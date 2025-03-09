娛樂／「六姊妹」人生故事 探討親情永恆價值

「六姊妹」劇集海報。（取材自豆瓣電影）

中國電視劇「六姊妹」改編自作家伊北的同名小說，以皖淮小城淮南為背景，講述1960年代至21世紀初，何家六女兒的人生故事，她們在各自人生道路上經歷的婚戀、工作、生活、人情等命運起伏，折射出普通百姓家庭的生活變遷。

「六姊妹」在中國不僅引發追劇熱潮，也促使觀眾回望自身家庭並進行相關討論，被認為是今年開年市場中口碑雙高的一部作品。該劇由梅婷、陸毅領銜主演，酷雲收視峰值達3.7514%，CVB中國視聽大資料黃金時段收視破4，在中國同檔電視劇中收視率第一。

書寫家庭群像 引發年輕觀眾共鳴

「六姊妹」中，梅婷飾演的「何家麗」與鄔君梅飾演的母親「劉美心」之間的母女關係，既有傳統家庭長女的責任與擔當，又夾雜著現代女性對自我價值的追尋。何家麗從小被當作男孩子養大，她的堅韌與犧牲精神，既是當時家庭的需要，也是時代的烙印。而劉美心對女兒的依賴，表現出傳統女性在家庭中的被動地位，年輕觀眾在何家麗身上看到了自己的影子，也從劉美心的身上感受到了代際之間的理解與包容。

梅婷（後）在「六姊妹」中飾演扛下重任的長女「何家麗」。（取材自新京報）

劇中，在何家老宅的屋檐下，六姊妹的人生軌跡如同六條蜿蜒的河流，時而交匯，時而分離，最終匯入親情海洋。該劇透過細膩的群像塑造和深刻的親情表達，展現了中國傳統家庭關係的錯綜複雜，再以年輕化的視角和對時代細節的還原，讓觀眾在跨越時空的情感共鳴中，重新審視家庭的意義，也對於各個姐妹未來的人生發展充滿期待，如二姐「何家文」（高露飾）的婚姻生活、老四「何家歡」（吳倩飾）的學業困境等。

祖孫關係的刻畫也是該劇的一大亮點，奚美娟飾演的「何文氏」溫厚與智慧不僅維繫著大家庭的和諧，也成為六姊妹成長過程中的重要指引。何文氏與何家麗之間的祖孫情，既有傳統長輩對晚輩的關愛與呵護，又有現代女性之間平等的情感關係，這種祖孫關係的塑造，激起了年輕觀眾對於傳統家庭溫暖的記憶。

跨時空親情表達 重新詮釋「家庭」

「六姊妹」對時代細節的還原，既呈現了歷史的真實與厚重，更在時代的變遷中凸顯了親情的珍貴。劇中，何家小院天井中的醬菜罈子、永久牌自行車——這些充滿年代感的物件，不僅是時代的符號，更是親情的載體，即便Z世代的觀眾，也能透過實體物件的媒介感受到那個物質匱乏的年代親情的溫暖與力量。

劇中，「親情」連接著過去與現在，讓何家六姊妹在時代的洪流中站穩腳跟，透過何家四代人的故事重新詮釋了「家」的意義。這齣戲既是一次懷舊之旅，不只是對過往歲月的簡單復刻，而是透過呈現中式家庭的韌性生長，讓不同代際的觀眾在何家屋簷下找到血脈相連的心跳共鳴。

（取材自新京報）