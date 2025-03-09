娛樂／「全民情聖」20年內幕：史密斯差點不演了

威爾史密斯（左）與伊娃曼德絲（右）主演的戀愛喜劇「全民情聖」全球票房超過3.7億美元。（取材自IMDb）

在電影「全民情聖」（Hitch，又譯「全民情敵」）即將迎來上映20周年之際，該片導演安迪塔南特（Andy Tennant）早前接受「商業內幕」（Business Insider）專訪，揭露了這部2005年賣座愛情喜劇的諸多幕後故事，包括與主演威爾史密斯 （Will Smith）的創意理念衝突，以及拍攝期間的種種波折。安迪塔南特回憶當時以為自己拍了一部失敗作品，還告訴妻子：「我毀了我的職業生涯，也毀了威爾史密斯的職業生涯。」

拍片初衷：挑戰魔咒 創非裔 愛情片紀錄

「全民情聖」講述一名專門幫助笨拙男性透過各種花招討得心儀對象芳心的「約會指導專家」（威爾史密斯飾演），在遇到由伊娃曼德絲（Eva Mendes）飾演的專欄作家後，發現自己慣用的把妹技巧完全不管用，進而陷入了一段特別的戀情。

這部投資7000萬美元的電影，不僅是威爾史密斯首次挑戰愛情喜劇類型，更打破了好萊塢 對非裔演員主演愛情電影的刻板印象，上映後獲得評論界好評，全球票房高達3.716億美元，成為當年第十大賣座電影。這個成績不僅證明了威爾史密斯的票房號召力，也顯示當年的好萊塢愛情喜劇在國際市場的巨大潛力。

安迪塔南特在專訪中坦言，他與史密斯在電影開發階段就存在諸多分歧：「我們確實有一些困難。我想拍的電影和威爾想拍的電影，都不如我們最後一起完成的這個版本好。這是一場拉鋸戰。」值得一提的是，威爾史密斯的妻子潔達蘋姫史密斯（Jada Pinkett Smith）在這個過程中發揮了重要作用，「她支持了我的一些直覺判斷。」

2005年的賣座愛情喜劇「全民情聖」即將上映20周年，圖為電影海報。（取材自IMDb）

在2000年代中期，威爾史密斯主演的電影部部賣座，憑藉「MIB星際戰警」（Men in Black，又譯「黑衣人」）系列、「當幸福來敲門」（The Pursuit of Happyness）和「絕地戰警」（Bad Boys）等片創下輝煌成就。根據「娛樂周刊」（Entertainment Weekly）報導，當時片商告訴他「由非裔主演的愛情喜劇在海外市場表現不佳」，這反而激發了他挑戰這個說法的決心。事實證明，「全民情聖」最終在海外市場收穫1.92億美元票房，成功打破了這個刻板印象。

拍攝當天劇本才寫完 隨興取景挑到女星家

塔南特透露，在開拍前三天，史密斯竟然想要臨陣退出：「他想要停工，想要再多做準備。這簡直是瘋狂！」不僅如此，劇組在拍攝關鍵場景時也遇到了意想不到的困難。據「娛樂周刊」報導，其中一場威爾史密斯與凱文詹姆士（Kevin James）一場在大門口的重點戲，劇本是在拍攝當天才完成的，更戲劇性的是，他們當時甚至還沒有確定拍攝地點。

「我們沒有拍攝地點，沒有許可，什麼都沒有，」塔南特回憶道，「威爾和我走到一棟我們看中的建築物前，敲響了門，想問問能不能在那裡拍攝。結果開門的竟然是莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）！她二話不說就答應了我們在她家門口拍攝的請求。」

安迪塔南特在專訪中說：「我向上帝發誓，當我們拍完那部電影時，我打電話給我的妻子說，『我毀了我的職業生涯，也毀了威爾史密斯的職業生涯』」。他說拍攝完成並將檔案交給剪輯師後，本來預計剪輯版會是一部爛片，但當對方將「全民情聖」的初稿發過來時，「他們說，『你不會相信，這部電影超級搞笑』……聽到這裡我覺得我開始哭了。」

「全民情聖」導演安迪塔南特（左起）與主演威爾史密斯、凱文詹姆士在拍攝現場。（取材自IMDb）

續集開發沒找原導演 「戲拍完再也沒聯絡」

儘管拍攝過程充滿挑戰，「全民情聖」最終的票房表現不負眾望，這部融合幽默與浪漫的愛情喜劇叫好叫座，對現代約會文化的精準刻畫，也讓這部電影被認為是威爾史密斯在浪漫喜劇類型中的一個重要代表作，甚至被「娛樂周刊」在2020年評為史上最佳愛情喜劇。女主角伊娃曼德絲同年也表示有意參演續集，曾公開呼籲「威爾，讓我們來拍『全民情聖2』吧。」

然而，塔南特透露了一個令人意外的消息。據「綜藝」（Variety）報導，他表示：「我想威爾正在開發『全民情聖』的續集，但沒有找我參與。我是三個月前才知道這件事的。」

他說：「我其實有一個不錯的續集構想，當我跟索尼的一位高層談起這事時，他告訴我威爾的製作公司正在開發續集。」

「我對威爾沒有任何不滿，」塔南特補充道，「當初是他雇用我來執導這部電影的，這對所有人來說都不是一個容易的工作，但我們一起進行了全球宣傳。即使在最艱難的時候，他總是說：『等著看宣傳期吧，我們要環遊世界』——確實如此，那是很棒的經歷，那是我經歷過最精彩的旅程。但當一切結束後，我與威爾的合作也就此結束。從那以後，我再也沒有收到過他的消息。」目前，「綜藝」已就此事聯繫威爾史密斯的代表，但尚未收到回應。

（娛樂新聞組整理）