娛樂／不想被電視台操控 胡瓜、白冰冰改當網紅

胡瓜在個人Youtube頻道「下面一位」中體驗獨自旅行。（Youtube影片截圖）

65歲的台灣綜藝天王胡瓜與70歲的藝壇大姐白冰冰，陸續在這兩年投入YouTube 創立自己的頻道，明明到了可以頤養天年的年紀，為何還要如此賣力拚搏？胡瓜坦言是因為「不想被電視台操控生死」。

胡瓜過去20多年在民視維持周末黃金時段主戰場的當家地位，從沒想過有一天自己會跨領域成為一名網紅，直到白冰冰去年重返同一家電視台，結果踢掉他周末的時段，那一刻他下定決心，意外讓危機成了轉機。

他自掏腰包投資成立「下面一位」頻道，剛開始外界都認為他極可能雷聲大雨點小，做一陣子就放棄了，畢竟，這些年跨足YouTube的藝人川流不息，卻甚少堅持到最後的。沒想到綜藝大哥花了不到短短一年，竟已累積將近30萬粉絲，他的目標是破百萬，還許諾破百萬時要送出一輛特斯拉 。

老來不設限 用「自虐」寵粉

在演藝圈打滾了40年，世代改變讓胡瓜過去深信的電視台早已昨是今非，他說，「已經不是萬年電視台了，他們想理你就理你，節目想停就停，就算簽了合約也沒用，哪有什麼誠信可言。」

工作上，胡瓜從不因江湖地位崇高而自我侷限，個人頻道「下面一位」在摸索過程中發來不少大牌，流行歌手、知名演員，甚至各綜藝大哥都上節目，但最終發現「虐待胡瓜」是觀眾最愛看的選項。

大家愛看他被逼著一個人汗流浹背爬象山、沒有方向感的迷失在捷運站，甚至一個人帶娃，製作單位極盡虐待之能事，「有次颱風天，他們要我去金山萬里，我看著風雨飄搖問他們這要拍什麼，結果這麼簡單的播出來竟然破40萬」。

胡瓜的心態是成功的關鍵，他從節目「綜藝大集合」過去20年跟民眾打交道經驗中深知，「寵粉」須擺在首要位置，送粉絲禮物、跟民眾親切互動，在他身上，你看不到平時出門前呼後擁的他端架子，還因此改變原來固化的思維模式。他笑說，「我常遇到年輕人，他們會說『你懂什麼』，很多事確實我們不懂，經過這一年多的交流，彼此互相學習，這也是我在傳統電視跟網路新戰場不斷互動明白的，不僅電視台要改變，我們也要跟著年輕人改變」。

目前頻道收入分三個來源，一是YouTube的點擊分潤，二是各廠商業配置入湧入，三是他賣各種周邊商品例如「下面一位」帽T、水壺和萍水相逢包包。3月還要辦小型見面會，跟粉絲面對面寵粉。

胡瓜說，每集的成本約4、50萬台幣（1.2萬至1.5萬美元），但業配已經排滿，收支早已打平，從此以後，他無需別人操控，就擁有一個獨立的媒體發聲環境。最近他辦了「鑽石舞台之夜演唱會」，四個月內要賣9000張門票，都是在自己頻道裡宣傳。

白冰冰學胡瓜 跟上年輕人玩哏

而另一個「高齡」投入YouTube當網紅的，是今年70歲的白冰冰，這個年紀當YouTuber，已經是演藝圈裡天花板級，她不諱言靈感來自胡瓜，說工作最怕一成不變，為了跟上年輕人、玩出新哏，她逼自己要投入接觸各種流行。

因為才剛加入戰局，目前上架兩集，她跟胡瓜風格不同的是，主打人海戰術，帶著電視節目中的固定陣容，大隊人馬赴民宿度假，幕後從攝影師、燈光、助理、成音超過10人，光交通、食宿就燒掉百萬台幣（約3萬美元）。

「白冰冰頻道」由白冰冰帶著子弟兵帶領觀眾前往各地景點旅遊和進行挑戰活動。（Youtube影片截圖）

無論胡瓜或白冰冰，都把演藝工作當成終身事業，當一般人65歲退休的年紀，卻是他們選擇另闢戰場的時刻，背後是他們想拿回自己工作主控權，過往許多年輕藝人嘗試在YouTube試水溫，都在前期還沒摸清楚方向時就心冷離開，胡瓜的成功、白冰冰的誠意，都可為借鏡。