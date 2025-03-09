報稅季退稅篇／退稅逾千 要更新W-4表格

員工應檢視他們的W-4（員工預扣稅證明），如果想要實領更多薪資，就該更新。(美聯社)

稅務專家提醒，如果收到超過1000元的退稅 ，就該留意了。會計師潔思敏·強森(Jasmine Johnson)表示，這顯示薪資的預扣稅額過高。

網路媒體CNET報導，雖然每年收到大筆退稅可能讓人覺得是筆意外之財，但這筆錢原本可有更好的運用。強森指出，尤其是通膨持續，許多人過著「月光族」的生活，預扣多少稅款至關重要。

報稅季已開始，國人必須在4月15日前向國稅局 (IRS )提交納稅申報單。強森表示，好消息是納稅人可以透過更新雇主W-4表格上的預扣稅額，隨時調整繳稅金額。

逾5年舊表格 恐多繳稅

她說，如果上次更新W-4表格的時間已超過五年，就有可能多付了稅款；尤其若有生孩子、結婚或離婚，影響整體納稅狀況，就更是如此了。

根據IRS的資料，國人收到的退稅金額逐年上升；去年，平均退稅額為3138元。

雇主在發薪水時會從員工的收入中預扣部分稅金，如社安金與醫療保險，金額取決於員工的收入。強森建議，員工應檢視他們的W-4(員工預扣稅證明)，如果想要實領更多薪資，就該更新。

舉例來說，如果目前在W-4上申報的免稅額為0，那麼申報1就可減少預扣稅的金額，每個月就可領到更多的薪水。這些多出來的錢可以用來消費、投資或存入退休儲蓄，使其增值。

不過，強森指出，改變預扣稅額不一定對每個人都有意義，有些人可能會擔心扣得太少而需補稅。她建議，可使用國稅局的預扣稅估算器，計算應繳多少稅。

降低預扣稅款 改善財務

會計師芮貝卡·陳(Rebecca Chen)也指出，國人需改變對退稅的心態，提醒自己這是「我的錢」。她表示，預扣太多稅款，等於全年向政府提供「無息貸款」；在高利率與高負債下，這點尤其重要。

雖然聯準會的基準貸款利率已從，但仍維持在4.25%至 4.5%之間。芮貝卡表示，對於信用卡餘額不斷增加、高負債的人來說，在支付高利息的同時還多預扣稅款，「不太合理」。

她說，降低預扣稅金額，用這些錢來償還高利息的卡債，有助改善財務狀況或投資高收益儲蓄帳戶；如果將平均3000元的退稅款存入利息為5%的高收益帳戶，一年就能賺150元。

使用「預扣稅估算器」：https://www.irs.gov/zh-hant/individuals/tax-withholding-estimator

退稅款最快3.3入帳

國稅局提醒，莫依賴任何特定的退款日期來支付帳單或進行大額購物；因為「勞動所得稅抵免」(EITC)和「額外子女稅收抵免」(ACTC) 等需要更長的時間來處理，因需要額外的身分驗證。今年，IRS預計申請這些稅收抵免的退稅款最早可在3月3日前存入報稅人的銀行帳戶或借記卡中。聯邦假期和周末也會拖延退稅過程。

去年每人平均退稅3138元

IRS預計在聯邦截止日期前將收到超過1億4000萬份個人退稅申報表；根據IRS資料，去年的平均退稅額為3138元。如果無法在4月15日前申報，可以在該日期前申請自動延期六個月；但重要的是，這僅是申報延期，而不是支付欠IRS任何款項的延期，這筆錢仍須在4月15日前支付。

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