄。

安卓亞布洛迪憑藉著布雷迪寇貝特(Brady Corbet)執導的「粗獷派建築師」(The Brutalist)再次拿下最佳男主角獎，在台上發表5分40秒的感言，創下「奧斯卡最長得獎感言」新紀錄。

他感性地說：「表演是非常脆弱的職業。它看起來非常光鮮亮麗，在某些時刻，確實如此。」「無論你處於職業生涯哪個階段，無論你取得什麼成就，全都都可能消失無蹤。我認為讓今晚最特別的在於意識到這一點，以及我持續從事自己喜愛工作的感激之情。」

奧斯卡得獎人有約45秒的發言時間，然後樂團就會開始演奏提醒音樂，告知獲獎人該結束並離開舞台。

不過當眾所皆知的提醒音樂響起時，安卓亞布洛迪卻無意讓音樂中斷他的得獎感言；他說：「我要結束了，我馬上講完，把音樂停掉，我有經驗。」並在音樂響起時補充道：「謝謝，這不是我第一次，但我會說短一點，我保證，我不會太過分。」

根據金氏世界紀錄，奧斯卡最長得獎感言的紀錄，之前是由英國演員葛麗亞嘉遜(Greer Garson)所保持；她在1943年憑著「忠勇之家」(Mrs. Miniver)拿下奧斯卡獎，並在獲獎後發表長達5分30秒的得獎感言。

奧斯卡獎 安卓 小金人

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