報稅總覽篇／2025報稅 須知有哪些變與不變

你報稅了嗎？今年申報的2024年稅務年度，有哪些改變呢？(圖／123RF)

一年一度的報稅 季節來臨，你報稅了嗎？還有一個多月的時間可準備，對大多數納稅人而言，2024年的稅收將於4月15日繳納；受野火災情影響，住在洛杉磯的納稅人可延至10月15日繳稅並獲得減免。

到底哪些人需要報稅？今年報稅級距和標準扣除額有何變化？如何考量自身需求使用免費報稅服務？如何快速安全地取得退稅 款項？報稅延遲了會如何？現在就來一探究竟。

今年(2025年)申報的2024年稅務年度，有哪些改變呢？

今年(2025年)申報的2024年稅務年度，標準扣除額提高。

2024稅務年度維持七個報稅級距。

報稅截期方面

國人可申請延期報稅，至2025年10月15日才提交完整報稅表 。但如果認為自己會欠稅，必須先估算欠稅金額，並使用延期表格，如期支付應繳欠稅金額。

不想申請延期卻延遲報稅的納稅人，若沒有欠稅或可望獲得退稅，可能毋需支付罰款；有欠稅者可能會因延遲申報而被罰款。所以最好還是儘快完成申報。

收入低於2024年標準扣除額門檻 (單身／個人為1萬4600元，夫妻聯合申報為2萬9200元)，不必非得提交納稅申報單不可；但政府做了很多特別設計，可增加低收入群體退稅額；所以即使收入低於標準扣除額門檻，也值得申報。

你報稅了嗎？是個人申報或夫婦聯合申報呢？(圖／123RF)

申報退稅要點

以下三種情況尤其值得留意：

1. 薪資被過度扣繳

2024年薪資被預扣過多稅款者，可透過報稅獲得退還部分或全部「多扣稅款」。納稅人記得向所有雇主取得W2表格，在填寫稅表時將相關資訊輸入稅表中。

2. 勞動所得稅抵免

(earned income tax credit，EITC)

受雇或自雇收入低於6萬6819元者，可透過提交報稅單獲得「勞動所得稅收抵免」(EITC)。無受扶養子女者最多可獲得的EITC為632元；家有一個小孩的EITC為4213元，兩個小孩為6960元，三個以上小孩為7830元。

3. 兒童稅收抵免

(child tax credit，CTC)

家有符合資格的未滿17歲子女者，可以收到兒童稅收抵免(CTC)。2024稅務年度每個符合資格兒童的CTC最高為2000元；最高可退稅1700元。

多種報稅方式

國稅局(IRS)在全美20多州提供可免費提交的Direct File線上報稅系統。符合一定要求者，還可透過IRS志工所得稅援助 (VITA)、樂齡會(AARP)稅務助理和老年人稅務諮詢 (TCE) 計畫，享受面對面的全方位免費報稅服務。

如果認為自己可能收到退稅，為了快速安全地取得退稅，在提交報稅表之前，最好考慮以下幾件事：以電子方式提交並選擇直接入帳，是獲得退稅的最快方式；若選擇使用直接入帳，IRS通常會在21天內發放退稅款。若選擇以紙本支票發放退稅款，IRS估計可能需要四到六周時間。

納稅申報人若已在銀行或信用合作社開設帳戶，提交報稅單時在稅表上提供個人帳戶和銀行編號等資訊，IRS會自動將款項存入帳戶。

報稅季節要提防稅務詐騙，詐騙者通常會冒充國稅局行騙，要求分享個人資訊。(圖／123RF)

小心稅務詐騙

最後要提醒的是，一定要小心稅務詐騙！詐騙者通常會冒充國稅局行騙，要求分享個人資訊。數以千計的國人因稅務詐騙損失上百萬元和個人資訊。詐騙者使用郵件、電話或電子郵件來攻擊個人、企業及薪資和稅務專業人士。但國稅局並不會透過電郵、簡訊或社群媒體管道主動聯繫納稅人索取個人或財務資訊。